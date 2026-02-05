Döntött Von der Leyen: most már biztos, hogy semmit sem kapunk az Európai Uniótól

Teljesen nevetségessé vált Von der Leyen: mégsem működnek a szankciói, kiakadtak Németországban
Még Ukrajnában is elismerték a szomorú tényeket.
Csak az ürügy kellett nekik.
Orbán Viktor miniszterelnök rendeletben utasította a bíróságokat, hogy szüntessék meg az önkormányzatok által indított pereket a „szolidaritási hozzájárulás” ügyében. Karácsony Gergely főpolgármester szerint ez súlyos támadás a jogállamiság ellen, és panaszt tett az Európai Bizottságnál – írja a Financial Times.
Kádár András, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke úgy véli, ezzel megszűnik a jogállam védelmi mechanizmusa.
Az EU továbbra is visszatartja Magyarország uniós forrásait jogállamisági aggályok miatt
– írta a lap.
