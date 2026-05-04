Puskás Ferenc ükunokája végezte el a kezdőrúgást Felcsúton (VIDEÓ)

Puskás Ferenc ükunokája, a hároméves Lucas – a legendás labdarúgó első fiú leszármazottja – végezte el a kezdőrúgását a Puskás-Suzuki-kupa vasárnapi döntőjében – tudjuk meg a Nemzeti Sport tudósításából.

A Real Madrid hetedszer nyerte meg a Puskás–Suzuki-kupát,

míg a felcsúti U17-es nemzetközi torna két magyar csapata közül a Budapest Honvéd a hatodik, a zárónapon a Juventust legyőző Puskás Akadémia pedig hetedik lett.