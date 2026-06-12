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Szepesfalvy Anna fidesz karácsony gergely Magyar Péter budapest

Jön a Magyar Péter–Karácsony Gergely-csörte? – REAKCIÓ Szepesfalvy Annával

2026. június 12. 17:55

Új politikai helyzet állt elő Budapesten a kormányváltás után: a fővárosi közgyűlésben immár a Fidesz lett az ellenzék, miközben Szepesfalvy Anna, a párt új fővárosi frakcióvezetője szerint a Tisza és a Podmaniczky Mozgalom egyre kevésbé tudja eljátszani, hogy nincs köze a városvezetéshez.

2026. június 12. 17:55
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Szepesfalvy Anna úgy fogalmazott: a Tisza-frakciónak most már nem kívülről kellene kritizálnia Karácsony Gergelyt, hanem felelősséget kellene vállalnia Budapest irányításában.

Szerinte a fő kérdés az lesz, hogy Magyar Péter kormánya valóban teljesíti-e azokat az ígéreteket, amelyeket korábban a fővárosnak tett. 

A beszélgetésben szóba került a szolidaritási hozzájárulás, a Budapest-törvény, valamint az is, hogy Karácsony Gergely vajon aranykorra számított-e a Tisza győzelme után.

A frakcióvezető arról is beszélt, szerinte nem a látványos gesztusokat és a politikai „filmszínházat” kell majd figyelni, hanem azt, mi kerül ténylegesen papírra: lesz-e rendelet, törvény, és milyen alkuk születnek a kormány, illetve a főváros között.

Az adásban előkerült az előrehozott önkormányzati választás lehetősége, a taxis tarifák ügye, Rákosrendező jövője, valamint az is, hogyan próbálja újraépíteni magát a Fidesz a vereség után. 

Szepesfalvy úgy véli, az önvizsgálatnak nem nyilvános önboncolásnak, hanem pontos hibafeltárásnak kell lennie – ahogy a sportolók visszanézik a felvételeiket, levonják a tanulságokat, majd javítanak a mozdulatokon.

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 1 komment

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2026. június 12. 18:25
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