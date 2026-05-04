05. 04.
hétfő
dobronyán magyar baleset Szlovákia

Magyar érintettje is van a dobronyai buszbalesetnek (FOTÓ)

2026. május 04. 06:08

Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre.

2026. május 04. 06:08
Vasárnap reggel, körülbelül 8 órakor súlyos közlekedési baleset történt a Zólyomi járásban található Dobronyán (Dobrá Niva). Az elsődleges információk alapján egy autóbusz felborult, és a baleset következtében több személy is megsérült – közölte közösségi oldalán a mentőszolgálat operatív központja (OS ZZS) – írja az Új Szó

A helyszínre három mentőegységet küldtek, valamint egy mentőhelikoptert is riasztottak az ellátás gyorsítása érdekében.

Az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) tájékoztatása szerint a járművön két sofőr és tizenhat utas tartózkodott, akik közül többen különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek.

A Besztercebányai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője, Nikola Žabková elmondta, hogy a busz Horvátországból Lengyelország felé tartott. Az utasok között magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok is voltak. A hatóságok később pontosították az adatokat: összesen kilenc sérültet szállítottak kórházba, mindannyian könnyebb sérüléseket szenvedtek. Egy 27 éves lengyel nőt – aki szintén könnyebben sérült meg – mentőhelikopterrel vittek a besztercebányai kórházba.

A baleset miatt az érintett útszakaszt a rendőrség teljes szélességében lezárta, a tűzoltók egy evakuációs buszt is biztosítottak az utasok elszállítására.

Kép forrása: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

 

