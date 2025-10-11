Ft
10. 11.
szombat
Kabát Péter böde dániel Magyarország Örményország Varga Barnabás

Magyarország–Örményország: egykori fradistával pótolná Varga Barnabást az újpesti legenda

2025. október 11. 12:40

Kabát Péter szerint Böde Dániel erős, magas, jól megtartja a labdákat, és egyszerre két védőt is leköt a tizenhatoson belül. A veterán paksi gólvágó szereplésére ugyanakkor nincs esély a szombaton 18 órakor kezdődő Magyarország–Örményország világbajnoki labdarúgó selejtezőmérkőzésen. Ön kivel helyettesítené a bombaformában lévő Vargát?

2025. október 11. 12:40
null
Nagy Péter

Ahogy arról több cikkben is beszámoltunk, a világbajnoki selejtezősorozatban három találatnál járó Varga Barnabás sárga, az Írországban előbb gólt szerző, majd törlesztés miatt kiállított Sallai Roland pedig piros lapos eltiltás miatt nem szerepelhet a szombaton 18 órakor kezdődő Magyarország–Örményország labdarúgó mérkőzésen. Hiányuk már csak azért is szembetűnő, mert a két forduló alatt négyszer volt eredményes válogatottunk, vagyis az összes eddigi gólszerzőnket nélkülöznünk kell a pótselejtezőt érő második hely megszerzése szempontjából sorsdöntőnek ígérkező meccsen.

Magyarország–Örményország, Varga Barnabás, Böde Dániel, Kabát Péter
Magyarország–Örményország: Böde Dániellel (középen) pótolná Varga Barnabást Kabát Péter / Fotó: MTI/ MTVA/ Beliczay László (archív)

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország–Örményország: négy csatárból választhat Marco Rossi

Hogy kivel pótolja a bombaformában lévő Vargát Marco Rossi szövetségi kapitány, azt továbbra sem tudni, így a kezdőcsapatatunk kihirdetését a megszokottnál nagyobb figyelem övezi. 16.45 körül tehát eldől, hogy klasszikus centerrel, esetleg két támadóval állunk fel, vagy Rossi mester valami váratlant húz elő a zsákból. Ami a csatárokat illeti, közülük válogathat az olasz-magyar tréner:

  • Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC),
  • Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC),
  • Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország),
  • Tóth Barna (Paksi FC).

Az eddigi szisztémát, játékrendszert (és a fizikai adottságokat) figyelembe véve Tóth szerepeltetése tűnik kézenfekvőnek. Ugyanakkor ellene szól, hogy nem rendelkezik kellő nemzetközi rutinnal, és a dublini debütálása sem úgy sikerült, ahogy az elvárták tőle. Az nb1.hu úgy értesült, Lukács lesz a befutó.

A 16-szoros magyar válogatott, korábbi NB I-es gólkirály, Kabát Péter viszont paksi futballistával helyettesítené Varga Barnabást – de nem Tóth Barnával, hanem a veterán, hamarosan 39 éves Böde Dániellel.

Már többen megkérdezték tőlem, hogy a Barnit kivel pótolnám. Én a Böde Danit mondtam. Ha nem is kilencven, de lehet, hogy hatvan percig kipróbálnám, és utána lehoznám, vagy az utolsó harmincra betenném, ha nem olyan az állás. Tudjuk róla, hogy nagyon erős, jól fejel, két védőt simán le tud kötni a tizenhatoson belül, úgyhogy én mindenképpen őt mondanám

– fogalmazott az egykori újpesti közönségkedvenc. 

Nyilván a volt ferencvárosi klubikon, Böde szombati játékára semmi esély, hiszen ezúttal sincs a keretben, másrészt Marco Rossi több ízben is kerek perec kijelentette, nincs is tervben, hogy meghívót küldjön neki. 

„Ha csapatot építesz, először két alapposztot kell megoldanod: a kapust és a középcsatárt. Minden más csak ezután jöhet! 

Olvasom, hallom én is, hogy kiket kellene még meghívnom a válogatottba, de aki azt gondolja, hogy Böde Dani tudna nekünk segíteni, az nem érti a futballt. Nem a játékos korával vagy a sebességével van a bajom, nagyon kedvelem Bödét és maximálisan elismerem, amit a csapatáért tesz, de a válogatott nem a Paks. Egészen más játékot játszunk, más a feladata a középcsatárnak, más elvárások vannak vele szemben minden játékhelyzetben. Ezeknek, a legnagyobb tisztelet mellett mondom, Böde Dani nem felel meg”

– nyomatékosította Rossi.

Kabát szerint Sallai helyettesítése kevesebb fejfájást okozhat a kapitánynak, és ő a felcsúti Nagy Zsolttal oldaná meg e kérdést, aki így egyszerre lenne a pályán a liverpooli Kerkez Milossal.

„Az örmény meccs itthon a kötelező győzelem kategóriájába tartozik, még Varga Barnabás és Sallai Roland hiányában is. Meg kell verni őket, és úgy kimenni Portugáliába. Lisszabonban nem lesz könnyű, mert a portugál csapat nagyon erős, de mi is vagyunk annyira erősek, hogy e két meccs alatt háromnál több pontot gyűjtsünk” – jelentette ki Kabát. 

Labdarúgó világbajnoki selejtező
Csoportkör, F-csoport, 3. forduló (szombat)
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország, Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben a Mandineren!
20.45: Portugália–Írország, Lisszabon (Tv: Spíler1)

A csoport állása:

1. Portugália 2 2 – – 8–2 6 pont

2. Örményország 2 1 – 1 2–6 3

3. MAGYARORSZÁG 2 – 1 1 4–5 1

4. Írország 2 – 1 1 3–4 1 
 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

