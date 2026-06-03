Új szerződést írt alá a Liverpool legfiatalabb magyarja – de van itt más is, amit tisztázni kell

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Új szerződést írtak alá a Liverpool elsőéves akadémiai ösztöndíjasai. Farkas Erik jelen állás szerint további két évig lehet a Vörösök futballistája, de ez a megállapodás nem jelenti azt, hogy a profi kontraktusról szóló tárgyalások lezárultak volna.
A Liverpool a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy az egyesület elsőéves akadémiai ösztöndíjasai, köztük a 17. életévét szeptemberben betöltő Farkas Erik egy különleges ünnepség keretében aláírták a kétéves szerződéshosszabbításukat. A tehetséges növendékek a családtagjaik jelenlétében vehették át az emléksapkákat a klublegenda Sir Kenny Dalglishtól.
Ez a szerződés ugyanakkor Farkas esetében nem jelenti azt, hogy a tavaly novemberben bejelentett, profi kontraktusról szóló tárgyalások lezárultak volna
– jegyzi meg az Index, amely úgy tudja, a felek ezt a megállapodást illetően is közel járnak az egyezséghez, ám néhány, elsősorban szakmai természetű kérdés még megválaszolásra vár. A portál információi szerint az angol korosztályos válogatottaknál is számításba vett magyar játékos képviselői épp a hét második felében találkoznak Julian Ward technikai igazgatóval.
A Liverpool bejelentése szerint a fiatalabb Farkas testvér – fivére, a magyar U19-es válogatott Farkas Patrik jelenleg a Blackburn Rovers játékosa – mellett
kapott még ösztöndíjszerződést az akadémia növendékei közül, közülük azonban a korábbi hírek szerint csak Abe-nek és Farkasnak ajánlott a klub profi előszerződést is.
Az akadémiai ösztöndíj egyébként egy kétéves program, amely az elitszintű labdarúgóképzést tanulmányi képzéssel ötvözi, és fontos lépcsőfok a profi karrier felé.
A középpályássor több pontján is bevethető Farkas Erik a 2025–2026-os idényben – a Transfermarkt adatbázisa szerint – 20 mérkőzésen hét gólpasszt jegyzett az U18-as angol bajnokságban, továbbá egy meccsen a korosztályos BL-nek megfelelő UEFA Ifjúsági Ligában is pályára léphetett a Liverpoolnál.
Nyitókép: X / The LFC Academy