Magyar érintettje is van a dobronyai buszbalesetnek (FOTÓ)

Az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) tájékoztatása szerint a járművön két sofőr és tizenhat utas tartózkodott, akik közül többen különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek.

A Besztercebányai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője, Nikola Žabková elmondta, hogy a busz Horvátországból Lengyelország felé tartott. Az utasok között magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok is voltak. A hatóságok később pontosították az adatokat: összesen kilenc sérültet szállítottak kórházba, mindannyian könnyebb sérüléseket szenvedtek. Egy 27 éves lengyel nőt – aki szintén könnyebben sérült meg – mentőhelikopterrel vittek a besztercebányai kórházba.

A baleset miatt az érintett útszakaszt a rendőrség teljes szélességében lezárta, a tűzoltók egy evakuációs buszt is biztosítottak az utasok elszállítására.