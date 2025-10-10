Marco Rossi: A top 3 góllövőnkből 2 fog hiányozni az örmények ellen, csak Szoboszlai maradt

Még egy-két dologgal kapcsolatban nem döntöttem, de ezeket meg fogom hozni az edzés után.

Holnap kötelező nyernünk, ha oda szeretnénk érni a második helyre, ez nem vitás. De ugyanúgy készülünk, mint a többi meccsre, mert minden találkozót meg szeretnénk nyerni. Koncentrálnunk kell a feladatunkra, és ha mindent megteszünk, amit megbeszéltünk, akkor minden megfelelően fog alakulni. Az örmény válogatottban négy-öt játékos is magas színvonalat képvisel, de felkészültünk belőlük és az egész csapatból is, úgyhogy a srácok tudják, mit kell tenniük, hogy megállítsák őket. Nekünk kell diktálnunk a ritmust, nálunk kell, hogy legyen a labda, ki kell használnunk játékosaink kvalitásait, türelmesen kell felépítenünk az akciókat. Taktikailag felkészültünk, de a pályán nem biztos, hogy minden úgy alakul, ahogy arra készültünk. Együtt kell támadnunk, együtt kell védekeznünk, összetartónak és kompaktnak kell lennünk.”

Azt is elárulta, mi az említett két kérdőjel a fejében:

„Az első sajnos az, hogy kit kell kihagynunk a csapatból, illetve ki nem ülhet le még a kispadra sem. A támadósorban pedig van még egy kérdőjeles hely, amivel kapcsolatban nem döntöttem.”

Vagyis még nem tudja száz százalékosan, Varga Barnabás és Sallai Roland hiányában hogyan fog összeállni a támadósor.