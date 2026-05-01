Peter Pellegrini Európai Unió Szlovákia

Magyarország helyett most már Szlovákiától vehetik el az EU-s forrásokat

2026. május 01. 11:02

Megtalálták Brüsszelben az újabb fekete bárányt, máris az uniós forrásokat elzárását követelik Szlovákia kapcsán.

Az Európai Parlament arra kérte az Európai Bizottságot, hogy fagyassza be az EU-s forrásokat Szlovákiának egy úgynevezett feltételességi mechanizmus beindításával, amelyet a jogállamiságot megsértő tagállamok támogatásának felfüggesztésére használnak – írja az EUobserver.

Ugyanezt az eljárást először 2022 végén alkalmazták Orbán Viktor leköszönő budapesti kormánya ellen, ami több mint 20 milliárd euró értékű uniós forrás felfüggesztéséhez vezetett. A feltételességi mechanizmus akkor aktiválódik, ha nincs garancia arra, hogy egy tagállam képes megvédeni az EU-s pénzeket a visszaélésektől.

„Egyszerűen elfogyott a türelmünk Szlovákiával szemben”

– mondta egy, a lépésben részt vevő európai parlamenti képviselő, aki névtelenül nyilatkozott a Denník N-nek. Az európai parlamenti képviselők bírálták Robert Fico kormányát a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség és a Különleges Ügyészség megszüntetése miatt, legutóbb a Visszaélést Bejelentő Hivatalával is megpróbálták ugyanezt megtenni. A kormány először megszüntette a hivatalt, majd a brüsszeli kritikák után visszavonta a lépését.

Az EP-képviselők a tavalyi EU-költségvetés mentesítéséről szóló szavazáson keresztülvitték kifogásaikat Szlovákiával szemben (418 igen, 207 nem szavazattal és 14 tartózkodással). Erről a mentesítésről általában minden évben szavaznak.

Peter Pellegrini szlovák elnök az EP uniós források befagyasztására irányuló kezdeményezését politikailag motivált lépésnek tekinti Szlovákia ellen. Azt állítja, hogy az EP-képviselők meg akarják büntetni Szlovákiát Fico kormányának egyes álláspontjai miatt.

„Szilárdan hiszem, hogy végül egy ilyen szavazás nem lesz sikeres, és hogy az Európai Unió nem fogja befagyasztani számunkra az uniós forrásokat”

– írta Pellegrini egy nyilatkozatban. Véleménye szerint ezek csupán olyan politikusok kirohanásai, akiknek saját véleményük van Szlovákiáról. „Elnökként nem kívánhatok ilyen katasztrófát; épp ellenkezőleg, szilárdan hiszem és remélem, hogy ez valójában nem fog megtörténni, és hogy ez csak politikai rémhírkeltés” ​​– tette hozzá a nyilatkozatban.

„Ehhez a lépéshez szilárd kompromisszum született az európai parlamenti képviselők között a teljes politikai spektrumban – a konzervatívoktól a baloldalig” – mondta Daniel Freund, a német zöldpárti európai parlamenti képviselő, aki az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságában ül. A Denník N-nek nyilatkozva Freund azt mondta, párhuzamok vonhatók Fico, Orbán és Jarosław Kaczyński között. 

Az EUobserver emlékeztet: Daniel Freund régóta aktív a jogállamisági kérdésekben, és hasonló eljárásokat vezetett Magyarország és Lengyelország ellen. A költségvetési ellenőrző bizottságban koordinátorként tevékenykedik. „Az Európai Parlament célja ebben az esetben a magyar forgatókönyv elkerülése, ahol több mint tíz évbe telt, mire az EU ténylegesen közbelépett” – mondta Freund. Szlovákia esetében az európai parlamenti képviselők korai figyelmeztető jelzéseket küldenek a demokrácia és a jogállamiság lerombolásának megakadályozására, mivel a fejlemények túl gyorsan haladnak – közölte Freund.

Fotó: Alex Brandon / POOL / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
zakar zoltán béla
2026. május 01. 11:41
rágcsálók
duro_dorka
•••
2026. május 01. 11:17 Szerkesztve
Von der Leyenék Orbánt már eltávolították a teljhatalom kiépítése útjából. Diktatórikus módszerekkel és durva választási beavatkozásokkal. Fico következik...
