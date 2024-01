Bayern München, Rummenigge, Brehme – így búcsúzik a futballvilág a Császártól

A Császár és a magyarok

Franz Beckenbauer sportpályafutását hatévesen kezdte az SC 1906 München iskoláscsapatában, 1959-ben igazolt a Bayern Münchenhez. Példaképe Fritz Walter, a válogatott csapatkapitánya volt, akinek vezérletével nyert a Nationalelf 1954-ben világbajnoki címet a berni stadionban, a magyar Aranycsapat legyőzésével. A müncheni születésű klasszis az NSZK válogatottjával három barátságos mérkőzésen játszott a nemzeti csapatunk ellen: 1970-ben 3–1-re győztek a nyugatnémetek Nürnbergben, 1972-ben 2–0-ra verték a mieinket a Népstadionban, 1974-ben pedig 5–0-ra nyertek Beckenbauerék Dortmundban.

Beckenbauer az NSZK szövetségi kapitányaként két barátságos mérkőzésen csapott össze a magyar válogatottal. 1985-ben Péter Zoltán 1–0-ra góljával nyertünk Hamburgban, két évvel később gól nélküli döntetlent értünk el a nyugatnémet csapat ellen a Népstadionban.

Klubszinten a Bajnokcsapatok Európa-kupája 1973–1974-es kiírásában a Bayern München az Újpesttel találkozott a legjobb négy között. Az első mérkőzésen a Népstadionban 1–1-es döntetlen született, a bajoroktól Conny Torstensson, az újpestiektől Fazekas László volt eredményes. Aztán a müncheni visszavágón Torstensson és Gerd Müller találataival, valamint Horváth József öngóljával 3–0-ra győztek Beckenbauerék, akik meg is nyerték a BEK-et abban a szezonban.

Szinte egész pályafutását Münchenben töltötte, 1977-ig játszott ott. A következő szezonban a New York Cosmoshoz igazolt. 1980-ban hazatért, és a Hamburg SV-vel megszerezte ötödik bajnoki címét, majd 1983-ban ismét New Yorkba igazolt, itt is fejezte be játékos-pályafutását.