magyar válogatott varga barnabás marco rossi aek athén sérülés görögország

Nem engedték vissza a pályára Varga Barnabást Athénban, nem fest túl jól a helyzet

2026. március 23. 09:16

Az AEK Athén magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a Kifiszia ellen a görög labdarúgó-bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában. Varga Barnabás a 26. percben gólt szerzett, ám a félidőben bokasérülés miatt le kellett cserélni.

null

Varga Barnabás, a görög labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén csatára megsérült a vasárnapi, Kifiszia elleni mérkőzésen. A fővárosi együttese 3–0-ra nyert az alapszakasz utolsó fordulójában, a harmadik gólt Varga szerezte a 26. percben.

A magyar válogatott csatár kiváló ütemben érkezett egy baloldali beadásra, és az ötös vonaláról magabiztosan juttatta a labdát a hálóba. Varga januári érkezése óta már a hatodik gólját szerezte Görögországban, ám a találkozót nem tudta végigjátszani, Marko Nikolic vezetőedző a szünetben sérülés miatt lecserélte.

Varga Barnabás megsérült

Az első félidőben kificamodott a bokája, s bár folytatni akarta a játékot, a duzzanat nem nézett ki jól”

– idézte a szerb szakembert a gazzetta.gr weboldal. Nikolic hozzátette, Varga Barnabás elutazott a magyar válogatott összetartására, ahol további vizsgálatokon vesz részt. 

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese szombaton Szlovéniával, jövő héten kedden Görögországgal játszik felkészülési mérkőzést, s a keretnek tagja az AEK Athén légiósa is.

Varga Barnabás gólja

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: AEK FC Facebook-oldala

