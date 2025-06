Ezekkel a feltételekkel távozhat a Fradi két magyar válogatott játékosa

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor ugyanakkor továbbra is nehezen emészti meg ezeket az MLSZ-reformokat. Közösségi oldalán nemrégiben költői kérdést tett fel: „A változtatás előtt nem kellett volna kikérni a véleményét?” – utalt Marco Rossi nyilatkozatára.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya azt mondta egy interjúban, hogy ha több magyar játékos szerepel rendszeresen az NB I-ben, nagyobb mozgásteret adhat nekik a válogatásban, miközben egy esetleges problémára is felhívta a figyelmet.

„Ugyanakkor, ha ezen játékosok — különösen a fiatalok — biztosak lehetnek abban, hogy legalább öt-hat főnek rendszeresen játszania kell, akkor a mentalitásukat ismerve, nem biztos, hogy mindig megteszik a szükséges erőfeszítést azért, hogy valóban kiérdemeljék a helyüket a csapatban.

Ettől függetlenül az a helyzet, hogy a Fradinak be kell vásárolnia magyar labdarúgókból. Ötvös Bencét már leigazolták a Paksból a zöld-fehérek, Nagy Barnabást kinézték a Nyíregyházából, de egy másik Spartacus-játékos, a kapus Tóth Balázs neve is felvetődött, sőt a legújabb pletykák szerint a zalaegerszegi Mim Gergely is felkeltette az érdeklődésüket.

Csak ebben az esetben távozhat Varga és Szalai

Éppen ezért furcsa lenne, ha mégis megválna érvényes szerződéssel rendelkező hazai futballistáitól (Botka Endre és Pászka Lóránd távozására ugyanakkor van esély). A Ferencváros két válogatott játékosa, Varga Barnabás és Szalai Attila is ugyanahhoz a menedzserirodához tartozik, és menedzserük elmondta, országon belül biztosan nem váltanak klubot, de a külföldi ajánlatnak is olyannak kell lennie, ami számukra és az FTC számára is előremutató — derül ki az m4sport.hu cikkéből.

Alapvetően jól érzik magukat a Fradinál, mindkét játékos esetében olyan szakmai és anyagi kondíciójú külföldi ajánlatnak kell befutnia, ami mind a klub és a játékosok számára is abszolút előremutató. Csak ilyen esetben gondolkoznának el a csapatváltáson

– összegzett Paunoch Péter, a Center-Sport menedzseriroda vezetője.

Varga esetében az kelthet feltűnést, hogy az Európa-liga góllövőlistájának a második helyén végzett, míg Szalai találatai az idény véghajrájában bizonyultak sorsdöntőnek – a gólerős védőket ráadásul mindenhol keresik.

Ennyi esély van a BL-főtáblára

Szintén a IX. kerületiekkel kapcsolatos hír, hogy a futballstatisztikákkal és adatelemzéssel foglalkozó Football Meets Data közzétette legújabb kalkulációit a nemzetközi kupasorozatok következő kiírásával kapcsolatban. Ez alapján a magyar együttesek közül egyedül Robbie Keane gárdáját várja főtáblára. A legfrissebb, június 4-i számításai szerint a Fradinak

a Bajnokok Ligája-csoportkörre 22 százalék,

az Európa-ligára 52 százalék, míg

a Konferencia-ligára 25 százalék az esélye,

összességében pedig 99 százalékig biztosra veszik, hogy valamely sorozatban ősszel is érdekelt lesz – részletezi az m4sport.hu.

Már elkezdődött a nagy átalakulás

Ahogy fentebb írtuk, a következő hetekben nagy játékosmozgás várható az Üllői úton. Ennek az előszele a brazil Cadu érkezése mellett Mohamed Ali Ben Romdan, és az alapembernek számító Eidar Civic távozása is. A 28-szoros bosnyák válogatott balhátvéd 2019 óta 191 tétmérkőzésen lépett pályára a Fradiban, ezeken 4-szer volt eredményes és kiosztott 36 gólpasszt is. Civic hatszor nyert bajnokságot az NB I-ben, egyszer Magyar Kupát, és hatszor jutott európai kupasorozat főtáblájára ebben az időszakban. A nemrég véget ért bajnoki idényben összesen 26 meccsen jutott szóhoz. Új egyesülete, az orosz élvonalba a másodosztály bajnokaként feljutott FK Baltika már be is jelentette a szerződtetését.