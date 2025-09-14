Dzsudzsák Balázs: Az Eb-k történetében enyém a két legcikibb gólörömöm

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott kedden 3–2-es vereséget szenvedett Portugáliától a Puskás Arénában rendezett labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés előtt Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám a szurkolók előtt Takács Rita műsorvezetővel beszélgetett a Puskás Arénánál felállított színpadon.

A magyar válogatott meccse előtt Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám beszélgetett Takács Ritával / Fotó: Balázs Dávid/Mandiner

A két válogatott futballista csapattársak Debrecenben: a 38 éves Dzsudzsák azzal, hogy 109-szeres szerepelt címeres mezben, a magyar válogatottsági csúcstartó, míg a 32 esztendős Lang eddig 70-szer játszott a válogatottban.

Az apropó természetesen a portugálok elleni világbajnoki selejtező volt. Dzsudzsák Balázs visszaemlékezett a 2016-es Európa-bajnoki csoportmérkőzésre, amelyen háromszor is vezettünk a későbbi győztes ellen, és végül 3–3-as döntetlent értünk el. Azóta négy meccsen négyszer kaptunk ki tőlük. A duplázó ballábas klasszis szerint ez egy olyan találkozó volt, amit sohasem felejt el.