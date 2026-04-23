Robert Kalinák Beneš-dekrétumok magyarellenesség Szlovákia

Elképesztő magyarellenes kijelentést tett a szlovák miniszterelnök-helyettes: a magyarok 1945 óta jogtalanul használják a földeket

2026. április 23. 21:26

Meglepő és sokakat felháborító kijelentést tett a szlovák kormány alelnöke. Robert Kaliňák szerint a magyarok jogtalanul használják azokat a földeket, amelyek 1945 óta másokat illettek volna meg. A nyilatkozat komoly kérdéseket vet fel a múlt és a jelen viszonyáról.

null

Robert Kaliňák újabb megnyilatkozása komoly visszhangot váltott ki, miután a magyarok földhasználatát vonta kétségbe. A szlovák kormány alelnöke a szlovák közszolgálati rádióban beszélt arról, hogy szerinte nem történt konfiskáció, hanem pusztán olyan vagyonról van szó, amely már 1945 óta a Szlovák Földalapot illette volna meg. A felvidéki Ma7 beszámolója szerint Kaliňák egészen nyersen fogalmazott, amikor a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos kritikákat egyszerűen hazugságnak nevezte. A politikus kijelentette: 

Magyarázzák meg nekem, hogyan tudják a Beneš-dekrétumok valakinek valamijét konfiskálni. Semmiféleképpen. Csak a Földalap jelentkezik azért a vagyonért, ami már megillette volna 1945-ös év óta, de azt valaki nem a törvénynek megfelelően használja.

A kijelentés azért különösen súlyos, mert a magyarok kollektív felelősségének kérdését idézi vissza, amely a Beneš-dekrétumok idején vált hivatalos politikává. Kaliňák szavai alapján ugyanis az következik, hogy azok a magyarok – illetve leszármazottaik –, akiknek földjeit annak idején nem vették el, ma is jogtalan használóknak tekinthetők.

A nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy a Szlovák Földalap igényt tart ezekre az ingatlanokra, és azt a képet sugallja, mintha a jelenlegi használók törvényt sértenének. Ez pedig nemcsak történelmi, hanem nagyon is aktuális jogi és politikai kérdéseket vet fel.

A Ma7 szerint a szlovák kormány részéről eddig ilyen nyílt formában még nem hangzott el hasonló állítás. Kaliňák ráadásul cinikusan utalt arra is, hogy ezt a vagyont „valaki más használja”, ami azt sugallja, hogy a magyarok jelenléte és tulajdonviszonyaik továbbra is vitatottak. A helyzet így nem pusztán történelmi vita, hanem egy olyan szemlélet megnyilvánulása, amely szerint a magyar kisebbség kollektív bűnössége ma is hivatkozási alap lehet. Ez pedig komoly aggodalmat kelt, különösen annak fényében, hogy a kijelentés egy hivatalban lévő kormányfő-helyettestől hangzott el.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Összesen 74 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn

2026. április 23. 23:15 Szerkesztve
A fostos bulibáró még nem miniszterelnök, de ilyen rövid idő alatt már sikerült összeveszni a szerbekkel és a tótokkal. Ez az öntelt pojáca nyárra összerendezi a kisantantot.



NewWorldOrder
2026. április 23. 23:01
Petikének nyilatkozatával sikerült a magyarok ellen hergelni a szlovák radikálisokat. Nem semmi ez a fickó. A hazugságcunamijaival már bekerült a Guinness rekordok közé. Most majd azzal kerül be, hogy a világ összes országával összeveszik, és a magyarokat mindenhonnan ki fogják útálni miatta.



alenka

2026. április 23. 22:55 Szerkesztve
Megjegyzem: Magyarországon most a híres hatalomátvétel után a magyar emberek hamarosan ukiiiikiiikriiiijniii nyelven fognak beszélni,....mi Felvidéken magyarul!!!... Kitartottunk és a jövőben is kitartunk. Mert tudjuk, milyen az igazi magyarság !!!...A provokatív szarok húzzanak ukiiiikiiikriiiijniii - ba!... Azok a tiszás haverok!



alenka
2026. április 23. 22:51
Novičoki ( bekeev-2025 most )...ma éjszakai műszakban tombolsz?... Pá, cunci !



Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!