Magyarország–Örményország: az örmény válogatott már okozott meglepetést – az év meccse vár Szoboszlaiékra a Puskás Arénában

A magyar válogatott szombaton ismét labdarúgó világbajnoki selejtezőt játszik: 18 órakor azt az Örményországot fogadja, amely két forduló után meglepetésre a pótselejtezőt érő második helyen áll a csoportban. A két csapatot 62 hely választja el egymástól a világranglistán, így nemzeti együttesünk egyértelmű esélyesnek számít.

Marco Rossi csapata szombaton az örmény válogatottat fogadja (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

A 61 éves olasz-magyar edzőt 2018 júniusában nevezték ki szövetségi kapitánynak, és azóta 78 mérkőzésen irányította a mieinket. Ezeken a meccseken 1,58 pontot átlagoltunk, és olyan nagy nevű ellenfeleket győztünk le, mint például Anglia, Németország vagy Horvátország.

Az örmények már okoztak meglepetést

Eddig vegyes érzéseink lehetnek a mostani világbajnoki selejtezősorozattal kapcsolatban. Egyfelől még nyeretlen a magyar válogatott, Írországban döntetlent játszott, idehaza pedig kikapott Portugáliától, ugyanakkor mindkét mérkőzésben több volt, és szerencsés esetben akár négy ponttal is állhatna. A legtöbben viszont úgy matekoznak, hogy a portugálok mindenkit oda-vissza megvernek, így összességében a legnagyobb riválisnak tartott írek otthonában elért döntetlen – még akkor is, ha a legvégén kaptuk a gólt – jó eredménynek számít.