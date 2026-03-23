Hírek
Vélemények
Hetilap
lothar matthäus bild nyugdíj interjú halál

A nyugdíjról és a halálról kérdezték a volt magyar szövetségi kapitányt

2026. március 23. 13:23

A német világbajnok legenda 65. születésnapja alkalmából adott hosszú interjút a Bildnek. Lothar Matthäus számos meghatározó témát érintett.

2026. március 23. 13:23
Lothar Matthäus 65. születésnapja alkalmából adott hosszú interjút a Bildnek, amelyet a Blikk szemlézett. Az egykori magyar szövetségi kapitány többek között a visszavonulás kérdéséről is egyértelműen fogalmazott: „Nincs szándékomban ezt megtenni. A Skyjal, az RTL-lel és az Interwettennel kötött szerződéseim amúgy sem teszik ezt lehetővé.” Arra a kérdésre, hogy tisztában van-e a várható nyugdíjával, röviden reagált: „Igen, tudom, de nem fogom elmondani.”

Matthäus fizikai állapotáról is beszélt, hangsúlyozva, hogy bár már nem tartja magát csúcsformában, az aktív életmód továbbra is meghatározó számára. „Nem. Már nem vagyok csúcsformában. De még mindig ugyanolyan méretű farmert és pólót hordok, mint 30 évvel ezelőtt. Sokat sportolok, néha túl sokat is.” A rendszeres edzésről részletesen is beszélt: „Mit csinálok? Napi edzést, sok stabilizáló gyakorlatot és állóképességi futást. Hetente ötször-hatszor, 50–60 percet.” Hozzátette, egy közelmúltbeli síbaleset után jelenleg szobabiciklizéssel tartja formában magát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

Televíziós szakértőként következetes elveket vall, amit így fogalmazott meg: „Őszinteség és becsületesség. Nem fogom megvédeni korábbi klubjaimat, a Bayern Münchent vagy a Borussia Mönchengladbachot, sem a játékosokat, az edzőket vagy a főnököket.” A motivációja ugyanakkor az évek során átalakult: „A hajtóerő akkoriban természetesen a siker volt. Győzelmeket aratni, címeket nyerni.” Ma már más szempontok vezérlik: 

Ma már nem feltétlenül a legjobb szakértő vagy kommentátor akarok lenni, de jól akarom végezni a munkámat. Szeretem a focit, szenvedélyesen szeretem.”

Lothar Matthäus 2004 és 2005 között irányította a magyar labdarúgó-válogatottat. Irányításával a csapat a 2006-os világbajnoki selejtezősorozatban szerepelt, ahol végül nem sikerült kiharcolni a kijutást. Összesen 28 mérkőzésen ült a kispadon, mérlege 11 győzelem, 8 döntetlen és 9 vereség volt. Bár nagy áttörést nem ért el, időszaka alatt több fiatal játékos is lehetőséget kapott a válogatottban.

Pályafutása csúcspontjaként az 1990-es világbajnoki címet emelte ki, külön hangsúlyozva a közösség erejét: „Büszke vagyok az 1990-es világbajnokságra, de nem csak a címre. Ami büszkeséggel tölt el, az a csapatszellem, az összetartás, ez a bajtársiasság.” Egy kevéssé ismert döntésére is kitért: „Pályafutásom legjobb döntése az volt, hogy az 1990-es világbajnokság döntőjében átengedtem a mindent eldöntő tizenegyest, és hagytam, hogy Andy végezze el.” A karrierjéből hiányzó elemként végül egy elmaradt átigazolást nevezett meg: „Szerettem volna 1991-ben a Real Madridhoz igazolni!”

Az interjú egyik legőszintébb része az élet végességével és a veszteségekkel foglalkozott. Matthäus személyes példákon keresztül beszélt erről: „A tragédiák az élet részei: Andreas Brehme és Franz Beckenbauer halála, és a saját családomból is meghaltak emberek.” Saját félelmét is megfogalmazta: „A legrosszabb az lenne számomra, ha az egyik gyermekem előbb halna meg, mint én.” Arra a kérdésre, hogy gyakrabban gondol-e a halálra, így válaszolt: „Igen, így van.” Hozzátette, ez szemléletváltást is hozott az életében: „Most már rendszeresen találkozom a barátaimmal.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Földi Imre

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2026. március 23. 15:46
ÉLjen Matthäus! Milliószor magyarabb mint tésztás, kaszinós, faxrajzoló sándor, gézafijam,boborján, kisherceg,mágus, baranyai fergusszon,döme,kipu,nyil,stb,stb..... Matthäus elképesztpne aljas, ellenséges légkörben volt magyar kapitány. Több játékosunk lemondta a válogatottságot mert nek akartak valóban küzdeni, valóban profi edzéseket végezni,és nem akarták a Magyar Himnuszt énekelni. Matthäus tette kötelezővé a Magyar Himnusz éneklését,és ő is énekelte!!! A nemzet palija addig provokálta,amíg Matthäus kénytelen volt kitenni a keretből. Pedig palira akarta építeni a válogatottat. Matthäus mindig dícsérte Magyarországot,és második hazájának nevezete, nevezi!
ncorporation
2026. március 23. 13:40
Nem volt egy hibátlan ember, de minőséget képviselt. Nekem mindig is úgy tűnt, hogy vele indult meg valami a magyar fociban, ami aztán hamar elakadt, de példát mutatott, hogy edzői tudást és új hozzáállást kell importálnunk. Némi késéssel aztán lassan meg is indultunk a fejlődés útján.
