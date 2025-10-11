Magyarország–Örményország: az örmény válogatott már okozott meglepetést – az év meccse vár Szoboszlaiékra a Puskás Arénában

Dzsudzsák Balázs: Az Eb-k történetében enyém a két legcikibb gólörömöm
A magyar válogatott rekordere és debreceni klubtársa, Lang Ádám a Mandiner kérdéseire is válaszolt a Puskás Arénánál.
Vegyes érzésekkel várhatjuk a magyar válogatott következő világbajnoki selejtezőjét. Az örmény csapat otthon meglepetésre legyőzte az írt, de a Puskás Arénában a mieink egyértelmű favoritnak számítanak.
A magyar válogatott szombaton ismét labdarúgó világbajnoki selejtezőt játszik: 18 órakor azt az Örményországot fogadja, amely két forduló után meglepetésre a pótselejtezőt érő második helyen áll a csoportban. A két csapatot 62 hely választja el egymástól a világranglistán, így nemzeti együttesünk egyértelmű esélyesnek számít.
A 61 éves olasz-magyar edzőt 2018 júniusában nevezték ki szövetségi kapitánynak, és azóta 78 mérkőzésen irányította a mieinket. Ezeken a meccseken 1,58 pontot átlagoltunk, és olyan nagy nevű ellenfeleket győztünk le, mint például Anglia, Németország vagy Horvátország.
Eddig vegyes érzéseink lehetnek a mostani világbajnoki selejtezősorozattal kapcsolatban. Egyfelől még nyeretlen a magyar válogatott, Írországban döntetlent játszott, idehaza pedig kikapott Portugáliától, ugyanakkor mindkét mérkőzésben több volt, és szerencsés esetben akár négy ponttal is állhatna. A legtöbben viszont úgy matekoznak, hogy a portugálok mindenkit oda-vissza megvernek, így összességében a legnagyobb riválisnak tartott írek otthonában elért döntetlen – még akkor is, ha a legvégén kaptuk a gólt – jó eredménynek számít.
Szoboszlaiék jelenleg úgy állnak egy ponttal a csoport harmadik helyén, hogy az utolsó íreket a több lőtt gólnak köszönhetően előzik meg. Ennek ellenére a magyar csapat a második hely megszerzése szempontjából nagyon jó helyzetben van, hiszen az örmények meglepetésgyőzelme a mi malmunkra hajthatja a vizet. Az erőviszonyok alapján a legnagyobb riválisunknak tartott írek nem tudtak legyőzni minket Dublinban, aztán Örményországban kikaptak, így, ha Marco Rossiék szombaton hozzák a kötelezőt, és utána a portugálok is, akkor a mieink a féltávnál felugranának a második, pótselejtezős helyre.
Ugyanakkor Örményországot sem szabad lenézni, hiszen ahogyan azt a portugál meccs előtt Lang Ádám elmondta, a kiesebbek a nagyobbak ellen már úgy fel tudják szívni magukat és olyan játékkal tudnak előrukkolni, felszabadultan játszani, hogy bizony történhetnek meglepetések – mint amilyen az örmények írek elleni győzelme is volt. Ebben a naptári évben nekik ez volt az első sikerük, előtte többször is nagy különbségű vereséget szenvedtek.
Örményország mérkőzései 2025-ben
Érdekesség, hogy a magyar válogatottnak is pontosan ugyanez az idei mérlege, vagyis egy győzelem és egy döntetlen mellett négy vereség.
Magyarország mérkőzései 2025-ben
Mint korábban írtuk, nemzeti együttesünk a Rossi-érában 78 mérkőzést játszott,
A 35 győzelemből 21 volt hazai környezetben. Az itthon legyőzött ellenfelek:
Görögország (2-szer), Észtország (2-szer), Finnország, Horvátország, Wales, Azerbajdzsán, Izland, Törökország (2-szer), Ciprus, Andorra, San Marino, Anglia, Bulgária, Litvánia, Szerbia, Montenegró, Koszovó, Izrael
A hazai döntetlenek:
Szerbia, Lengyelország, Írország, Franciaország, Németország (2-szer), Csehország, Bosznia-Hercegovina, Hollandia
A hazai vereségek:
Szlovákia, Uruguay, Oroszország, Portugália (2-szer), Anglia, Albánia, Szerbia, Olaszország, Törökország, Svédország
A magyar válogatott alapvetően egy nagyon kemény, szívós ellenfélnek számít, viszont mostanában nem jönnek az eredmények itthon: a mieink legutóbb még az Európa-bajnokság előtt, 2024 június 8-án nyertek hazai környezetben (Debrecenben), azóta pedig hat találkozón sem tudtak nyerni. Az azonban megállapítható, hogy olyan szintű csapat ellen, mint amilyen az örmény, a Rossi-korszakban mindig győzött. Azok az ellenfelek közül, akik idehaza legyőztek minket, a FIFA világranglistáján jelenleg Albánia áll a leghátrébb, a 66.
Az örmények a 103. helyen állnak, méghozzá úgy, hogy legutóbbi győzelmüknek köszönhetően javítottak. A magyar válogatott a 41. helyre esett vissza, tehát továbbra is óriási a különbség, és ez a keretek összértékére is igaz.
A Transfermarkt szerint nemzeti csapatunk 177,5 millió euróét, míg riválisunk csak 44,15 millió eurót.
Nálunk a 80 millió eurójával Szoboszlai Dominik a legértékesebb futballista, míg náluk Eduard Szpercjan, aki 25 millió euróét ér, vagyis a teljes keretüknek több mint a felét ő adja.
Összegezve, a magyar válogatott egyértelmű favoritnak számít szombaton, és kell is a győzelem, ha meg akarja szerezni a pótselejtezőt jelentő második helyet. Mivel az örmények megtették azt a szívességet, hogy otthon legyőzték az íreket, és előtte Írországban Rossiék sem kaptak ki, lehetünk optimisták, még úgy is, hogy Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltás miatt nem játszhat.
Labdarúgó világbajnoki selejtező
Csoportkör, F-csoport, 3. forduló (szombaton)
18.00: Magyarország–Örményország, Budapest (Tv: M4 Sport)
20.45: Portugália–Írország, Lisszabon (Tv: Spíler1)
