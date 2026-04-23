Különcködik az alakuló kormány: kitalálták, hol rendezkednek majd be a Tisza képviselői

Kiderült, hol lesz Magyar Péter miniszterelnöki irodája
Végre valamiben nem Orbánt utánozza.
A Tisza Párt frakciója nem veszi birtokba a Jászai Mari tér közelében található Képviselői Irodaházat.
Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tisza Párt képviselői nem veszik birtokba a Jászai Mari tér közelében található Képviselői Irodaházat.
Ehelyett a párt parlamenti frakciója a Kossuth téren működő Szabad György Irodaház épületében rendezi be központját.
Korábban Magyar Péter arról is beszélt, hogy a Tisza-kormány idején a miniszterelnök hivatala nem a Karmelita kolostor épületében működik majd, hanem a Parlament közelében található egyik minisztériumi ingatlanban.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
***