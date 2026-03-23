Nem engedték vissza a pályára Varga Barnabást Athénban, nem fest túl jól a helyzet

Hiába a biztos előny, Varga hiányában ráijesztett a Celje az AEK-ra
A szlovénok egy exdiósgyőri vezérletével már a félidőre lefelezték hátrányukat.
Az AEK Athén magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a Kifiszia ellen a görög labdarúgó-bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában. Varga Barnabás a 26. percben gólt szerzett, ám a félidőben bokasérülés miatt le kellett cserélni.
Varga Barnabás, a görög labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén csatára megsérült a vasárnapi, Kifiszia elleni mérkőzésen. A fővárosi együttese 3–0-ra nyert az alapszakasz utolsó fordulójában, a harmadik gólt Varga szerezte a 26. percben.
A magyar válogatott csatár kiváló ütemben érkezett egy baloldali beadásra, és az ötös vonaláról magabiztosan juttatta a labdát a hálóba. Varga januári érkezése óta már a hatodik gólját szerezte Görögországban, ám a találkozót nem tudta végigjátszani, Marko Nikolic vezetőedző a szünetben sérülés miatt lecserélte.
Az első félidőben kificamodott a bokája, s bár folytatni akarta a játékot, a duzzanat nem nézett ki jól”
– idézte a szerb szakembert a gazzetta.gr weboldal. Nikolic hozzátette, Varga Barnabás elutazott a magyar válogatott összetartására, ahol további vizsgálatokon vesz részt.
Marco Rossi szövetségi kapitány együttese szombaton Szlovéniával, jövő héten kedden Görögországgal játszik felkészülési mérkőzést, s a keretnek tagja az AEK Athén légiósa is.
Varga Barnabás gólja
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: AEK FC Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban.