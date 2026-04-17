Derült égből: óriási változás lesz a TV2-nél – Marsi Anikó végre megtörte a csendet

„Mindenképpen visszatérünk a TV2-re” – árulta el a műsorvezető.
A 24-hu beszámolt róla, hogy Gönczi Gábor és Marsi Anikó egy időre pihenőre vonulnak a TV2-nél. Gönczi úgy fogalmazott, hogy
Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk.
Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk. Engem még a héten a Napló adásában is láthatnak a nézők, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő.”
A lap ezzel kapcsolatban megkereste Marsi Anikót is, aki ezt a választ adta: „nincsen a pihenésünkben véglegesség.
Mindenképpen visszatérünk a TV2-re.
Hovatovább, Gönczi Gábor kollégám pihenés közben is viszi tovább a Tények Plusz és a Napló főszerkesztését.”
