Nem hittek a szemüknek az emberek: magyar Tescóban tűnt fel a futballvilág Szent Grálja

Megkérdezték a turistákat, mit szólnak a milliós szállásárakhoz Budapesten
Spoiler: leesett az álluk.
Bevásárlás közben nem mindennap szalad bele az ember a Bajnokok Ligája trófeájába. A magyar futballrajongók egy pillanatra a Puskás Arénában érezhették magukat.
Már nem kell sokat várni a nagy napra: jövő szombaton hazánkban, a budapesti Puskás Arénában rendezik meg a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét, amelyben a címvédő francia Paris Saint-Germain az angol Arsenallal csap össze a legrangosabb európai klubtrófeáért. A kupát a magyar futballrajongók is megcsodálhatták.
A Heineken közreműködésével az Arena pláza Tesco áruházában nemrégiben négy órán át kiállították a BL-trófeát, amelyet a finálé után a győztes csapat csapatkapitánya a magasba emelheti majd. A rajongók egymás után készítették el vele a közös fotókat, videókat, miközben megfogni vagy megérinteni nem szabadott.
Sokan egyébként nem is hittek először a szemüknek, amikor a kiskereskedelmi áruházláncba belépve egyszer csak megpillantották a labdarúgás legfontosabb klubtrófeáját, amit eddig csak a televízióban vagy képeken láthattak. Egymás után érdeklődtek a valódiságáról. Tanúsíthatjuk, hogy a BL-serlegnek igazán különleges, szinte magával ragadó, misztikus aurája van. Ez ugyanis nem csupán egy darab ezüst, hanem a futballvilág Szent Grálja, amit most egy átlagos bevásárlás során alaposan szemügyre vehettek a magyar emberek is.
Már nem kell sokat aludni a döntőig. Május 30-án, jövő szombaton 18 órakor rendezik a nagy mérkőzést, amelyen eldől, hogy a PSG vagy az Arsenal ülhet fel Európa trónjára. Előbbi tavaly májusban már megtette ezt, az előző, müncheni döntőben 5–0-ra kiütötte az olasz Internazionalét. A Luis Enrique irányította párizsiaknak esélyük van a címvédésre, s bár az észak-londoniak tavasszal nem mindig a szebbik arcukat mutatták, most aligha látunk ilyen egyoldalú finálét.
A találkozó favoritjának a Paris Saint-Germain számít, elsősorban a lehengerlő támadójátéka miatt, ugyanakkor a túloldalon Mikel Arteta vezetőedző egy olyan Arsenalt rakott össze, amelynek nagyon nehéz betalálni. Az angol csapat még sosem nyert Bajnokok Ligáját, döntőt is csak egyszer, 20 évvel ezelőtt játszott, úgyhogy ilyen szemmel is érdemes figyelni Európa első számú kupasorozatának fináléját.
A Puskás Arénában ez lesz a legrangosabb mérkőzés, amelyen két klubcsapat vesz részt. Korábban már rendeztek itt Európai Szuperkupa-mérkőzést (2020, Bayern München–Sevilla), valamint Európa-liga-döntőt (2023, Sevilla–AS Roma) is, a Magyar Labdarúgó-szövetség pedig már megpályázta, hogy hazánk Konferencia-liga-finálét is rendezhessen. Természetesen nem szabad és nem is lehet elfelejteni, hogy a Puskás Aréna 2021 júniusában otthont adott négy Európa-bajnoki meccsnek is: nemzeti együttesünk Portugáliát és Franciaországot fogadta, aztán a két csoportriválisunk egymás elleni találkozóját is itt játszották, valamint azt a nyolcaddöntőt, amelyen Hollandia és Csehország csapott össze egymással.
Fotók: Mandiner