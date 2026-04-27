Magyar Péter: Levelet kaptam Mészáros Lőrinctől

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, és megszólalt a TV2 eladásáról
Megcáfolta a leendő miniszterelnök értesüléseit.
A leendő miniszterelnök újabb összeesküvés-elmélettel állt elő.
Legfrissebb Facebook-posztjában kitart Magyar Péter azon állítása mellett, mely szerint a TV2-t áron alul próbálja meg értékesíteni a tulajdonosa.
Nem sokkal korábban a Mészáros Csoport közleményben szögezte le, hogy nem tervezi a TV2 eladását, sőt, Mészáros Lőrinc levelet is írt az ügyben a leendő miniszterelnöknek a pontos tájékoztatás és a kialakult feszült helyzet rendezése céljából.
A Tisza Párt vezetője a levél elolvasása után azt állítja: Mészáros Lőrinc csak nem tud a tervekről, mert elfelejtettek neki szólni.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala