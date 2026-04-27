Megkezdődött a választás utáni nagy átszervezés az RTL-nél

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, és megszólalt a TV2 eladásáról
Megcáfolta a leendő miniszterelnök értesüléseit.
Távozik az egyik vezető is.
Az RTL Magyarország közleményt adott ki hétfőn, melyben a cég átszervezésének következő fokozatnak részleteit taglalják.
A lényeg, hogy az RTL tovább erősíti digitális és streaming pozícióit, és „ennek érdekében átfogóan megújítja értékesítési működését”.
A transzformáció részeként megújul a hirdetésértékesítési terület, kibővül a disztribúciós terület kompetenciája, létrejön a digitális bevételek növekedését támogató egység, valamint egy csapatba kerül a digitális termékfejlesztés és működtetése”
– idézi a közleményt a Média1.
Dudás Gergely, az RTL Magyarország Chief Revenue Officere azt írta, a változások „túlmutatnak a szervezeti kereteken, és alapjaiban transzformálják a partnerkiszolgálás módját és szemléletét is”.
Ezeken kívül az RTL+ növekedésért felelős terület jelenlegi vezetője, Farkas Mira távozik pozíciójából, ugyanis „anyai örömök elé néz”.
A Mészáros Lőrinc tilajdonában lévő TV2 Csoport szintén hétfőn adott ki közleményt a TV2 jövőjéről; erről itt írtunk.
