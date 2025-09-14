Dzsudzsák Balázs: Az Eb-k történetében enyém a két legcikibb gólörömöm

Komplex csapatkapitány, rosszat nem tudok róla mondani.”
A következő kérdést is lapunktól olvasták fel: arra voltunk kíváncsi, hogy játékerőben hova helyeznék a mostani csapatot az elmúlt tíz év magyar válogatottjai között. Elsőként Dzsudzsák Balázs válaszolt.
„Minden kornak, minden generációnak megvoltak az alapemberei, megvoltak a kiemelkedő játékosai, a sikerei. Mindketten elmondhatjuk, hogy nagyon komoly sikerek voltak a válogatott-pályafutásunkban, úgyhogy én azt mondom, örüljünk, hogy olyan magasságokban vagyunk, hogy igenis van esélyünk arra, hogy megszorítsuk a portugál válogatottat. De továbbra is tartom, hogy nekünk nem őket kell megvernünk, az a legfontosabb, hogy azt a második helyet valahogyan megszerezze a csapat. De összehasonlításokba belemenni szerintem nincs értelme. Teljesen más volt akkor, más van most, technológiában, stratégiában, edzőben, stílusban, mindenben. Hála Istennek, egyre több a jó dolog, és amíg ez így marad, addig jó irányba haladunk.”
Lang Ádám osztotta Dzsudzsák véleményét.
„Az elmúlt egy évtized alatt a futball is nagyon sokat változott, ahogyan a válogatott összetétele és a karaktere is.”