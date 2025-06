Magyar válogatott: ezért fáj Marco Rossi feje – aggódik a kapitány

Rossi szerint bár Gulácsi lemondta a válogatottságot,

a kapusposzt jövője nem tűnik problémásnak, sokkal inkább aggódik a középcsatár-pozíció miatt.

Erre felvetették neki, hogy a mieink mostani, Svédország és Azerbajdzsán ellen készülő keretében csupán egy klasszikus center, a ferencvárosi Varga Barnabást hívta be.

„Valahányszor behívtam Szalai Ádámot, rengeteg kritika ért miatta, pedig már akkor tudtuk, hogy abban a pillanatban, amikor visszavonul, nagyon nehéz lesz őt pótolni. Valóban, azóta is nehéz, különösen azért, amit a csapatért tett – nemcsak a fontos góljai miatt, hanem mert rengeteget dolgozott védekezésben is, amikor az ellenfélnél volt a labda. Ez egy nagyon fontos szempont akkor, amikor olyan ellenfelek ellen kell játszanunk, mint Portugália, Németország, Hollandia vagy Svájc. Ha egy játékos – beleértve a csatárokat is – nem dolgozik keményen védekezésben, akkor simán kikaphatunk öt-hat góllal is. Ezért is olyan nehéz csatárt találnom a válogatottba. Varga Barnabás bizonyította, hogy vannak olyan képességei, amelyek nemzetközi szinten is jók – például a fejelése, vagy ahogyan megtartja a labdát és összjátékot alakít ki a társaival. Varga emellett a védekezésnél is kulcsfontosságú – ha megnézzük, hány labdát fejel ki a pontrúgásoknál, az rengeteget számít. Most épp nem a legjobb formájában van, de a képességei ettől függetlenül magas szintűek” – fogalmazott.

Noha a nevét ezúttal nem ejtette ki, de valószínűleg a veterán paksi gólkirályra, Böde Dánielre gondolt, amikor azzal folytatta, hogy:

„Vannak más csatárok, akik most jó formában vannak, viszont amíg én vagyok a szövetségi kapitány, az én véleményem számít, és ha valakit nem hívok be, az azért van, mert úgy gondolom, hogy nem rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek a nemzetközi szinthez szükségesek.”

Rossi hangsúlyozta: az elmúlt hét évben több meccset nézett meg, mint addigi élete során összesen.

Idáig, ha meghívtam valakit, annak oka volt. Ha hét év után még mindig vannak emberek, akik megkérdőjelezik, hogy helyesen döntök-e ezekben a kérdésekben, akkor az két dolgot jelent: vagy biztosan nem ismernek engem, vagy nem értenek eléggé a focihoz

– üzent a kétkedőknek a kapitány, aki kitért arra is, miért csatlakozott a szakmai stábjához videóelemzőként vízilabdázó fia, Simone.

„Ez a döntés valójában már évekkel ezelőtt megszületett. Amikor idejöttem, négy olasz szakembert hoztam magammal, majd lépésről lépésre elkezdtük őket magyarokra cserélni. Ezt nagyon helyes döntésnek tartom, és örülök, hogy végig tudtam vinni. Amikor az utolsó külföldi munkatárstól megváltunk 2021-ben, már egyeztettem az MLSZ-szel arról, hogy amikor lesz rá lehetőség, szeretném, ha a fiam csatlakozhatna a stábomhoz, és az MLSZ-nek semmi kifogása nem volt ellene, mivel a fiam nem „újonc”, rendelkezik UEFA B-licenccel és meccselemzői képesítéssel is. Amire én különösen figyelek a stábtagok kiválasztásánál, az egyrészt a szakmaiság, másrészt a lojalitás, és ebben az esetben a lojalitás garantált. Természetesen a szakmai szempontokat is meg kell majd ítélni, de biztos vagyok benne, hogy a fiam megfelelő tudással rendelkezik, ezért hívtam ide.”