Magyar Péter megint luxizást emleget, de egészen más állhat a háttérben – most a Kúria elnökét akarja lemondatni

Gulyás Gergely megint kiakadt Magyar Péterre, visszaszólt a miniszterelnöknek
Lemondásra szólította fel Magyar Péter a Kúria épületének felújítása miatt Varga Zs. András Kúriaelnököt. A miniszterelnök „közpénzen luxizással” vádolja – most éppen – Varga Zs.-t, Gulyás Gergely ugyanakkor arra figyelmeztet: az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni.
A Budai Vár kormányzati épületeiben szervezett szombati sajtóbejáráson Magyar Péter megjegyzést tett a Kúria épületének felújítására, kérdést intézve egyúttal Varga Zs. András – nyilvánvalóan nem jelenlévő – Kúriaelnökhöz: „igaz-e, hogy négyszázmillió forintért rendelt magának elnöki lakosztályt a Kúria tetejére?” Kijelentette azt is: a Kúria nem fog beköltözni a felújítás után az épületbe.
Varga Zs. András elnök Magyar Péter általi megszólítását követően a Kúria közleményt adott ki, melyben
pontosították a sajtóbejáráson elhangzottakat.
Mint írják, a Kossuth téri épület rekonstrukcióját nem a Kúria jelenlegi, hanem az előző vezetése hagyta jóvá, továbbá „szivarszoba és elnöki lakosztály sem a korábbi, sem a jelenlegi tervekben nincs, és a Kúria carrarai márványt sem rendelt”. Összegzésük szerint a felújítás „az eredeti állapothoz lehető legközelebbi, ugyanakkor a modern kor hivatali igényeit kielégítő formában történik”.
A közleményben az áll: a Kúria jelenlegi vezetése három lényeges ponton kért változtatást az eredeti felújítási tervekhez képest:
így az elnöki protokolláris helyiségeket kétharmaddal csökkentette, vagyis a Kúria mindenkori elnökének dolgozószobája kisebb lesz, mint a jelenlegi, Markó utca 16. alatti székházban; a tetőtéri bírói klub részben ellátja a könyvtár funkcióit is; a Kúria Büntető Kollégiuma pedig az előzetes tervekkel szemben nem külön épületben, hanem a Kossuth téri épület első emeletén nyer elhelyezést.
A Kúria hangsúlyozta: az épület reprezentatív terei és helyiségei a felújítás eredeti és jelenlegi tervei szerint is folyamatosan nyitva állnak majd a látogatók előtt. Mint kitértek rá: az Alkotmány utcai épületet nem a Kúria igényelte – tehát ha annak kijelöléséről a Kormány másként dönt, a Kúria újratervezi szervezeti egységeinek elhelyezését.
Magyar Péter témához kapcsolódó, vasárnapi posztjában már követelte Varga Zs. András kúriaelnök „haladéktalan” távozását, „közpénzen luxizónak” nevezve őt, „akiről most kiderült, hogy a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok”.
A miniszterelnök szerint Varga Zs. „letagadta” a közleményben az alábbiakat: „aranyozott plafon az elnöki szobában”; „gondosan kiválasztott márványlapok az elnöki fürdőben”; „bírói klub, a bírák számára elengedhetetlen bárpulttal”; „üvegtetővel fedett télikert, pálmákkal a bíró klub előtt”; „új teraszok Parlamentre nyíló csodás kilátással”.
Az említett közleményben, Magyar Péter állításával ellentétben semmit nem tagadtak a fentiek közül – igaz azonban, hogy külön nem is tértek ki rá.
Magyar Péter mára mindennapossá vált, „luxizást” felemlegető, közjogi méltóságokat keresetlen stílusban számonkérő Facebook-bejegyzésére Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője azzal reagált: a miniszterelnök Sulyok Tamás és Krausz Ferenc után most Varga Zs. András ellen intézett „méltatlan támadást”. Szerinte ezzel az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni.
Magyarországon jelenleg még jogállam van, ezért a bíróságok önálló hatalmi ágként, a kormánytól függetlenül működnek. Ez Magyar Péter állításai ellenére ténykérdés, amit még a Fidesz-kormánnyal szemben kifejezetten ellenséges Európai Bizottság is elismert”
– figyelmeztetett vasárnap közzétett posztjában a fideszes politikus.
Rávilágított arra is, hogy a Kúria felújítása „nem a Kúria elnökének kérése és nem is az ő döntése volt, hanem a Kossuth tér rekonstrukciójának szerves részét képezi”.
A Kossuth tér történelmi helyreállításának része a Szabad György Irodaház is, ahonnan – részletezte Gulyás –
az országgyűlési hivatali munkatársak kitessékelését követően a tiszás képviselők fognak költözni.
Magyar Péter megnyilatkozása véleménye szerint „képmutató”, mert ugyanaz a „luxus” a tiszások által maguknak igényelt épület esetében nem zavarja; ideje lenne továbbá „az új miniszterelnöknek és a TISZA Pártnak a napi politikai hergelés és a közösségi médiatartalmak előállítása helyett” a valódi kormányzásra koncentrálnia és
felhagynia a kormánytól független közjogi méltóságok elleni méltatlan lejáratókampánnyal”.
