5. Direkt átjárás a Parlamentbe, közelség, állandó jelenlét. Protokoll, külügyi igazgatóság és a többi. Fontos területek.

6. A Képviselői Irodaház egy önálló épület a Parlamenttől északra, terhelt múlttal és korántsem olyan szép és modern berendezéssel, funkciókkal. Egy szocreál épület. Nekem is ebben az épületben van/volt a képviselői irodám, sokat voltam itt, ismerem.

7. A képviselők nincsenek egész nap az irodáikban. Megbeszéléseken vannak, választókerületben vidéken, parlamenti vagy bizottsági üléseken. Ezért lett ez a beosztás, hogy a szebb és jobb irodaházban a Hivatal dolgozói legyenek, akik egész nap bent dolgoznak.

8. Most a Tisza őket kirakja onnan, hogy ők eltérjenek és jöhetnek át a »Fehér Házba«. Sok tízmilliós forintnyi költség ez, mert a tiszások nem akarnak a kicsit lepukkantabb irodaházba menni, ami 1990 óta mindig a képviselők irodáinak adott helyet.

9. Mindenki látott már olyan videókat, interjúkat, amelyek a Képviselői Irodaház parkolójában, az ott várakozó újságírók készítettek. Én is rengetegszer nyilatkoztam. A Tisza képviselőit így nem lehet majd kérdezni (mondjuk eddig sem lehetett). Hiszen ők majd a Parlament mélygarázsába parkolva, az épületen, majd egy alagúton átmenve fognak besétálni a Szabad György Irodaházba.