Magyar válogatott: hatalmas különbségekről beszélt Tóth Alex, ilyet még sehol nem tapasztalt

A húszéves futballista a januári átigazolása óta négy Premier League-mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken összesen 72 percet töltve a pályán. „Kivárom a soromat. Úgy készülök, ha elérkezik a pillanat és megkapom a lehetőséget, éljek vele” – mondta a Nemzeti Sportnak korábban a 20 éves játékos. „A Ferencvárosban is ez a hozzáállás jellemzett, vártam a lehetőségre, és amint megkaptam, odatettem magam. Bízom a klubban, az edzői stábban, a bemutatkozásom hamar megvolt, játszottam már kezdőként is, mindennap készen állok a bevetésre. Érzem, hogy napról napra előrelépek és egyre jobb leszek.”

Mint ismert, Marco Rossi szövetségi kapitány együttese szombaton Szlovéniával, jövő héten kedden Görögországgal játszik felkészülési mérkőzést.

Magyar válogatott: Rossi elárulta a legfőbb célt

„Nekem személy szerint az a legfontosabb feladatom, hogy stabilitást adjak a csapat védekezésének, egészen konkrétan a védelemnek. A legfőbb célunk az lesz ezen a két mérkőzésen, hogy ne kapjunk gólt. Emellett természetesen szeretnénk látványosan futballozni, hiszen hazai pályán játszunk majd. Ami az új kerettagokat illeti, nagyon jól teljesítenek a klubcsapataikban, de a válogatott mérkőzések teljesen másak, az edzéseken megnézzük, hogy mire képesek. Ha minden jól alakul, az a terv, hogy pályára is lépjenek. A rendezvény fantasztikus, mindig elmondom, hogy a válogatott szurkolók elképesztőek.