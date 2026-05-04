Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Németország Magyar Péter Friedrich Merz

A Tisza Pártból egymásnak ellentmondó üzenetek jönnek – Magyar Péter beszólása megosztotta a táborát

2026. május 04. 06:28

Új jelmondattal és ellentmondásos kijelentésekkel került reflektorfénybe a Tisza Párt, komoly vita robbant ki Magyar Péter és Karácsony Gergely között, Németországban pedig egyre többen fordulnak szembe a kormánnyal. Ezek voltak a vasárnap legolvasottabb hírei.

2026. május 04. 06:28
null

Nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza Párt körüli kommunikációs zavarok és belső ellentmondások egyre látványosabbá válnak, Magyar Péter egy kommenttel borzolta a kedélyeket, miközben Németországban rekordmagas az elégedetlenség a Merz-kormánnyal – ezek a témák érdekelték leginkább olvasóinkat vasárnap.

Itt a fordulat a Tisza Pártnál, megvan az új jelmondat

Új kommunikációs irány rajzolódik ki a Tisza Pártnál, amely több ponton is ellentmondásos kijelentésekkel került a figyelem középpontjába. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A párt egyik vezetője demográfiai kérdésekről beszélt, miközben a születésszám csökkenését „érthető” folyamatként írta le, ami többek szerint inkább bizonytalanságot sugall, mint ösztönzést.

A párton belüli szerepkörök és döntési mechanizmusok is kérdéseket vetnek fel: egyes kritikusok szerint túl nagy hatalom koncentrálódik egy kézben, miközben a kommunikáció több esetben is egymásnak ellentmondó üzeneteket közvetített.

Ezt is ajánljuk a témában

Kiakadtak a kommentelők Magyar Péter megszólalása után

Komoly visszhangot váltott ki Magyar Péter reakciója, miután Karácsony Gergely egy nappal korábbra szervezett rendezvényt a Tisza Párt ünnepsége elé. 

A politikus szerint udvariatlan lépés volt a párhuzamos esemény, ám a közösségi médiában sokan nem értettek vele egyet.

A kommentelők egy része túlzónak és szükségtelennek tartotta a megszólalást, és arra figyelmeztette a leendő kormányfőt, hogy visszafogottabb hangnemet várnának tőle. Többen úgy vélték, az ünneplésnek nem kellene versengéssé válnia.

Ezt is ajánljuk a témában

Egyre nagyobb az elégedetlenség a Merz-kormánnyal

Németországban súlyos kihívásokkal néz szembe a Friedrich Merz vezette kabinet, amelynek támogatottsága jelentősen visszaesett

A felmérések szerint a lakosság több mint 80 százaléka elégedetlen a kormány teljesítményével.

A koalíciót belső feszültségek és elhúzódó viták terhelik, miközben a nagy ígéretek közül több továbbra sem valósult meg. A gazdasági és politikai intézkedések hatása egyelőre nem érzékelhető, ami tovább erősíti a bizonytalanságot.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Robert-N
2026. május 04. 07:34
franciscofranco 2026. május 04. 07:31 szilvarozsafranciscofranco 2026. május 04. 07:18 Te Pucu! Ezen most már ne idegeskedj! Pár hónap és kiderül, ki, mit állított valótlanul. És ha az derül ki hogy tényleg az index hazudott? Akkor a fidesztől mint párttól le lesz vonva az az összeg amit erre a hamis cikkre építve a fidesz kormány elköltött propagandára nemzeri inzultációra? Mesélj putrilakó. --- Mesél buzi? Mekkorát lopott a fidesz a nemzeti vagyonból?
Válasz erre
0
0
kulakman
2026. május 04. 07:33
Ez a kanegér , majd akkor fog megcsömölni a hatalomtól, ha kiderül , hogy minden idejét erre kell fordítania, a vezetésre!
Válasz erre
0
0
Robert-N
2026. május 04. 07:33
franciscofranco ••• 2026. május 04. 07:25 • Szerkesztve Robert-N 2026. május 04. 07:18 Picnic Niki ••• 2026. május 04. 07:09 • Szerkesztve Mint a gödi akugyár mi? Na figyelj te fideszes rohadék. --- Na buzi hol a mérgezésre a bizonyíték? Mit állapított greenpeace?
Válasz erre
0
0
franciscofranco
2026. május 04. 07:31
szilvarozsafranciscofranco 2026. május 04. 07:18 Te Pucu! Ezen most már ne idegeskedj! Pár hónap és kiderül, ki, mit állított valótlanul. És ha az derül ki hogy tényleg az index hazudott? Akkor a fidesztől mint párttól le lesz vonva az az összeg amit erre a hamis cikkre építve a fidesz kormány elköltött propagandára nemzeri inzultációra? Mesélj putrilakó. Ja te melyik gyökér vagy a mandiner szerkesztőségén belül?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!