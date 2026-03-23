Magyar válogatott: hatalmas különbségekről beszélt Tóth Alex, ilyet még sehol nem tapasztalt

Nem engedték vissza a pályára Varga Barnabást Athénban, nem fest túl jól a helyzet
A magyar válogatott csatár a 26. percben gólt szerzett a Kifiszia ellen, ám a félidőben bokasérülés miatt le kellett cserélni.
A Bournemouth játékosa örül, hogy itthon lehet, még ha csak rövid időre is. A magyar válogatott szombaton Szlovéniával, jövő héten kedden pedig Görögországgal játszik felkészülési mérkőzést.
A magyar labdarúgó-válogatott új idegenbeli mezének bemutatóján a közönség Marco Rossi szövetségi kapitány mellett többek között Tóth Alexet is láthatta. A fiatal játékos az esemény során a magyar válogatott soron következő két mérkőzéséről, valamint klubcsapatáról is beszélt az M4 Sportnak, kiemelve felkészülésének részleteit és személyes élményeit.
„Jó érzés látni a kisgyerekeken, hogy mennyire szeretik a focit és a magyar válogatottat. Örülök, hogy most itthon lehetek, jó volt hazatérni” – mondta a Bournemouth játékosa, aki elárulta, óriási lépés a Premier League-ben játszani. „Angliában nagyon jó játékosokkal vagyok körülvéve, nagyon jó munkát végzünk, minden lehetőség adott a fejlődéshez.
Ami a színvonalat illeti, hatalmas a különbség bármihez képest, amit eddig tapasztaltam, nagyon intenzív a bajnokság.
A válogatottal ki-ki meccsek várnak ránk, hasonló erősségű csapatok ellen, minden esélyünk meglehet a győzelemre” – fogalmazott a télen NB I-rekordösszegért az angol bajnokságba szerződött magyar válogatott középpályás.
A húszéves futballista a januári átigazolása óta négy Premier League-mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken összesen 72 percet töltve a pályán. „Kivárom a soromat. Úgy készülök, ha elérkezik a pillanat és megkapom a lehetőséget, éljek vele” – mondta a Nemzeti Sportnak korábban a 20 éves játékos. „A Ferencvárosban is ez a hozzáállás jellemzett, vártam a lehetőségre, és amint megkaptam, odatettem magam. Bízom a klubban, az edzői stábban, a bemutatkozásom hamar megvolt, játszottam már kezdőként is, mindennap készen állok a bevetésre. Érzem, hogy napról napra előrelépek és egyre jobb leszek.”
„Nekem személy szerint az a legfontosabb feladatom, hogy stabilitást adjak a csapat védekezésének, egészen konkrétan a védelemnek. A legfőbb célunk az lesz ezen a két mérkőzésen, hogy ne kapjunk gólt. Emellett természetesen szeretnénk látványosan futballozni, hiszen hazai pályán játszunk majd. Ami az új kerettagokat illeti, nagyon jól teljesítenek a klubcsapataikban, de a válogatott mérkőzések teljesen másak, az edzéseken megnézzük, hogy mire képesek. Ha minden jól alakul, az a terv, hogy pályára is lépjenek. A rendezvény fantasztikus, mindig elmondom, hogy a válogatott szurkolók elképesztőek.
Mindig telt ház előtt játszunk, fantasztikus a hangulat, szeretnénk valamit visszaadni nekik a teljesítményünkkel”
– fogalmazott az olasz mester az MLSZ közönségtalálkozóján.
A magyar labdarúgó-válogatott márciusi felkészülési mérkőzései:
03.28.: Magyarország–Szlovénia
03.31.: Magyarország–Görögország
Nyitókép: AFC Bournemouth Facebook-oldala
***
