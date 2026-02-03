Bedobta a csalit a Tisza Párt: bemutatták, hogy szeretnék megtéveszteni a nyugdíjasokat
Hirtelen új ötlettel álltak elő Magyar Péterék.
Elképzelem, hogy nem nyert volna a Fidesz 2010-ben.
„Elképzelem, hogy nem nyert volna a Fidesz 2010-ben sem. Elkeseredetten nyögtük volna a Gyurcsány-rendszert és akkor előjönne egy virtigli kommunista, mondjuk Lendvai Ildikó férje (bocsánat nem tudom ki ő és nem a konkrét személyre gondolok), aki meghirdetné, hogy ő Gyurcsányabb Gyurcsánynál és leváltja Gyurcsányt. Mindezt azzal az antréval, hogy lehallgatta és feljelentette Ildikót. Nevezzük ezt a fiktív személyt Palinak.
Akkor dobnám a sutba az összes addigi elvemet: Isten, haza, család. Már a kommunistából is van jófajta. Leüvölteném mindenkinek a fejét, aki a jobboldalon nem akar Palira szavazni.
Nem tudom elkepzelni, mert bár voltunk mi sokszor a jobboldalon kétségbeesve: amikor a rendszerváltás után 4 évvel újra a kommunisták kerültek hatalomba, aztán amikor leváltották a mi büszke, fejlődő, fiatal kormányunkat, 2002-ben, aztán Gyurcsány brrr és a 2006-os Gyurcsány, a tördöfés.
De véletlenül se jutott eszembe csalódottságomban kommunistának vagy liberálisnak állni!
Szóval nem tudom elképzelni, hogy emberileg, nem zavarna, hogy a jelöltemről a felesége és a volt barátnője is elmondja, hogy mekkora genyó. Aztán pedig az miért nem zavarna, hogy azt ígéri, hogy mindent folytat úgy, ahogy Gyurcsány. Tehát egy liberálkommunista az ellenzék vezére, liberálkommunista gondolatokkal kampányol és én rá szavazzak, hogy leváltsam Gyurcsányt.
Nagyon szomorú lennék, ha csak ez lenne a választásom, az biztos…
De szerencsére ez csak egy rossz álom, ilyen a valóságban nincs!”
