Magyarország–Örményország: a Szovjetunió széthullása után kezdődött a történet, ami most Budapesten folytatódik

Szombat este 18 órától Magyarország férfi labdarúgó-válogatottja Örményország legjobbjai ellen vív kulcsfontosságú világbajnoki selejtezőt a Puskás Arénában. Noha az örmény nemzeti együttes története a Szovjetunió felbomlása után kezdődött a kilencvenes években, az azóta eltelt jó három évtized alatt csupán egyszer találkoztunk velük, akkor is csak egy edzőmeccs erejéig: mint az MLSZ emlékeztet, 2004. február 18-án, Cipruson Szabics Imre és Lisztes Krisztián második félidőben esett góljaival 2–0-ra nyertünk akkor még Lothar Matthäus irányításával.

Jó húsz éve Szabics Imre volt Magyarország egyik gólszerzője az örmények elleni felkészülési siker során (Fotó: MTI Rt. Fotószerkesztőség)

Az örmények szerint is sorsdöntő lehet a magyarországi mérkőzés

Noha Örményország nem tartozik a nemzetközi futballélvonalba, éppen legutóbb bizonyították, hogy óriási hiba lenne lebecsülni a kiválóan kontrázó együttest: a portugálok elleni ötgólos zakóra válaszul vaskos meglepetésre legyőzték a mieinkkel ikszelő íreket, így két mérkőzés után három ponttal az F-csoport második helyén állnak, megelőzve az egypontos magyarokat. Ennek tükrében a Nemzeti Sportnak nyilatkozó csapatkapitányuk, a Slovan Bratislavában játszó – legutóbb a DAC elleni rangadón is betaláló – Tigran Barszegjan is egyetért abban,