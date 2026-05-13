bajnokok ligája uefa bajnokok ligája vidus gabriella rtl Nemzetek Ligája

Hivatalos: újabb négy évre az RTL-é a Bajnokok Ligája közvetítési joga

2026. május 13. 10:45

Ráadásul már kizárólagos jogosultságról van szó, vagyis az RTL-é lesz mind a lineáris televíziós, mind a streaminges közvetítés joga.

Hosszú távon is az RTL közvetítheti az UEFA Bajnokok Ligája mérkőzéseit Magyarországon: a csatorna újabb négy évre megszerezte a legrangosabb európai kupasorozat médiajogait – számolt be a Forbes.

Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója jelentette be, hogy a társaság a 2027–28-as szezontól egészen a 2030–31-es idény végéig birtokolja majd a BL-közvetítések jogait. 

Ezúttal ráadásul már kizárólagos jogosultságról van szó, vagyis 

az RTL-é lesz mind a lineáris televíziós, mind a streaminges közvetítés joga.

A jelenlegi ciklusban az RTL még az AMC-vel közösen nyerte el a jogokat három évre, abból azonban már csak egy szezon van hátra. A konstrukcióban eddig is az RTL rendelkezett a streaminges közvetítések és az első választás jogával, az új megállapodással azonban teljes egészében hozzájuk kerül a Bajnokok Ligája magyarországi közvetítése.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. május 13. 13:10
Akkor ennyivel könnyebb lett az MTVA büdzsé ugye? Amúgy nem lenne ezzel gondom, ha képesek és hajlandóak lennének valami ÚJ innovációt is behozni a közvetítésekbe, valami izgalmasat, látványosat. Mehetne félidei összefoglaló MINDEN meccsről, körkapcsolás az egyes meccsekről, meccsek eltérő kameraállásból, watch partik szakértőkkel, focistákkal és celebekkel, annyi minden lehetőségük van. De meg sem próbálták eddig.
SyncBaer
2026. május 13. 12:51
Úgy vagyok vele, mint a 80 éves Józsi bácsi a keféléssel: egy gonddal kevesebb!
PMike07
2026. május 13. 12:36
Hogyaza...😠 Rohadt tetves retekklub!😡 Tipikus mocskok, csak a lové érdeli, fizessünk még plusz ezért is. Ezeknek egy fillért sem! 😠
Cogito ergo sum
2026. május 13. 12:31
Amit a srteaming kloákán okádnak, még a BL sem éri meg ár-érték arányosan. Igaz a Csiga2 (TV2) ugyan azt a szemetet sugározza, más néven. Az utánsugárzó csatornáik érdektelenek, mert felfoghatatlan logikával adják a 100 éves sorozatok évadjait.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!