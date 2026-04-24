Különcködik az alakuló kormány: kitalálták, hol rendezkednek majd be a Tisza képviselői
A Tisza Párt frakciója nem veszi birtokba a Jászai Mari tér közelében található Képviselői Irodaházat.
Magyar Péter bejelentette, hogy ők nem költöznek be a Képviselői Irodaházba.
„Magyar Péter bejelentette, hogy ők nem költöznek be a Képviselői Irodaházba, ami a Jászai Mari tér mellett van, hanem a Szabad György irodaházban lesznek a Tisza képviselői. Hangzatos érvek, kommunizmusra hivatkozás stb. Természetesen megtehetik, de nézzünk egy kicsit a dolgok mögé, mi miért történik?
1. 2010 után a nemzet főterének a szoborrombolások előtti arculatát helyreállítottuk, már nem egy parkoló a Kossuth tér, rengeteg turista jár erre, méltó hely lett és az építészeti tájsebeket begyógyították a hozzáértők.
2. A Szabad György épülettel, annak átépítésével és felújításával megvalósítottuk azt az építészeti elképzelést, amelyet az előttünk járók megalkottak és vagy meg akartak valósítani.
3. A Szabad György egy szép, elegáns, modern irodaház, a metrólejáró feletti épület.
4. Ebben dolgoznak most, meg dolgoztak az elmúlt 6 évben az Országgyűlés Hivatalának dolgozói, akik napi 8 órát, sokszor többet vannak az irodáikban.
5. Direkt átjárás a Parlamentbe, közelség, állandó jelenlét. Protokoll, külügyi igazgatóság és a többi. Fontos területek.
6. A Képviselői Irodaház egy önálló épület a Parlamenttől északra, terhelt múlttal és korántsem olyan szép és modern berendezéssel, funkciókkal. Egy szocreál épület. Nekem is ebben az épületben van/volt a képviselői irodám, sokat voltam itt, ismerem.
7. A képviselők nincsenek egész nap az irodáikban. Megbeszéléseken vannak, választókerületben vidéken, parlamenti vagy bizottsági üléseken. Ezért lett ez a beosztás, hogy a szebb és jobb irodaházban a Hivatal dolgozói legyenek, akik egész nap bent dolgoznak.
8. Most a Tisza őket kirakja onnan, hogy ők eltérjenek és jöhetnek át a »Fehér Házba«. Sok tízmilliós forintnyi költség ez, mert a tiszások nem akarnak a kicsit lepukkantabb irodaházba menni, ami 1990 óta mindig a képviselők irodáinak adott helyet.
9. Mindenki látott már olyan videókat, interjúkat, amelyek a Képviselői Irodaház parkolójában, az ott várakozó újságírók készítettek. Én is rengetegszer nyilatkoztam. A Tisza képviselőit így nem lehet majd kérdezni (mondjuk eddig sem lehetett). Hiszen ők majd a Parlament mélygarázsába parkolva, az épületen, majd egy alagúton átmenve fognak besétálni a Szabad György Irodaházba.
10. A szebb, jobb és drágább helyet választják, a Hivatal pedig menjen a lepukkantabb helyre, és az sem baj, ha kérdezni sem lehet majd tőlük.”
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP