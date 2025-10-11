Magyarország–Örményország: egykori fradistával pótolná Varga Barnabást az újpesti legenda

Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC),

Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC),

Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország),

Tóth Barna (Paksi FC).

Az eddigi szisztémát, játékrendszert (és a fizikai adottságokat) figyelembe véve Tóth szerepeltetése tűnik kézenfekvőnek. Ugyanakkor ellene szól, hogy nem rendelkezik kellő nemzetközi rutinnal, és a dublini debütálása sem úgy sikerült, ahogy az elvárták tőle. Az nb1.hu úgy értesült, Lukács lesz a befutó.

A 16-szoros magyar válogatott, korábbi NB I-es gólkirály, Kabát Péter viszont paksi futballistával helyettesítené Varga Barnabást – de nem Tóth Barnával, hanem a veterán, hamarosan 39 éves Böde Dániellel.

Már többen megkérdezték tőlem, hogy a Barnit kivel pótolnám. Én a Böde Danit mondtam. Ha nem is kilencven, de lehet, hogy hatvan percig kipróbálnám, és utána lehoznám, vagy az utolsó harmincra betenném, ha nem olyan az állás. Tudjuk róla, hogy nagyon erős, jól fejel, két védőt simán le tud kötni a tizenhatoson belül, úgyhogy én mindenképpen őt mondanám

– fogalmazott az egykori újpesti közönségkedvenc.