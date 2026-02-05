Ft
Döntött Von der Leyen: most már biztos, hogy semmit sem kapunk az Európai Uniótól

2026. február 05. 09:48

Csak az ürügy kellett nekik.

2026. február 05. 09:48
null

Orbán Viktor miniszterelnök rendeletben utasította a bíróságokat, hogy szüntessék meg az önkormányzatok által indított pereket a „szolidaritási hozzájárulás” ügyében. Karácsony Gergely főpolgármester szerint ez súlyos támadás a jogállamiság ellen, és panaszt tett az Európai Bizottságnál – írja a Financial Times.

Kádár András, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke úgy véli, ezzel megszűnik a jogállam védelmi mechanizmusa.

Az EU továbbra is visszatartja Magyarország uniós forrásait jogállamisági aggályok miatt

– írta a lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

