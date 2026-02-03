„Elképzelem, hogy nem nyert volna a Fidesz 2010-ben sem. Elkeseredetten nyögtük volna a Gyurcsány-rendszert és akkor előjönne egy virtigli kommunista, mondjuk Lendvai Ildikó férje (bocsánat nem tudom ki ő és nem a konkrét személyre gondolok), aki meghirdetné, hogy ő Gyurcsányabb Gyurcsánynál és leváltja Gyurcsányt. Mindezt azzal az antréval, hogy lehallgatta és feljelentette Ildikót. Nevezzük ezt a fiktív személyt Palinak.

Akkor dobnám a sutba az összes addigi elvemet: Isten, haza, család. Már a kommunistából is van jófajta. Leüvölteném mindenkinek a fejét, aki a jobboldalon nem akar Palira szavazni.