05. 17.
vasárnap
kúria Varga Zs. András Magyar Péter budai vár Gulyás Gergely

Magyar Péter megint luxizást emleget, de egészen más állhat a háttérben – most a Kúria elnökét akarja lemondatni

2026. május 17. 17:42

Lemondásra szólította fel Magyar Péter a Kúria épületének felújítása miatt Varga Zs. András Kúriaelnököt. A miniszterelnök „közpénzen luxizással” vádolja – most éppen – Varga Zs.-t, Gulyás Gergely ugyanakkor arra figyelmeztet: az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni.

A Budai Vár kormányzati épületeiben szervezett szombati sajtóbejáráson Magyar Péter megjegyzést tett a Kúria épületének felújítására, kérdést intézve egyúttal Varga Zs. András – nyilvánvalóan nem jelenlévő – Kúriaelnökhöz: „igaz-e, hogy négyszázmillió forintért rendelt magának elnöki lakosztályt a Kúria tetejére?” Kijelentette azt is: a Kúria nem fog beköltözni a felújítás után az épületbe.

Varga Zs. András elnök Magyar Péter általi megszólítását követően a Kúria közleményt adott ki, melyben 

pontosították a sajtóbejáráson elhangzottakat.

Mint írják, a Kossuth téri épület rekonstrukcióját nem a Kúria jelenlegi, hanem az előző vezetése hagyta jóvá, továbbá „szivarszoba és elnöki lakosztály sem a korábbi, sem a jelenlegi tervekben nincs, és a Kúria carrarai márványt sem rendelt”. Összegzésük szerint a felújítás „az eredeti állapothoz lehető legközelebbi, ugyanakkor a modern kor hivatali igényeit kielégítő formában történik”.

A közleményben az áll: a Kúria jelenlegi vezetése három lényeges ponton kért változtatást az eredeti felújítási tervekhez képest:

így az elnöki protokolláris helyiségeket kétharmaddal csökkentette, vagyis a Kúria mindenkori elnökének dolgozószobája kisebb lesz, mint a jelenlegi, Markó utca 16. alatti székházban; a tetőtéri bírói klub részben ellátja a könyvtár funkcióit is; a Kúria Büntető Kollégiuma pedig az előzetes tervekkel szemben nem külön épületben, hanem a Kossuth téri épület első emeletén nyer elhelyezést.

A Kúria hangsúlyozta: az épület reprezentatív terei és helyiségei a felújítás eredeti és jelenlegi tervei szerint is folyamatosan nyitva állnak majd a látogatók előtt. Mint kitértek rá: az Alkotmány utcai épületet nem a Kúria igényelte – tehát ha annak kijelöléséről a Kormány másként dönt, a Kúria újratervezi szervezeti egységeinek elhelyezését.

Forrás: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter: Távozzon a „közpénzen luxizó” Kúriaelnök!

Magyar Péter témához kapcsolódó, vasárnapi posztjában már követelte Varga Zs. András kúriaelnök „haladéktalan” távozását, „közpénzen luxizónak” nevezve őt, „akiről most kiderült, hogy a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok”.

A miniszterelnök szerint Varga Zs. „letagadta” a közleményben az alábbiakat: „aranyozott plafon az elnöki szobában”; „gondosan kiválasztott márványlapok az elnöki fürdőben”; „bírói klub, a bírák számára elengedhetetlen bárpulttal”; „üvegtetővel fedett télikert, pálmákkal a bíró klub előtt”; „új teraszok Parlamentre nyíló csodás kilátással”.

Az említett közleményben, Magyar Péter állításával ellentétben semmit nem tagadtak a fentiek közül – igaz azonban, hogy külön nem is tértek ki rá.

 

Gulyás Gergely: Az új kormány irányítani akarja a független bírósági rendszert

Magyar Péter mára mindennapossá vált, „luxizást” felemlegető, közjogi méltóságokat keresetlen stílusban számonkérő Facebook-bejegyzésére Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője azzal reagált: a miniszterelnök Sulyok Tamás és Krausz Ferenc után most Varga Zs. András ellen intézett „méltatlan támadást”. Szerinte ezzel az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni.

Magyarországon jelenleg még jogállam van, ezért a bíróságok önálló hatalmi ágként, a kormánytól függetlenül működnek. Ez Magyar Péter állításai ellenére ténykérdés, amit még a Fidesz-kormánnyal szemben kifejezetten ellenséges Európai Bizottság is elismert”

– figyelmeztetett vasárnap közzétett posztjában a fideszes politikus.

Rávilágított arra is, hogy a Kúria felújítása „nem a Kúria elnökének kérése és nem is az ő döntése volt, hanem a Kossuth tér rekonstrukciójának szerves részét képezi”.

A Kossuth tér történelmi helyreállításának része a Szabad György Irodaház is, ahonnan – részletezte Gulyás – 

az országgyűlési hivatali munkatársak kitessékelését követően a tiszás képviselők fognak költözni. 

Magyar Péter megnyilatkozása véleménye szerint „képmutató”, mert ugyanaz a „luxus” a tiszások által maguknak igényelt épület esetében nem zavarja; ideje lenne továbbá „az új miniszterelnöknek és a TISZA Pártnak a napi politikai hergelés és a közösségi médiatartalmak előállítása helyett” a valódi kormányzásra koncentrálnia és 

felhagynia a kormánytól független közjogi méltóságok elleni méltatlan lejáratókampánnyal”.

 

Türelem
2026. május 17. 19:48
1819.május 16. Napóleon magyarokhoz intézett kiáltványa...- csak részlet, holnap bővebben írok erről ----" Fogadgyátok el a békességet, amit ajánlok, maradgyon fenn egész épségben Országotok és szabadságotok....."" Ma mely birodalom kínálja fel ezt?
Válasz erre
0
0
Sándor
•••
2026. május 17. 19:43 Szerkesztve
A rákosi semmi volt, az ávósivadék és az őt támogató liberális bolsevik csőcselék eddigi tetteihez képest 🤮🤮🤮
Válasz erre
1
0
Sándor
2026. május 17. 19:38
Ugyanazon magyargyűlölő büdös AGYHALOTTAK miatt a húgy foltos után egy Szégyen, hogy most meg egy 🗣️fos os foltos gatyás telefon rabló, 🗣️ egész eddigi életét megélhetési ávósivadék parazita miniszterelnök!!!🤮
Válasz erre
1
0
hanesz
2026. május 17. 19:36
Poloska valami röpcédulát talált Lázár minisztérimának a pincéjében. Feljelent, vádol. Régi ÁVÓs trükk, mikor eldugtak egy rozsdás fegyvert annak a padlásán, akit el akartak vinni, majd házkutatást szinlelve megtalálták ugyanazok. Ez a buzi tényleg polgárháborút akar?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!