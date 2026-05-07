Átalakul a TV2: megszűnik a Tények

A TV2 elnök-vezérigazgatója, Vaszily Miklós szerint elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség az infotainment műsorok megújítására. Célja, hogy az új brandek bevezetésével, a korábbi tapasztalatok levonása után a csatorna a szakmai elvárásoknak megfelelő, színvonalas hírszolgáltatást biztosítson.

Vaszily megerősítette a 444-nek, hogy a Tények című hírműsor megszűnik, a döntés már megszületett. Azt azonban nem árulta el, hogy pontosan mikor kerül adásba az utolsó műsor.