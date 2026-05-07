Átalakul a TV2: megszűnik a Tények

Megkezdődött a választás utáni nagy átszervezés az RTL-nél
Távozik az egyik vezető is.
Teljesen átszervezik a műsorstruktúrát.
A TV2 elnök-vezérigazgatója, Vaszily Miklós szerint elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség az infotainment műsorok megújítására. Célja, hogy az új brandek bevezetésével, a korábbi tapasztalatok levonása után a csatorna a szakmai elvárásoknak megfelelő, színvonalas hírszolgáltatást biztosítson.
Vaszily megerősítette a 444-nek, hogy a Tények című hírműsor megszűnik, a döntés már megszületett. Azt azonban nem árulta el, hogy pontosan mikor kerül adásba az utolsó műsor.
A tervezett átalakítás a Napló magazinműsort is érinti, amely a jelenlegi információk szerint szintén nem marad fenn az új struktúrában.
A vezérigazgató a hét eleji Media Hungary konferencián már beszélt arról, hogy a TV2 teljes struktúráját és működését átszervezik, emellett konszolidációra is szükség lesz. Ez elbocsátásokkal is jár: piaci értesülések szerint a dolgozók 15-20 százalékát érintheti a létszámcsökkentés.
A Tények 1997-ben indult a TV2-vel egyidőben.
