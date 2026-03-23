Nem engedték vissza a pályára Varga Barnabást Athénban, nem fest túl jól a helyzet

Varga Barnabás, a görög labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén csatára megsérült a vasárnapi, Kifiszia elleni mérkőzésen. A fővárosi együttese 3–0-ra nyert az alapszakasz utolsó fordulójában, a harmadik gólt Varga szerezte a 26. percben.

A magyar válogatott csatár kiváló ütemben érkezett egy baloldali beadásra, és az ötös vonaláról magabiztosan juttatta a labdát a hálóba. Varga januári érkezése óta már a hatodik gólját szerezte Görögországban, ám a találkozót nem tudta végigjátszani, Marko Nikolic vezetőedző a szünetben sérülés miatt lecserélte.