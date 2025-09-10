Magyarország–Portugália: nem győzte dicsérni a magyarokat a portugálok edzője, pedig nem is rólunk kérdezték

– fogalmazott, majd hozzáfűzte, hogy mieink az első ellentámadásukból betaláltak, viszont csapata fegyelmezett tudott maradni. Az első félidőben úgy érezte, nem folyt úgy a játékuk, ahogyan kellett volna, viszont a szünet után már igen, és a cseréik is hozzá tudtak tenni, akik a fáradt játékosaikat váltották.

Az 58. percben Ronaldo értékesített tizenegyesével fordítottak a portugálok (Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Martínez összességében elégedett volt a látottakkal, noha az első félidő nem tetszett neki. Kiemelte, hogy közel 70 százalékban volt náluk a labda, hogy sokkal több szögletet rúgtak és hogy az xG-mutatójuk is rendben volt. Azt viszont nem akarta elárulni, miben kell fejlődjenek, mert abból a riválisok értékes információkat szűrhetnek le.

Szó esett még Cristiano Ronaldóról is, aki a tizenegyesgóljával a világbajnoki selejtezősorozatokban beérte a 2016-ban visszavonult guatemalai Carlos Ruízt, aki hozzá hasonlóan 39 találatot jegyez, és így most már ebben a kategóriában ők ketten a legeredményesebb gólszerzők a földkerekségen.