Lothar Matthäusz newcastle united Németország Newcastle Szaúd-Arábia Stuttgart Bayern München Uli Hoeness

Elképesztő nyilatkozat Németországban, a korábbi magyar szövetségi kapitány is szóba került

2025. szeptember 09. 05:42

Uli Hoeness élesen bírálta a Nick Woltemade-transzfert. A Stuttgart csatára Németországból 85 millió euróért igazolt a Premier League-be.

2025. szeptember 09. 05:42
null

A német futball legendája, a Bayern München tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness élesen bírálta a Nick Woltemade-transzfert, és a magas ára miatt a szaúdi sejkeket hibáztatja. A Magyar Nemzet cikke szerint azt is megemlítette, hogy a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Lothar Matthäus tévedett, amikor a Németországban látott teljesítménye alapján megbecsülte az értékét.

Németország futball-legendája kiakadt a szaúdiakra
Németország egyik legendás labdarúgója, Uli Hoeness kiakadt a szaúdiakra (Fotó: Facebook)

Nick Woltemade a német élvonalbeli bajnokságból (Bundesliga) a nyári átigazolási piac utolsó napjain az angol első osztályba, a Newcastle Unitedhez igazolt, amely részben vele akarta pótolni a Liverpoolhoz 145 millió euróért távozó Alexander Isakot.

A 23 éves, 198 centiméter magas német csatár – akinek értékét a Transfermarkt csupán 30 millió euróra becsüli (tavaly karácsonykor csak 7,5 milliót ért) – a Bayern München kiszemeltje is volt, de a bajor klub nem volt hajlandó kifizetni a VfB Stuttgart által kért összeget. A Bayern végül Harry Kane mögé a Chelsea-től Nicolas Jacksont vette kölcsönbe, de Hoeness hamar kétségbe vonta a szenegáli válogatott csatár hosszú távú jövőjét Münchenben, noha még új csapatában egy percet sem játszott.

Németországból méregdrágán Angliába

Visszatérve Woltemadére, ezt mondta róla a SPORT1 műsorában:

Ő nem ér 90 milliót. Először 55 millió eurót kínáltunk érte, a Stuttgart 75-öt akart, végül 90-ért ment a Premier League-be. Ez csak azért történt, mert ömlik a pénz Szaúd-Arábiából. Amit a Newcastle tett, annak semmi köze a futballhoz, legfeljebb a Monopolyhoz”

– idézte a szavait a Magyar Nemzet. A 73 éves ikon hozzátette, hogy szerinte a korábbi magyar szövetségi kapitány, a szintén legendás Lothar Matthäus tévedett, amikor 80-100 millió euróra becsülte Woltemade értékét, valamint kijelentette, hogy ők a Bayernnél nem fogják csak úgy szórni a pénzt.

Fotó: Alexandra Beier/AFP

