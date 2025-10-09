Magyarország–Örményország: a Szovjetunió széthullása után kezdődött a történet, ami most Budapesten folytatódik

Kései tizenegyessel menthetett volna pontot a DAC Pozsonyban, de csak a Slovan maradt veretlen
Igazságosabb lett volna a pontosztozkodás.
Futballválogatottunk eddig csupán egyetlenegyszer találkozott leendő vb-selejtezős ellenfelével, azt az edzőmeccset mi nyertük jó két évtizede. A mostani, magyarországi összecsapás sokkal nagyobb téttel bír, akár sorsdöntőnek is bizonyulhat a világbajnoki szereplés szempontjából.
Szombat este 18 órától Magyarország férfi labdarúgó-válogatottja Örményország legjobbjai ellen vív kulcsfontosságú világbajnoki selejtezőt a Puskás Arénában. Noha az örmény nemzeti együttes története a Szovjetunió felbomlása után kezdődött a kilencvenes években, az azóta eltelt jó három évtized alatt csupán egyszer találkoztunk velük, akkor is csak egy edzőmeccs erejéig: mint az MLSZ emlékeztet, 2004. február 18-án, Cipruson Szabics Imre és Lisztes Krisztián második félidőben esett góljaival 2–0-ra nyertünk akkor még Lothar Matthäus irányításával.
Noha Örményország nem tartozik a nemzetközi futballélvonalba, éppen legutóbb bizonyították, hogy óriási hiba lenne lebecsülni a kiválóan kontrázó együttest: a portugálok elleni ötgólos zakóra válaszul vaskos meglepetésre legyőzték a mieinkkel ikszelő íreket, így két mérkőzés után három ponttal az F-csoport második helyén állnak, megelőzve az egypontos magyarokat. Ennek tükrében a Nemzeti Sportnak nyilatkozó csapatkapitányuk, a Slovan Bratislavában játszó – legutóbb a DAC elleni rangadón is betaláló – Tigran Barszegjan is egyetért abban,
kritikus lehet a budapesti összecsapás: mint mondta, szombaton, valamint az azt követő, dublini mérkőzésen akár el is dőlhet a sorsuk.
A telt házas közönség mellett mindenesetre ezúttal remélhetőleg a játékvezetői stábon sem múlik semmi: az örmények elleni összecsapást egy rendkívül tapasztalt Premier League-csapat vezeti majd a rutinos Chris Kavanagh bíráskodásával.
