Elképesztő magyarellenes kijelentést tett a szlovák miniszterelnök-helyettes: a magyarok 1945 óta jogtalanul használják a földeket

Robert Kaliňák újabb megnyilatkozása komoly visszhangot váltott ki, miután a magyarok földhasználatát vonta kétségbe. A szlovák kormány alelnöke a szlovák közszolgálati rádióban beszélt arról, hogy szerinte nem történt konfiskáció, hanem pusztán olyan vagyonról van szó, amely már 1945 óta a Szlovák Földalapot illette volna meg. A felvidéki Ma7 beszámolója szerint Kaliňák egészen nyersen fogalmazott, amikor a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos kritikákat egyszerűen hazugságnak nevezte. A politikus kijelentette:

Magyarázzák meg nekem, hogyan tudják a Beneš-dekrétumok valakinek valamijét konfiskálni. Semmiféleképpen. Csak a Földalap jelentkezik azért a vagyonért, ami már megillette volna 1945-ös év óta, de azt valaki nem a törvénynek megfelelően használja.

A kijelentés azért különösen súlyos, mert a magyarok kollektív felelősségének kérdését idézi vissza, amely a Beneš-dekrétumok idején vált hivatalos politikává. Kaliňák szavai alapján ugyanis az következik, hogy azok a magyarok – illetve leszármazottaik –, akiknek földjeit annak idején nem vették el, ma is jogtalan használóknak tekinthetők.