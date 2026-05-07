Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
napló vaszily miklós tények tv2

Átalakul a TV2: megszűnik a Tények

2026. május 07. 06:37

Teljesen átszervezik a műsorstruktúrát.

2026. május 07. 06:37
A TV2 elnök-vezérigazgatója, Vaszily Miklós szerint elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség az infotainment műsorok megújítására. Célja, hogy az új brandek bevezetésével, a korábbi tapasztalatok levonása után a csatorna a szakmai elvárásoknak megfelelő, színvonalas hírszolgáltatást biztosítson. 

Vaszily megerősítette a 444-nek, hogy a Tények című hírműsor megszűnik, a döntés már megszületett. Azt azonban nem árulta el, hogy pontosan mikor kerül adásba az utolsó műsor.

A tervezett átalakítás a Napló magazinműsort is érinti, amely a jelenlegi információk szerint szintén nem marad fenn az új struktúrában.

A vezérigazgató a hét eleji Media Hungary konferencián már beszélt arról, hogy a TV2 teljes struktúráját és működését átszervezik, emellett konszolidációra is szükség lesz. Ez elbocsátásokkal is jár: piaci értesülések szerint a dolgozók 15-20 százalékát érintheti a létszámcsökkentés.

A Tények 1997-ben indult a TV2-vel egyidőben.

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
fityeszkarosult
2026. május 07. 08:36
Hatalmas veszteség ez, hogy fogunk így tájékozódni Magyar Péter nem szervéről? :)))
franciscofranco
2026. május 07. 08:26
Mit fogtok nézni narancsbolsevikok? DIKH TV?
franciscofranco
2026. május 07. 08:24
miazhogyfranciscofranco 2026. május 07. 08:12 De nem adják áron alul se . :))))) Nem lesznek állami reklámok és a TV2 összecsuklik.
franciscofranco
2026. május 07. 08:22
miazhogyfranciscofranco 2026. május 07. 08:11 444 rtl mikor beszélt a tisza szaráról ? Mondj példát.
