Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Magyarország Szappanos Péter Schäfer András Örményország Tóth Balázs vb-selejtező Szalai Ádám Puskás aréna Szoboszlai Dominik

Magyar „nehézbombázók” Telkiben – vakarhatják a fejüket az örmények

2025. október 10. 10:51

Óriási gólokkal és védésekkel hangol a szombati kulcsfontosságú vb-selejtezőre nemzeti csapatunk. A magyar válogatott most még Telkiben edz, a Puskás Arénában viszont már éles helyzetben kell bizonyítani hatalmas tét mellett.

2025. október 10. 10:51
null

Az év egyik legfontosabb mérkőzését rendezik szombat este a Puskás Arénában: a Magyarország-Örményország világbajnoki selejtező akár sorsdöntő is lehet a jövő évi vb-részvétel szempontjából. A magyar válogatott jó hangulatban, optimistán készül a telt házas hazai összecsapásra, s ha csak egy-két olyan lövés beakadna szombaton az örmény kapuba, mint amilyeneket a srácok a válogatott edzéseken összehoznak, máris nem kellene izgulnunk. Az MLSZ médiásai ugyanis összevágtak egy látványos videót a legszebb telki edzésjelenetekből: amíg Szoboszlai Dominik, Schäfer András, Vitális Milán és a többiek a bombagólokban, addig kapusaink, Tóth Balázs és Szappanos Péter a bravúros védésekben jeleskedtek – 

még ha a futballozni másodedzőként sem felejtő Szalai Ádámon nem is tudtak kifogni. 

Ezt is ajánljuk a témában

A szombati mérkőzés 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában, az M4 Sport pedig élőben közvetíti.

(Nyitókép: MTI/Purger Tamás)

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bunko-jobbos
2025. október 10. 12:16
Azért valami mentális probléma lehet, ha a 2 legjobb csatárunk kibaszott hülye hibákért van eltiltva. Sallai még hagyján, bár ő is buta volt, de a bomba formában lévő Varga totál idióta volt, a semmiért kapott sárgát. Kurvára hiányoznak majd ezen a meccsen. Ki lő gólt?????
Válasz erre
0
0
A_FIDESZRE_SZAVAZOK_MERT_NEKEM_AZ_A_JO_HA_MINDENBEN_UTOLSOK_A_MAGYAROK
2025. október 10. 12:11
Hogy be lehetnek szarva az örmények, hogy Európa egyik, ha nem a legszarabb válogatottjával fognak játszani. Azzal a hulladék válogatottal, akinek az idei mérlege 6 hivatalos mérkőzésen 1 győzelem, 1 döntetlen és 4 csúfos vereség. A szégyenválogatott mínuszos gólaránya: 7 : 14 A szégyenválogatott 41.-ik a világranglistán. Nincs miről beszélni pedókáim! Mivel én mindig a gyengébbiknek szurkolok, ezért hajrá magyarok!
Válasz erre
0
1
nemturista
2025. október 10. 11:01
Az örményeket le kell győzni, különben nincs miről beszélni....
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. október 10. 10:54
Csak óvatosan, soha ne írd le az ellenfeled.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!