Elképesztő nyilatkozat Németországban, a korábbi magyar szövetségi kapitány is szóba került

A német futball legendája, a Bayern München tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness élesen bírálta a Nick Woltemade-transzfert, és a magas ára miatt a szaúdi sejkeket hibáztatja. A Magyar Nemzet cikke szerint azt is megemlítette, hogy a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Lothar Matthäus tévedett, amikor a Németországban látott teljesítménye alapján megbecsülte az értékét.

Németország egyik legendás labdarúgója, Uli Hoeness kiakadt a szaúdiakra (Fotó: Facebook)

Nick Woltemade a német élvonalbeli bajnokságból (Bundesliga) a nyári átigazolási piac utolsó napjain az angol első osztályba, a Newcastle Unitedhez igazolt, amely részben vele akarta pótolni a Liverpoolhoz 145 millió euróért távozó Alexander Isakot.