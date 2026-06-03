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Farkas Erik Kenny Dalglish szerződés Liverpool

Új szerződést írt alá a Liverpool legfiatalabb magyarja – de van itt más is, amit tisztázni kell

2026. június 03. 17:20

Új szerződést írtak alá a Liverpool elsőéves akadémiai ösztöndíjasai. Farkas Erik jelen állás szerint további két évig lehet a Vörösök futballistája, de ez a megállapodás nem jelenti azt, hogy a profi kontraktusról szóló tárgyalások lezárultak volna.

2026. június 03. 17:20
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A Liverpool a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy az egyesület elsőéves akadémiai ösztöndíjasai, köztük a 17. életévét szeptemberben betöltő Farkas Erik egy különleges ünnepség keretében aláírták a kétéves szerződéshosszabbításukat. A tehetséges növendékek a családtagjaik jelenlétében vehették át az emléksapkákat a klublegenda Sir Kenny Dalglishtól.

Ez a szerződés ugyanakkor Farkas esetében nem jelenti azt, hogy a tavaly novemberben bejelentett, profi kontraktusról szóló tárgyalások lezárultak volna

– jegyzi meg az Index, amely úgy tudja, a felek ezt a megállapodást illetően is közel járnak az egyezséghez, ám néhány, elsősorban szakmai természetű kérdés még megválaszolásra vár. A portál információi szerint az angol korosztályos válogatottaknál is számításba vett magyar játékos képviselői épp a hét második felében találkoznak Julian Ward technikai igazgatóval.

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A Liverpool bejelentése szerint a fiatalabb Farkas testvér – fivére, a magyar U19-es válogatott Farkas Patrik jelenleg a Blackburn Rovers játékosa – mellett 

  • Josh Abe, 
  • Zak Coxon, 
  • Joseph Dixon, 
  • Shadrach Ekiugbo, 
  • Japhecht Izekor Garan, 
  • Isiah Garin, 
  • Max Hawkins, 
  • James Hilditch, 
  • Charlie Huth, 
  • Daniel Majekodunmi 
  • és Charlie Phillips 

kapott még ösztöndíjszerződést az akadémia növendékei közül, közülük azonban a korábbi hírek szerint csak Abe-nek és Farkasnak ajánlott a klub profi előszerződést is.

Az akadémiai ösztöndíj egyébként egy kétéves program, amely az elitszintű labdarúgóképzést tanulmányi képzéssel ötvözi, és fontos lépcsőfok a profi karrier felé.

A középpályássor több pontján is bevethető Farkas Erik a 2025–2026-os idényben – a Transfermarkt adatbázisa szerint – 20 mérkőzésen hét gólpasszt jegyzett az U18-as angol bajnokságban, továbbá egy meccsen a korosztályos BL-nek megfelelő UEFA Ifjúsági Ligában is pályára léphetett a Liverpoolnál.

Nyitókép: X / The LFC Academy

 

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