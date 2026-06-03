Új szerződést írt alá a Liverpool legfiatalabb magyarja – de van itt más is, amit tisztázni kell

A Liverpool a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy az egyesület elsőéves akadémiai ösztöndíjasai, köztük a 17. életévét szeptemberben betöltő Farkas Erik egy különleges ünnepség keretében aláírták a kétéves szerződéshosszabbításukat. A tehetséges növendékek a családtagjaik jelenlétében vehették át az emléksapkákat a klublegenda Sir Kenny Dalglishtól.

Ez a szerződés ugyanakkor Farkas esetében nem jelenti azt, hogy a tavaly novemberben bejelentett, profi kontraktusról szóló tárgyalások lezárultak volna

– jegyzi meg az Index, amely úgy tudja, a felek ezt a megállapodást illetően is közel járnak az egyezséghez, ám néhány, elsősorban szakmai természetű kérdés még megválaszolásra vár. A portál információi szerint az angol korosztályos válogatottaknál is számításba vett magyar játékos képviselői épp a hét második felében találkoznak Julian Ward technikai igazgatóval.