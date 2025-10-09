Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott szabics imre Matthäus Örményország Lisztes Krisztián

Magyarország–Örményország: a Szovjetunió széthullása után kezdődött a történet, ami most Budapesten folytatódik

2025. október 09. 20:28

Futballválogatottunk eddig csupán egyetlenegyszer találkozott leendő vb-selejtezős ellenfelével, azt az edzőmeccset mi nyertük jó két évtizede. A mostani, magyarországi összecsapás sokkal nagyobb téttel bír, akár sorsdöntőnek is bizonyulhat a világbajnoki szereplés szempontjából.

2025. október 09. 20:28
null

Szombat este 18 órától Magyarország férfi labdarúgó-válogatottja Örményország legjobbjai ellen vív kulcsfontosságú világbajnoki selejtezőt a Puskás Arénában. Noha az örmény nemzeti együttes története a Szovjetunió felbomlása után kezdődött a kilencvenes években, az azóta eltelt jó három évtized alatt csupán egyszer találkoztunk velük, akkor is csak egy edzőmeccs erejéig: mint az MLSZ emlékeztet, 2004. február 18-án, Cipruson Szabics Imre és Lisztes Krisztián második félidőben esett góljaival 2–0-ra nyertünk akkor még Lothar Matthäus irányításával.

Szabics Imre a Magyarország–Örményország meccsen 2004-ben
Jó húsz éve Szabics Imre volt Magyarország egyik gólszerzője az örmények elleni felkészülési siker során (Fotó: MTI Rt. Fotószerkesztőség)

Az örmények szerint is sorsdöntő lehet a magyarországi mérkőzés

Noha Örményország nem tartozik a nemzetközi futballélvonalba, éppen legutóbb bizonyították, hogy óriási hiba lenne lebecsülni a kiválóan kontrázó együttest: a portugálok elleni ötgólos zakóra válaszul vaskos meglepetésre legyőzték a mieinkkel ikszelő íreket, így két mérkőzés után három ponttal az F-csoport második helyén állnak, megelőzve az egypontos magyarokat. Ennek tükrében a Nemzeti Sportnak nyilatkozó csapatkapitányuk, a Slovan Bratislavában játszó – legutóbb a DAC elleni rangadón is betalálóTigran Barszegjan is egyetért abban, 

kritikus lehet a budapesti összecsapás: mint mondta, szombaton, valamint az azt követő, dublini mérkőzésen akár el is dőlhet a sorsuk. 

Ezt is ajánljuk a témában

A telt házas közönség mellett mindenesetre ezúttal remélhetőleg a játékvezetői stábon sem múlik semmi: az örmények elleni összecsapást egy rendkívül tapasztalt Premier League-csapat vezeti majd a rutinos Chris Kavanagh bíráskodásával.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI Rt. Fotószerkesztőség

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!