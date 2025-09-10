Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott Roberto Martínez Magyarország sajtótájékoztató vb-selejtező Portugália portugál válogatott világbajnoki selejtező

Magyarország–Portugália: nem győzte dicsérni a magyarokat a portugálok edzője, pedig nem is rólunk kérdezték

2025. szeptember 10. 06:13

Roberto Martínez nagyon szimpatikusan értékelt a sajtótájékoztatón. A magyarokat és saját csapatát is megdicsérte.

2025. szeptember 10. 06:13
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 3–2-es vereséget szenvedett Portugáliától a Puskás Arénában rendezett labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez a magyarokat méltatta.

A magyarok számára nem sokon múlott a pontszerzés
A magyarok számára nem sokon múlott a pontszerzés (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

A spanyol szakembert először a portugál újságírók kérdezhették, de mielőtt válaszolt volna a portugál csapatra vonatkozó kérdésre, megdicsérte a magyar válogatottat és a szövetségi kapitányát.

Jól tudtuk, hogy milyen csapat a magyar, és hogy mennyire összeszokott. Marco Rossi már 77 mérkőzés óta irányít itt. A magyarok ellen nagyon nehéz helyzeteket kialakítani, a németek és a hollandok ellen is megmutatták, hogy akciógólt nehéz ellenük szerezni. 

Nagyon elégedettek vagyunk a kialakított helyzetek számával, akcióból két gólt is szereztünk, büntetőtől is betaláltunk és csak két kapura lövést engedtünk” – mondta Martínez és ennek fényében kijelentette, hogy megérdemelten nyertek.

Szükségünk van ilyen mérkőzésékre, hogy tovább fejlődhessünk.”

Ezt is ajánljuk a témában

Később ismét beszélt nemzeti együttesünkről.

A magyarok nagyon kompakt módon védekeznek, és a játékosaik már azelőtt jól helyezkednek, hogy a védekező harmadukba kerülne a labda. Keveset van náluk a labda, ugyanakkor rendkívül hatékonyak”

– fogalmazott, majd hozzáfűzte, hogy mieink az első ellentámadásukból betaláltak, viszont csapata fegyelmezett tudott maradni. Az első félidőben úgy érezte, nem folyt úgy a játékuk, ahogyan kellett volna, viszont a szünet után már igen, és a cseréik is hozzá tudtak tenni, akik a fáradt játékosaikat váltották.

RONALDO, Cristiano
Az 58. percben Ronaldo értékesített tizenegyesével fordítottak a portugálok (Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Martínez összességében elégedett volt a látottakkal, noha az első félidő nem tetszett neki. Kiemelte, hogy közel 70 százalékban volt náluk a labda, hogy sokkal több szögletet rúgtak és hogy az xG-mutatójuk is rendben volt. Azt viszont nem akarta elárulni, miben kell fejlődjenek, mert abból a riválisok értékes információkat szűrhetnek le.

Szó esett még Cristiano Ronaldóról is, aki a tizenegyesgóljával a világbajnoki selejtezősorozatokban beérte a 2016-ban visszavonult guatemalai Carlos Ruízt, aki hozzá hasonlóan 39 találatot jegyez, és így most már ebben a kategóriában ők ketten a legeredményesebb gólszerzők a földkerekségen.

Három gólt szerzett két meccsen. Példás a hozzáállása, csapatkapitányhoz méltó teljesítményt nyújt.”

A magyarok legközelebb az íreket otthon legyőző örményeket fogadják

A csoportot a hatpontos Portugália vezeti, míg az örmények állnak a pótselejtezős második helyen. A következő fordulóban a mieink az örményeket fogadják, míg az írek Cristiano Ronaldóék vendégei lesznek.

  • Portugália: 6 pont
  • Örményország: 3 pont
  • Magyarország: 1 pont (több lőtt gólunk miatt előzzük meg az íreket)
  • Írország: 1 pont 

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
oberennsinnen49
2025. szeptember 10. 06:40
A magyar csapat edzőpartnere volt a portugáloknak, ennek ellenére a döntetlen teljesen természetes eredmény lett volna. Volna.
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. szeptember 10. 06:27
Diplomata is lehet még.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!