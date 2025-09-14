Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott lang ádám Magyarország videó Portugália Dzsudzsák Balázs portugál válogatott

Dzsudzsák Balázs: Az Eb-k történetében enyém a két legcikibb gólörömöm

2025. szeptember 14. 06:23

Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám a Mandiner kérdéseire is válaszolt a Puskás Arénánál. A két válogatott debreceni labdarúgó soha nem hallott történeteket mesélt el.

2025. szeptember 14. 06:23
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott kedden 3–2-es vereséget szenvedett Portugáliától a Puskás Arénában rendezett labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés előtt Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám a szurkolók előtt Takács Rita műsorvezetővel beszélgetett a Puskás Arénánál felállított színpadon.

A magyar válogatott meccse előtt Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám beszélgetett Takács Ritával
A magyar válogatott meccse előtt Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám beszélgetett Takács Ritával / Fotó: Balázs Dávid/Mandiner

A két válogatott futballista csapattársak Debrecenben: a 38 éves Dzsudzsák azzal, hogy 109-szeres szerepelt címeres mezben, a magyar válogatottsági csúcstartó, míg a 32 esztendős Lang eddig 70-szer játszott a válogatottban.

Az apropó természetesen a portugálok elleni világbajnoki selejtező volt. Dzsudzsák Balázs visszaemlékezett a 2016-es Európa-bajnoki csoportmérkőzésre, amelyen háromszor is vezettünk a későbbi győztes ellen, és végül 3–3-as döntetlent értünk el. Azóta négy meccsen négyszer kaptunk ki tőlük. A duplázó ballábas klasszis szerint ez egy olyan találkozó volt, amit sohasem felejt el.

Az Eb-k történetében enyém a két legcikibb gólörömöm”

– fogalmazott, amit azzal magyarázott, hogy mind a két ünneplésbe belesérült egy kicsit. 

Ezek azok a meccsek, amelyeket soha az életben nem fogsz elfelejteni, mert nem sokaknak adatik meg, hogy ilyen élményeket szerezzen. Meg kell élni és élvezni kell ezeket a pillanatokat, nem pedig túlagyalni”

– jelentetti ki Lang a portugál válogatott színtű ellenfelek elleni mérkőzések kapcsán.

A folytatásban a helyes táplálkozásról, az étrendről esett szó. Dzsudzsák aztán felidézte, hogy annak idején a Dárdai Pál irányított válogatott összetartásain hogyan falta az egész csapat a nagymamája töltött káposztáját, amelynek elfogyasztása hagyománnyá vált.

„A legtöbb 150 darab volt, amit mama megcsinált, és soha nem volt olyan, hogy maradt volna belőle. A búcsúmeccsemen is ezt fogyasztottuk” – mondta mosolyogva, amit Lang azzal egészített ki, hogy:

Én két pofára zabáltam. Böde Danival versenyt ettünk, bár ellene, ugye nehéz… Meg mellé vagy három kiló kenyeret bevertünk. Élveztük, jó közösségformáló program volt.”

Utána Takács Rita a szövetségi kapitányokat hozta szóba.

„Nekem Várhidi Peti bá volt az első kapitányom, még gyerek voltam, amikor megadta nekem a bizalmat, a lehetőséget a régi Puskásban az olaszok ellen, amikor itthon meg tudtuk őket verni. Később tudtam meg, hogy az első félidő láttán döntötte el a PSV, hogy felveszi velünk a kapcsolatot” – mesélte Dzsudzsák Balázs.

-
Dzsudzsák Juhász Roland nyakában az olaszok ellen, mögöttük Fülöp Márton / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Dárdai Pállal kapcsolatban elmondta, hogy új szintre emelte a csapatépítő programokat, folyamatosan törekedett arra, hogy mindig jó legyen hangulat és közösen töltsenek időt. Egyszer a Piroska és a farkas klasszikus mesét is el kellett játszaniuk idősek társaságában, amihez csakis a Telkiben található eszközöket használhatták fel. Az előadáshoz kötelezően be kellett öltözniük, amit aztán Nyilasi Tibor értékelt. Dzsudzsák egyébként Piroska volt.

„Ezek nagyon sokat segítettek. Nem tudják elképzelni, hogy ezek a közös programok milyen jó irányba viszik el a brigádot” – fűzte hozzá a válogatottsági rekorder, aki utána Marco Rossi kapcsán úgy fogalmazott, hogy ő most olyan magasságokba emeli a válogatottat, amit öröm nézni, és róla is csak a legjobbakat tudja mondani.

Ezt is ajánljuk a témában

Football: 2026 World Cup: Qualifiers Europe zone - 1st round day 2: Group F Hungary v Portugal
Szoboszlai Dominik a magyar válogatott csapatkapitánya / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Ezt követően a szurkolói kérdések következtek, amiket az élő videó alatt lehetett feltenni. Elsőként a Mandiner kérdését olvasták fel, amiben azt szerettük volna megtudni, hogy milyen csapatkapitánynak tartják Szoboszlai Dominikot.

„Vagány, csibész – válaszolta Lang. – Lehet látni rajta, hogy nagyon magabiztos, ugyanakkor közben laza is. Pontosan tudja, hogyan kell a nyomást kezelni. 

Komplex csapatkapitány, rosszat nem tudok róla mondani.”

A következő kérdést is lapunktól olvasták fel: arra voltunk kíváncsi, hogy játékerőben hova helyeznék a mostani csapatot az elmúlt tíz év magyar válogatottjai között. Elsőként Dzsudzsák Balázs válaszolt.

„Minden kornak, minden generációnak megvoltak az alapemberei, megvoltak a kiemelkedő játékosai, a sikerei. Mindketten elmondhatjuk, hogy nagyon komoly sikerek voltak a válogatott-pályafutásunkban, úgyhogy én azt mondom, örüljünk, hogy olyan magasságokban vagyunk, hogy igenis van esélyünk arra, hogy megszorítsuk a portugál válogatottat. De továbbra is tartom, hogy nekünk nem őket kell megvernünk, az a legfontosabb, hogy azt a második helyet valahogyan megszerezze a csapat. De összehasonlításokba belemenni szerintem nincs értelme. Teljesen más volt akkor, más van most, technológiában, stratégiában, edzőben, stílusban, mindenben. Hála Istennek, egyre több a jó dolog, és amíg ez így marad, addig jó irányba haladunk.”

Lang Ádám osztotta Dzsudzsák véleményét.

„Az elmúlt egy évtized alatt a futball is nagyon sokat változott, ahogyan a válogatott összetétele és a karaktere is.”

Hozzátette, az évek alatt ellestek egy-két trükköt külföldről és próbálták ezeket a dolgokat beépíteni.

Football: 2026 World Cup: Qualifiers Europe zone - 1st round day 2: Group F Hungary v Portugal
Hiába már 40 éves Ronaldo, aligha mostanában vonul vissza / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Dzsudzsák kijelentette, Cristiano Ronaldo volt a legjobb játékos, aki ellen pályára lépett. Ismét felidézte a 3–3-ra végződő Eb-selejtezőt, és arról beszélt, óriási élmény volt ellene játszani. Még most libabőrös lesz attól, ha felidézi, hogy az utolsó öt percben miket mondtak nekik a portugálok. Hogy mindkét csapatnak jó ez az eredmény, ezért mi csak passzolgassunk hátul, ők nem fognak letámadni. Az eredmény egyébként maradt is, amivel a mieink csoportelsők lettek, a portugálok pedig csoportharmadikként jutottak tovább, majd később megnyerték a kontinenstornát.

Ezt is ajánljuk a témában

Lang elárulta, Kádár Tamással és Orbán Willivel nagyon szeret együtt játszani, egy védőpárost alkotni. Utóbbit kiváló hátvédnek tartja, akitől nagyon sokat lehet tanulni.

A csoportunkban Örményország meglepetésre odahaza 2–1-re legyőzte Írországot. Lang ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy ma már ezek az eredménynek nem számítanak akkora kuriózumnak. Fizikailag már mindenki megfelelően fel tud készülni, és a kiesebbek a nagyobbak ellen úgy fel tudják szívni magukat és olyan játékkal tudnak előrukkolni, felszabadultan játszani, hogy bizony történhetnek ilyen meglepetések.

Visszakanyarodva a három–háromra: az nekünk is egy ilyen mérkőzés volt, egyszerűen olyan flow-ban voltunk, hogy én a pályán azt éreztem, itt minden sikerül, és nincs olyan személy, aki ebben minket meg tudna akadályozni.”

A magyar válogatott legközelebb az örményeket fogadja

A csoportot a hatpontos Portugália vezeti, míg az örmények állnak a pótselejtezős második helyen. A következő fordulóban, októberben a mieink az örményeket fogadják, míg az írek Cristiano Ronaldóék vendégei lesznek.

  • Portugália: 6 pont
  • Örményország: 3 pont
  • Magyarország: 1 pont (több lőtt gólunk miatt előzzük meg az íreket)
  • Írország: 1 pont 

Fotó: Joe Klamar/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!