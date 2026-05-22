Nem hittek a szemüknek az emberek: magyar Tescóban tűnt fel a futballvilág Szent Grálja

Már nem kell sokat várni a nagy napra: jövő szombaton hazánkban, a budapesti Puskás Arénában rendezik meg a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét, amelyben a címvédő francia Paris Saint-Germain az angol Arsenallal csap össze a legrangosabb európai klubtrófeáért. A kupát a magyar futballrajongók is megcsodálhatták.

A Puskás Arénában valaki a magasba emeli ezt a trófeát

A Heineken közreműködésével az Arena pláza Tesco áruházában nemrégiben négy órán át kiállították a BL-trófeát, amelyet a finálé után a győztes csapat csapatkapitánya a magasba emelheti majd. A rajongók egymás után készítették el vele a közös fotókat, videókat, miközben megfogni vagy megérinteni nem szabadott.