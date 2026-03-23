Már csak a bejelentés hiányzik: megvan a megállapodás, Zidane visszatér

Úgy tűnik, hamarosan lezárul egy hosszú ideje húzódó kérdés: sajtóértesülések szerint Zinédine Zidane veszi át a francia labdarúgó-válogatott irányítását a 2026-os világbajnokságot követően. A jelenlegi szövetségi kapitány, Didier Deschamps már korábban jelezte, hogy a torna után távozik, lezárva egy több mint egy évtizedes, rendkívül sikeres időszakot a nemzeti csapat élén.

Deschamps 2012 óta vezeti a franciákat, és irányításával a válogatott világbajnoki címet nyert 2018-ban, valamint ezüstérmet szerzett 2022-ben. Mint fogalmazott, tudatos döntés részéről, hogy 2026-ban befejezi munkáját, hiszen úgy érzi, ez a megfelelő időpont a váltásra. A háttérben ugyanakkor már régóta nyílt titokként kezelték, hogy az utódlás legfőbb esélyese Zidane, aki játékosként világbajnok és aranylabdás legenda, edzőként pedig a klubfutball egyik legsikeresebb alakja lett.