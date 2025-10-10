Marco Rossi: A top 3 góllövőnkből 2 fog hiányozni az örmények ellen, csak Szoboszlai maradt

Magyar „nehézbombázók” Telkiben – vakarhatják a fejüket az örmények
Pszichológiai hadviselésnek sem utolsó.
A magyar válogatott szövetségi kapitány, Marco Rossi és játékosa, Callum Styles megtartotta az örmények elleni világbajnoki selejtező felvezető sajtótájékoztatóját. Ezt várják a Magyarország–Örményországtól.
A magyar válogatott az írek elleni döntetlen és a portugálok elleni egygólos vereség után Örményország ellen folytatja szombaton a Puskás Arénában a világbajnoki selejtező-sorozatot. A West Bromwich Albion légiósa, Callum Styles mindkét mérkőzésen remek teljesítményt nyújtott – talán a legjobbakat a magyar nemzeti csapatban. Így várja a Magyarország–Örményországot.
„Igen, ez a két mérkőzés személy szerint tényleg jól sikerült nekem, különösen a dublini. A győzelmet sajnos nem sikerült behúzni, reméljük, Örményország ellen már sikerülni fog. Nekem nem okoz gondot, hogy a klubomban védőt, itt pedig középpályást játszom, abszolút rugalmas vagyok. Többször szerepeltem már a középpályán karrierem során. Szóval simán tudok váltani a két pozíció között.”
Az örményekkel kapcsolatban elmondta: tilos őket lebecsülni.
„Örményország már megmutatta, mennyire erős, legyőzte Írországot. Nekünk kell irányítani a mérkőzést, otthon játszunk, nem hagyhatjuk, hogy egyszerű dolguk legyen. Vannak jó játékosaik, győzelemre fognak törekedni ők is, úgyhogy vigyáznunk kell.”
Styles-nek a szombati lehet 27. meccse a válogatottban – gólt még nem szerzett.
Valóban sok meccs van már mögöttem gól nélkül, kicsit zavar, hogy még nem sikerült betalálnom, de ezen túl kell tennem magam. Vannak ennél fontosabb dolgok, például, hogy a többieket segítsem a gólszerzésben. Természetesen szeretnék én is, reméljük, hamarosan eljön ez a pillanat.”
Marco Rossi szövetségi kapitánytól megtudtuk: jól dolgoztak egész héten a játékosok.
Még egy-két dologgal kapcsolatban nem döntöttem, de ezeket meg fogom hozni az edzés után.
Holnap kötelező nyernünk, ha oda szeretnénk érni a második helyre, ez nem vitás. De ugyanúgy készülünk, mint a többi meccsre, mert minden találkozót meg szeretnénk nyerni. Koncentrálnunk kell a feladatunkra, és ha mindent megteszünk, amit megbeszéltünk, akkor minden megfelelően fog alakulni. Az örmény válogatottban négy-öt játékos is magas színvonalat képvisel, de felkészültünk belőlük és az egész csapatból is, úgyhogy a srácok tudják, mit kell tenniük, hogy megállítsák őket. Nekünk kell diktálnunk a ritmust, nálunk kell, hogy legyen a labda, ki kell használnunk játékosaink kvalitásait, türelmesen kell felépítenünk az akciókat. Taktikailag felkészültünk, de a pályán nem biztos, hogy minden úgy alakul, ahogy arra készültünk. Együtt kell támadnunk, együtt kell védekeznünk, összetartónak és kompaktnak kell lennünk.”
Azt is elárulta, mi az említett két kérdőjel a fejében:
„Az első sajnos az, hogy kit kell kihagynunk a csapatból, illetve ki nem ülhet le még a kispadra sem. A támadósorban pedig van még egy kérdőjeles hely, amivel kapcsolatban nem döntöttem.”
Vagyis még nem tudja száz százalékosan, Varga Barnabás és Sallai Roland hiányában hogyan fog összeállni a támadósor.
A top három góllövőnkből kettő fog hiányozni Roli és Barni személyében – ugye Szoboszlai Dominik a harmadik. Roli nem tipikus támadó, inkább szélső, ahogy Dominik sem, viszont a kvalitásaik miatt tudnak gólokat szerezni. A múltban is előfordult, hogy hiányoztak kulcsjátékosaink, például két éve Bulgária és Montenegró ellen is Roli és Barni nélkül kellett játszanunk, mégis kijutottunk az Eb-re, úgyhogy ez nem lehet kifogás. Koncentráltnak kell maradnunk, jó meccset játszanunk és a rosszabb periódusokat megfelelően kezelni. Nem szabad elveszíteni a fejünket! Mindent bele kell adnunk, nincs más megoldás, mint a győzelem!”
A magyar válogatott szombat délután 6 órától teltház előtt fogadja Örményországot, kedden pedig a portugálok vendége lesz Lisszabonban.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor