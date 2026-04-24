04. 24.
péntek
tisza képviselői irodaház parlament Kossuth Lajos tér

A szebb, jobb és drágább helyet választják, a Hivatal pedig menjen a lepukkantabb helyre, és az sem baj, ha kérdezni sem lehet majd tőlük

2026. április 24. 12:10

Magyar Péter bejelentette, hogy ők nem költöznek be a Képviselői Irodaházba.

2026. április 24. 12:10
Nacsa Lőrinc
„Magyar Péter bejelentette, hogy ők nem költöznek be a Képviselői Irodaházba, ami a Jászai Mari tér mellett van, hanem a Szabad György irodaházban lesznek a Tisza képviselői. Hangzatos érvek, kommunizmusra hivatkozás stb. Természetesen megtehetik, de nézzünk egy kicsit a dolgok mögé, mi miért történik?

1. 2010 után a nemzet főterének a szoborrombolások előtti arculatát helyreállítottuk, már nem egy parkoló a Kossuth tér, rengeteg turista jár erre, méltó hely lett és az építészeti tájsebeket begyógyították a hozzáértők.

2. A Szabad György épülettel, annak átépítésével és felújításával megvalósítottuk azt az építészeti elképzelést, amelyet az előttünk járók megalkottak és vagy meg akartak valósítani.

3. A Szabad György egy szép, elegáns, modern irodaház, a metrólejáró feletti épület.

4. Ebben dolgoznak most, meg dolgoztak az elmúlt 6 évben az Országgyűlés Hivatalának dolgozói, akik napi 8 órát, sokszor többet vannak az irodáikban.

5. Direkt átjárás a Parlamentbe, közelség, állandó jelenlét. Protokoll, külügyi igazgatóság és a többi. Fontos területek.

6. A Képviselői Irodaház egy önálló épület a Parlamenttől északra, terhelt múlttal és korántsem olyan szép és modern berendezéssel, funkciókkal. Egy szocreál épület. Nekem is ebben az épületben van/volt a képviselői irodám, sokat voltam itt, ismerem.

7. A képviselők nincsenek egész nap az irodáikban. Megbeszéléseken vannak, választókerületben vidéken, parlamenti vagy bizottsági üléseken. Ezért lett ez a beosztás, hogy a szebb és jobb irodaházban a Hivatal dolgozói legyenek, akik egész nap bent dolgoznak.

8. Most a Tisza őket kirakja onnan, hogy ők eltérjenek és jöhetnek át a »Fehér Házba«. Sok tízmilliós forintnyi költség ez, mert a tiszások nem akarnak a kicsit lepukkantabb irodaházba menni, ami 1990 óta mindig a képviselők irodáinak adott helyet.

9. Mindenki látott már olyan videókat, interjúkat, amelyek a Képviselői Irodaház parkolójában, az ott várakozó újságírók készítettek. Én is rengetegszer nyilatkoztam. A Tisza képviselőit így nem lehet majd kérdezni (mondjuk eddig sem lehetett). Hiszen ők majd a Parlament mélygarázsába parkolva, az épületen, majd egy alagúton átmenve fognak besétálni a Szabad György Irodaházba. 

10. A szebb, jobb és drágább helyet választják, a Hivatal pedig menjen a lepukkantabb helyre, és az sem baj, ha kérdezni sem lehet majd tőlük.” 

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
dundi-fan3
2026. április 24. 13:57 Szerkesztve
Teljesen megértem az anyagiak miatti aggódást. Mennyibe is került, hogy a dundi felköltözzön a karmelita kolostorba? Gyerekek, gyerekek. Sokszor elmondtam már. Annyi mindent elbasztatok, hogy bármit is csinál teflonpeti, NEKTEK nagyjából nulla (erkölcsi) alapotok van bármit is számon kérni. Különösen igaz ez a mandarin taknyaira, amelyiknek a tulajdonosához sok százmilliárd forintnyi közvagyont talicskázott át a dundi és a sleppje... Persze, ha nacsa elvtárs ezeket mind ellenezte, akkor visszavonom. Na jó, ez a komolytalan része volt a dolognak.
nyugalom
2026. április 24. 13:07 Szerkesztve
Kerdesek nem lehetnek, lefeljebb a telexnek, valaszt csak poloka adhat! Demokracia, ja nem kezdődik a diktatúra. A verőemberei milyenosztot kapnak?
nemecsekerno-007-01
2026. április 24. 12:42
Remek. Remélem azért nem úgy basszuk el ezt az egészet mint az I. világháború után.
Gintonic68
2026. április 24. 12:42
Izolálja a képviselőit...nem vegyül...nem dumál...csak szavaz a kiadott séma szerint! Ennyi.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!