Magyarország–Portugália: nem győzte dicsérni a magyarokat a portugálok edzője, pedig nem is rólunk kérdezték

Magyarország–Portugália: vezettünk, egyenlítettünk, küzdöttünk, de Ronaldóék győztek a Puskás Arénában
Varga Barnabás duplázott, de közben eltiltatta magát az örmények elleni meccsre.
Roberto Martínez nagyon szimpatikusan értékelt a sajtótájékoztatón. A magyarokat és saját csapatát is megdicsérte.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 3–2-es vereséget szenvedett Portugáliától a Puskás Arénában rendezett labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez a magyarokat méltatta.
Ezt is ajánljuk a témában
Varga Barnabás duplázott, de közben eltiltatta magát az örmények elleni meccsre.
A spanyol szakembert először a portugál újságírók kérdezhették, de mielőtt válaszolt volna a portugál csapatra vonatkozó kérdésre, megdicsérte a magyar válogatottat és a szövetségi kapitányát.
Jól tudtuk, hogy milyen csapat a magyar, és hogy mennyire összeszokott. Marco Rossi már 77 mérkőzés óta irányít itt. A magyarok ellen nagyon nehéz helyzeteket kialakítani, a németek és a hollandok ellen is megmutatták, hogy akciógólt nehéz ellenük szerezni.
Nagyon elégedettek vagyunk a kialakított helyzetek számával, akcióból két gólt is szereztünk, büntetőtől is betaláltunk és csak két kapura lövést engedtünk” – mondta Martínez és ennek fényében kijelentette, hogy megérdemelten nyertek.
Szükségünk van ilyen mérkőzésékre, hogy tovább fejlődhessünk.”
Ezt is ajánljuk a témában
Micsoda klasszis!
Később ismét beszélt nemzeti együttesünkről.
A magyarok nagyon kompakt módon védekeznek, és a játékosaik már azelőtt jól helyezkednek, hogy a védekező harmadukba kerülne a labda. Keveset van náluk a labda, ugyanakkor rendkívül hatékonyak”
– fogalmazott, majd hozzáfűzte, hogy mieink az első ellentámadásukból betaláltak, viszont csapata fegyelmezett tudott maradni. Az első félidőben úgy érezte, nem folyt úgy a játékuk, ahogyan kellett volna, viszont a szünet után már igen, és a cseréik is hozzá tudtak tenni, akik a fáradt játékosaikat váltották.
Martínez összességében elégedett volt a látottakkal, noha az első félidő nem tetszett neki. Kiemelte, hogy közel 70 százalékban volt náluk a labda, hogy sokkal több szögletet rúgtak és hogy az xG-mutatójuk is rendben volt. Azt viszont nem akarta elárulni, miben kell fejlődjenek, mert abból a riválisok értékes információkat szűrhetnek le.
Szó esett még Cristiano Ronaldóról is, aki a tizenegyesgóljával a világbajnoki selejtezősorozatokban beérte a 2016-ban visszavonult guatemalai Carlos Ruízt, aki hozzá hasonlóan 39 találatot jegyez, és így most már ebben a kategóriában ők ketten a legeredményesebb gólszerzők a földkerekségen.
Három gólt szerzett két meccsen. Példás a hozzáállása, csapatkapitányhoz méltó teljesítményt nyújt.”
A csoportot a hatpontos Portugália vezeti, míg az örmények állnak a pótselejtezős második helyen. A következő fordulóban a mieink az örményeket fogadják, míg az írek Cristiano Ronaldóék vendégei lesznek.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP