„Az ír tévé választotta meg” – a magyar válogatott legjobbja nem ért egyet a szövetségi kapitánnyal

Ír–magyar: a piros lap mindent megváltoztatott

Sallai Roland esetében ugyanakkor nem volt szükség rá, Harm Osmers nagyon határozottan mutatta fel a piros lapot az 52. percben, így nemzeti együttesünk emberhátrányban volt kénytelen letudni a hátralevő mintegy 40 percet. Bár Bolla Bendegúz révén így is akadtak helyzeteink, a találkozó negyedik gólját mégsem mi szereztük, hanem a mindent egy lapra feltéve rohamozó írek, akik az első két fordulóban legalább négy pont megszerzését tűzték ki célul maguknak.

Tényleg nem láttam, hogy mi történt, így nem tudok, és nem is akarok véleményt formálni a piros lap jogosságáról. Egy azonban biztos, utána egy újabb mérkőzés vette kezdetét. Az öltözőben mindenki csalódott volt a lefújást követően, a döntetlen vereséggel ért fel számunkra”

– mondta Styles Callum, aki hosszú idő után volt kezdő a válogatottban.

Az angliai születésű, és az ottani másodosztályú West Bromwich Albionban szereplő védő-középpályás meghálálta a bizalmat: már a második percben gólpasszt adott Vargának, majd a folytatásban is sokat volt játékban, Bollát két alkalommal is ziccerbe hozta, de emellett rengeteget futott, harcolt, szerelt, és nem fogta vissza magát a párharcok során sem.

„Jól érzem magam, nem panaszkodhatok a formámra. Most is mindent beleadtam, úgy érzem, nem is ment rosszul, de a címerért, az országért küzdöttem, ahogy a többiek is, a kapitány mindig ezt kéri tőlünk. Az első félidő után azt éreztük, dominálunk, irányítunk, és ha így folytatjuk, meglesz a győzelem. Fölényben futballoztunk egészen a kiállításig, az viszont teljesen megváltoztatta a játék képét. Nagyon ránk jöttek ezután, folyamatosan ívelgették fel a labdákat” – tette hozzá Styles, aki a Mandiner kérdésére azt felelte, nem ért egyet az írek szövetségi kapitányával, Heimir Hallgrímssonnal, és Marco Rossihoz hasonlóan ő is úgy érezte, fizikális meccs volt, bár azt elismerte, mindkét fél sajnálhatja, hogy nem szerezte meg végül a három pontot. „Hasonlított azokhoz a mérkőzésekhez, amilyenek a Championshipben vannak, bár a színvonal azért itt magasabb. A végén váltottam néhány szót a klubtársammal, barátommal, Mikey Johnstonnal, akinek sokkal többet kellene játszania az íreknél, mert remek futballista.”