Magyarország helyett most már Szlovákiától vehetik el az EU-s forrásokat

Peter Pellegrini szlovák elnök az EP uniós források befagyasztására irányuló kezdeményezését politikailag motivált lépésnek tekinti Szlovákia ellen. Azt állítja, hogy az EP-képviselők meg akarják büntetni Szlovákiát Fico kormányának egyes álláspontjai miatt.

„Szilárdan hiszem, hogy végül egy ilyen szavazás nem lesz sikeres, és hogy az Európai Unió nem fogja befagyasztani számunkra az uniós forrásokat”

– írta Pellegrini egy nyilatkozatban. Véleménye szerint ezek csupán olyan politikusok kirohanásai, akiknek saját véleményük van Szlovákiáról. „Elnökként nem kívánhatok ilyen katasztrófát; épp ellenkezőleg, szilárdan hiszem és remélem, hogy ez valójában nem fog megtörténni, és hogy ez csak politikai rémhírkeltés” ​​– tette hozzá a nyilatkozatban.

„Ehhez a lépéshez szilárd kompromisszum született az európai parlamenti képviselők között a teljes politikai spektrumban – a konzervatívoktól a baloldalig” – mondta Daniel Freund, a német zöldpárti európai parlamenti képviselő, aki az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságában ül. A Denník N-nek nyilatkozva Freund azt mondta, párhuzamok vonhatók Fico, Orbán és Jarosław Kaczyński között.

Az EUobserver emlékeztet: Daniel Freund régóta aktív a jogállamisági kérdésekben, és hasonló eljárásokat vezetett Magyarország és Lengyelország ellen. A költségvetési ellenőrző bizottságban koordinátorként tevékenykedik. „Az Európai Parlament célja ebben az esetben a magyar forgatókönyv elkerülése, ahol több mint tíz évbe telt, mire az EU ténylegesen közbelépett” – mondta Freund. Szlovákia esetében az európai parlamenti képviselők korai figyelmeztető jelzéseket küldenek a demokrácia és a jogállamiság lerombolásának megakadályozására, mivel a fejlemények túl gyorsan haladnak – közölte Freund.