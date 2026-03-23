le parisien real madrid zinédine zidane didier deschamps francia válogatott

Már csak a bejelentés hiányzik: megvan a megállapodás, Zidane visszatér

2026. március 23. 14:25

2021 nyara óta nincs csapata a francia legendának. Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy Zinédine Zidane ismét vezetőedző lesz.

2026. március 23. 14:25
Úgy tűnik, hamarosan lezárul egy hosszú ideje húzódó kérdés: sajtóértesülések szerint Zinédine Zidane veszi át a francia labdarúgó-válogatott irányítását a 2026-os világbajnokságot követően. A jelenlegi szövetségi kapitány, Didier Deschamps már korábban jelezte, hogy a torna után távozik, lezárva egy több mint egy évtizedes, rendkívül sikeres időszakot a nemzeti csapat élén.

Deschamps 2012 óta vezeti a franciákat, és irányításával a válogatott világbajnoki címet nyert 2018-ban, valamint ezüstérmet szerzett 2022-ben. Mint fogalmazott, tudatos döntés részéről, hogy 2026-ban befejezi munkáját, hiszen úgy érzi, ez a megfelelő időpont a váltásra. A háttérben ugyanakkor már régóta nyílt titokként kezelték, hogy az utódlás legfőbb esélyese Zidane, aki játékosként világbajnok és aranylabdás legenda, edzőként pedig a klubfutball egyik legsikeresebb alakja lett.

Zidane edzői pályafutását a Real Madridnál kezdte, ahol rövid idő alatt történelmi sikereket ért el: három egymást követő Bajnokok Ligája-győzelem mellett bajnoki címet és több nemzetközi trófeát is nyert. Bár már 2018-ban is felmerült, hogy a francia válogatott kedvéért távozik, végül Deschamps maradása miatt ez nem valósult meg, így Zidane később visszatért Madridba, ahol második időszakában is megnyerte a spanyol bajnokságot.

Zidane visszatér

A francia sajtó – élén a Le Parisiennel – most arról számolt be, hogy a megállapodás lényegében megszületett a Francia Labdarúgó-szövetség és Zidane között. A szövetség elnöke, Philippe Diallo is utalt rá, hogy már tudja Deschamps utódjának kilétét, ami tovább erősíti a hírt: minden jel arra mutat, hogy 2026-os vb után hivatalosan is Zidane veszi át a francia válogatott irányítását.

