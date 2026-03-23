A nyugdíjról és a halálról kérdezték a volt magyar szövetségi kapitányt

Lothar Matthäus 65. születésnapja alkalmából adott hosszú interjút a Bildnek, amelyet a Blikk szemlézett. Az egykori magyar szövetségi kapitány többek között a visszavonulás kérdéséről is egyértelműen fogalmazott: „Nincs szándékomban ezt megtenni. A Skyjal, az RTL-lel és az Interwettennel kötött szerződéseim amúgy sem teszik ezt lehetővé.” Arra a kérdésre, hogy tisztában van-e a várható nyugdíjával, röviden reagált: „Igen, tudom, de nem fogom elmondani.”

Matthäus fizikai állapotáról is beszélt, hangsúlyozva, hogy bár már nem tartja magát csúcsformában, az aktív életmód továbbra is meghatározó számára. „Nem. Már nem vagyok csúcsformában. De még mindig ugyanolyan méretű farmert és pólót hordok, mint 30 évvel ezelőtt. Sokat sportolok, néha túl sokat is.” A rendszeres edzésről részletesen is beszélt: „Mit csinálok? Napi edzést, sok stabilizáló gyakorlatot és állóképességi futást. Hetente ötször-hatszor, 50–60 percet.” Hozzátette, egy közelmúltbeli síbaleset után jelenleg szobabiciklizéssel tartja formában magát.