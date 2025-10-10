Magyar „nehézbombázók” Telkiben – vakarhatják a fejüket az örmények

Az év egyik legfontosabb mérkőzését rendezik szombat este a Puskás Arénában: a Magyarország-Örményország világbajnoki selejtező akár sorsdöntő is lehet a jövő évi vb-részvétel szempontjából. A magyar válogatott jó hangulatban, optimistán készül a telt házas hazai összecsapásra, s ha csak egy-két olyan lövés beakadna szombaton az örmény kapuba, mint amilyeneket a srácok a válogatott edzéseken összehoznak, máris nem kellene izgulnunk. Az MLSZ médiásai ugyanis összevágtak egy látványos videót a legszebb telki edzésjelenetekből: amíg Szoboszlai Dominik, Schäfer András, Vitális Milán és a többiek a bombagólokban, addig kapusaink, Tóth Balázs és Szappanos Péter a bravúros védésekben jeleskedtek –

még ha a futballozni másodedzőként sem felejtő Szalai Ádámon nem is tudtak kifogni.