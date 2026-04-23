Elképesztő magyarellenes kijelentést tett a szlovák miniszterelnök-helyettes: a magyarok 1945 óta jogtalanul használják a földeket

Meglepő és sokakat felháborító kijelentést tett a szlovák kormány alelnöke. Robert Kaliňák szerint a magyarok jogtalanul használják azokat a földeket, amelyek 1945 óta másokat illettek volna meg. A nyilatkozat komoly kérdéseket vet fel a múlt és a jelen viszonyáról.
Robert Kaliňák újabb megnyilatkozása komoly visszhangot váltott ki, miután a magyarok földhasználatát vonta kétségbe. A szlovák kormány alelnöke a szlovák közszolgálati rádióban beszélt arról, hogy szerinte nem történt konfiskáció, hanem pusztán olyan vagyonról van szó, amely már 1945 óta a Szlovák Földalapot illette volna meg. A felvidéki Ma7 beszámolója szerint Kaliňák egészen nyersen fogalmazott, amikor a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos kritikákat egyszerűen hazugságnak nevezte. A politikus kijelentette:
Magyarázzák meg nekem, hogyan tudják a Beneš-dekrétumok valakinek valamijét konfiskálni. Semmiféleképpen. Csak a Földalap jelentkezik azért a vagyonért, ami már megillette volna 1945-ös év óta, de azt valaki nem a törvénynek megfelelően használja.
A kijelentés azért különösen súlyos, mert a magyarok kollektív felelősségének kérdését idézi vissza, amely a Beneš-dekrétumok idején vált hivatalos politikává. Kaliňák szavai alapján ugyanis az következik, hogy azok a magyarok – illetve leszármazottaik –, akiknek földjeit annak idején nem vették el, ma is jogtalan használóknak tekinthetők.
A nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy a Szlovák Földalap igényt tart ezekre az ingatlanokra, és azt a képet sugallja, mintha a jelenlegi használók törvényt sértenének. Ez pedig nemcsak történelmi, hanem nagyon is aktuális jogi és politikai kérdéseket vet fel.
A Ma7 szerint a szlovák kormány részéről eddig ilyen nyílt formában még nem hangzott el hasonló állítás. Kaliňák ráadásul cinikusan utalt arra is, hogy ezt a vagyont „valaki más használja”, ami azt sugallja, hogy a magyarok jelenléte és tulajdonviszonyaik továbbra is vitatottak. A helyzet így nem pusztán történelmi vita, hanem egy olyan szemlélet megnyilvánulása, amely szerint a magyar kisebbség kollektív bűnössége ma is hivatkozási alap lehet. Ez pedig komoly aggodalmat kelt, különösen annak fényében, hogy a kijelentés egy hivatalban lévő kormányfő-helyettestől hangzott el.
