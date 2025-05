Egy újságcikkből derült ki, hogy az olaszok el akarták „rabolni” tőlünk Marco Rossit – ezért nem jött össze nekik

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 2030 júniusáig meghosszabbította Marco Rossi szövetségi kapitány szerződését a férfiválogatott élén.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető 2018 júniusa óta irányítja nemzeti együttesünket, a vezetésével 74 mérkőzésen 34 győzelem és 17 döntetlen mellett 23-szor szenvedtünk vereséget. A 60 éves tréner két Európa-bajnokságon szerepelt a mieinkkel, a válogatott kispadján csak a legendás Baróti Lajos ült nála többször.

Arról is írtunk, hogy az MLSZ hivatalos Facebook-oldalán a szurkolók többsége örömét fejezte ki Rossi új, hosszú távú megállapodásával kapcsolatban, és további sok sikert kívántak a munkájához, de akadtak olyan vélemények is, miszerint elhamarkodottan csaptak egymás tenyerébe a felek, mert meg kellett volna várni a világbajnoki selejtezősorozat végét. Egyesek pedig odáig mentek, hogy ráfért volna a csapatunkra a vérfrissítés, mert „vele sajnos nem fogunk kijutni a vb-re.”

Marco Rossi az olasz Sport Piacenzának adott interjút nemrégiben, és elárulta, több európai országból is volt ajánlata, de úgy döntött, nálunk marad és megpróbálja kivinni Szoboszlai Dominikéket a 2026-os világbajnokságra – szúrta ki a csakfoci.hu.

Rossi és a sors

Mint mondta, 2012-ben lehetősége nyílt a magyar fővárosba utazni, a Honvéd hívását pedig a sors jeleként értelmezte, miután édesapja sokat mesélt neki Mazzola Grande Torinójának és Puskás Kispestjének hőstetteiről. „A Honvéd általában a bennmaradásért játszott, de 2017-ben visszahoztam a bajnoki címet Budapestnek arra a részére, ahol ez 24 évig hiányzott” – emlékezett vissza a piros-feketét nyolc évvel ezelőtti sikerére.

Az interjúban úgy fogalmazott, hogy

igényes a magyar közönség van, a történelmünket pedig nem lehet kitörölni: az Aranycsapat mindig »ott van minden sarkon«, de a nagy Honvéd is.

Hozzátette: „vannak olyan játékosai, akik a Premier League-ben és Németországban játszanak, de sok olyan »srác« is, akik itthon vannak.” „Én már itt élek, és magyar állampolgárságot is kaptam a sportbeli érdemeimért” – magyarázta az újságírónak.

Kikosarazta a világsztárokat

A legerősebb állítás ugyanakkor nem ez volt, hanem hogy

az Európa-bajnokság alatt olyan világsztárok, mint a néhai Gianluca Vialli, Roberto Mancini, Alberico Evani és Attilio Lombardo megkeresték az olasz válogatottból, hogy legyen a Sampdoria edzője.

„Nagyon hízelgő volt, de azt mondtam, hogy nem, az én világom már sok éve itt van” – idézte fel a beszélgetést Rossi.

Elbúcsúztatták Rossit – hogy csatlakozzon Rossiék stábjához

A magyar szövetségi kapitány többek között a családjáról is beszélt a Sport Piacenzának. Nem véletlenül hozta szóba őket, hiszen a fia, Simone Rossi a Genesys OSC Újbuda színeiben szerepelt az utóbbi években a hazai vízilabda OB I-ben, de a futballban is otthonosan mozog, edzői és mérkőzéselemző képesítése is van. Azóta kiderült, utóbbi szerepkörben kap lehetőséget a nemzeti együttesnél. A játékoskarrierjét most befejező pólós korábban maga is beszélt arról, hogy egyszer szívesen dolgozna majd a válogatottnál, és ezek szerint, ennek most jött el az ideje.