A nyugdíjról és a halálról kérdezték a volt magyar szövetségi kapitányt

Lothar Matthäus 2004 és 2005 között irányította a magyar labdarúgó-válogatottat. Irányításával a csapat a 2006-os világbajnoki selejtezősorozatban szerepelt, ahol végül nem sikerült kiharcolni a kijutást. Összesen 28 mérkőzésen ült a kispadon, mérlege 11 győzelem, 8 döntetlen és 9 vereség volt. Bár nagy áttörést nem ért el, időszaka alatt több fiatal játékos is lehetőséget kapott a válogatottban.
Pályafutása csúcspontjaként az 1990-es világbajnoki címet emelte ki, külön hangsúlyozva a közösség erejét: „Büszke vagyok az 1990-es világbajnokságra, de nem csak a címre. Ami büszkeséggel tölt el, az a csapatszellem, az összetartás, ez a bajtársiasság.” Egy kevéssé ismert döntésére is kitért: „Pályafutásom legjobb döntése az volt, hogy az 1990-es világbajnokság döntőjében átengedtem a mindent eldöntő tizenegyest, és hagytam, hogy Andy végezze el.” A karrierjéből hiányzó elemként végül egy elmaradt átigazolást nevezett meg: „Szerettem volna 1991-ben a Real Madridhoz igazolni!”
Az interjú egyik legőszintébb része az élet végességével és a veszteségekkel foglalkozott. Matthäus személyes példákon keresztül beszélt erről: „A tragédiák az élet részei: Andreas Brehme és Franz Beckenbauer halála, és a saját családomból is meghaltak emberek.” Saját félelmét is megfogalmazta: „A legrosszabb az lenne számomra, ha az egyik gyermekem előbb halna meg, mint én.” Arra a kérdésre, hogy gyakrabban gondol-e a halálra, így válaszolt: „Igen, így van.” Hozzátette, ez szemléletváltást is hozott az életében: „Most már rendszeresen találkozom a barátaimmal.”