Hivatalos: újabb négy évre az RTL-é a Bajnokok Ligája közvetítési joga

Hosszú távon is az RTL közvetítheti az UEFA Bajnokok Ligája mérkőzéseit Magyarországon: a csatorna újabb négy évre megszerezte a legrangosabb európai kupasorozat médiajogait – számolt be a Forbes.

Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója jelentette be, hogy a társaság a 2027–28-as szezontól egészen a 2030–31-es idény végéig birtokolja majd a BL-közvetítések jogait.