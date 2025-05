„Európa egyik nagy klubjába érkeztem” – a Ferencváros új brazilja üzent a szurkolóknak (VIDEÓ)

A labdarúgó NB I bajnoka, a Ferencvárosi TC kedden bejelentette első „nyári” szerzeményét. A brazil Cadu attól a cseh Viktoria Plzentől érkezett szabadon igazolhatóként, amellyel szemben esett ki a Fradi tavasszal az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában.

A középpálya mindkét szélén bevethető 27 éves játékos a mögöttünk hagyott idényben összesen 49 tétmérkőzésen szerepelt, ezeken két gólt és hat gólpasszt jegyzett. A Ferencváros elleni mindkét El-meccsen a kezdőben kapott helyet.

„Cadu rendkívül nagy tapasztalattal rendelkezik. Egy színvonalas bajnokság egyik topcsapatából, a Viktoria Plzenből érkezik. A cseh ligában éveken keresztül a dobogóért játszott, és a nemzetközi porondon is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amit a saját bőrünkön is megtapasztalhattunk. Univerzális, a védelem mindkét oldalán bevethető futballista, aki a játékrendszertől függően hosszú futóként is remek teljesítményre képes mindkét oldalon. Nagy intenzitással, támadó felfogásban játszó védőről van szó. Örülünk, hogy sikerült meggyőznünk őt, hogy hozzánk igazoljon. Minőségben és az edző számára a variációs lehetőségekben is javulni tudunk az érkezésével” – idézte a fradi.hu Hajnal Tamás sportigazgatót.

Cadu a klubnak adott első interjújában így fogalmazott:

Nagyon érzelemmel teli ez a pillanat, nagyon izgatott vagyok attól, ami rám vár. Boldog vagyok, hogy a családommal együtt lehetek itt, Európa egyik nagy klubjában, minden vágyam teljesült”

– jelentette ki.

„Jól olvasom a játékot, megvan a kellő intenzitásom a játékban, igazi harcos vagyok és mindenben igyekszem segíteni a csapatot” – tette hozzá.

A Nemzeti Sport cikkében megjegyzi, hogy Cadu után a paksi Ötvös Bence szerződtetését is még a héten bejelentheti a Fradi.