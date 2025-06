Rossi megnevezte azt a játékost, akinek felbecsülhetetlen az értéke a magyar válogatottban, mégsem tud segíteni neki

Mi akkor a probléma?

A magyar csapat támadójátékának legfontosabb eleme Sallai Roland, aki a gólszerzésből, a gólpasszokból is kiveszi a részét, szélsőként és második csatárként is kiváló teljesítményre képes, ráadásul a török Galatasaray játékosa a legkiegyensúlyozottabb támadója Marco Rossinak.

„Nem tudom, hogy a legjobb-e, mindenesetre Roli az a játékos, aki a támadók közül a leginkább képes a különbséget jelenteni. Felbecsülhetetlen az értéke számunkra”

– jelentette ki Sallairól a szövetségi kapitány, aki nagyot sóhajtott, amikor felvetették neki, hogy mégsincs elég játékperce a Galatában, ráadásul sokszor a posztján kívül, néha egyenesen szélső védőként szerepeltetik. „Hát ezzel sajnos nem tudok mit kezdeni. Azon kívül, hogy izgulok Roliért, és kívánom neki a legjobbakat, nem tudok semmit tenni a helyzet javításáért. Mindenesetre eddig csak akkor volt gond, amikor nem számíthattam akár Rolira, akár Barnára, most egyre inkább problémát okoz az is, ha le kell cserélnem őket. Ezt nem panaszkodásnak szánom, még kevésbé a játékosok felé irányuló kritikának. Ez a helyzet, nekem pedig az a feladatom, hogy megoldjam” – szögezte le Rossi.

Úgy néz ki, Sallai Rolandon áll vagy bukik a magyar válogatott támadójátéka

Van más baj is

Mivel a kapitánynak a világbajnoki selejtezőkig már nincs több lehetősége barátságos mérkőzésen tesztelni a csapatát, jogosnak tűnt a kérdés, hogy készen állunk-e a szeptember elején esedékes nyitányra. Hatodikán Írországban nyitjuk a sorozatot, kilencedikén Portugáliát fogadjuk.

Két olyan meccsel kezdünk, amik alapjaiban határozzák meg az egész selejtezősorozatot. „Vannak még addig megoldandó problémák, és nem is csak a támadósorban, mert ahogy mondtam is, abban én is csak reménykedni tudok, hogy csúcsformában kezdik az idényt a támadóim” – felelte Rossi, aki kiemelte például a védelem oszlopát, Orbán Willit is.

Viszont a jobb- és balhátvéd posztján is sokat kell javulnunk, mert az én játékrendszeremben több kell ezeken a posztokon. Orbán Willi két oldalán sokkal gyorsabb és agresszívabb játékra van szükség. Nagyobb intenzitást várok el itt, legyen szó akár a védekező fázisról, akár az átmeneti játékról, mert ez alapvető fontosságú ahhoz, amit játszani akarunk.”

Marco Rossi végezetül szót ejtett arról is, hogy mindent megtesznek azért, hogy a lehető legütőképesebb csapattal kezdjék a vb-selejtezőket. Ismét megemlítette, hogy vannak gondjaink, de ezekre is úgy tekint, mint lehetőségre, hogy kilépjünk a komfortzónánkból és fejlődjünk. Bízik benne, hogy hamarosan megfordul a szerencsénk, és újra felívelő ágra kerül a válogatott.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország

Fotók: MTI/Illyés Tibor