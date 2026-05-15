Szlovákiából figyelmeztették a tiszásokat: nem lesz itt semmiféle rendszerváltás

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Az uniós pénzekért pedig nagy árat fog fizetni Magyar Péter a szlovák szerző szerint.
Dr. Marián Kluvanec a Hlavné Správy hasábjain megjelent véleménycikkében arról írt, hogy Magyarországon a rendszerváltás utáni eufóriához hasonló hangulat uralkodik. A szerző kritizálta az új kormány ünneplését, és azt sugallta, hogy a Magyar Péter vezette kormány csupán felszíni változást hozhat.
Szerinte Orbán Viktor gazdasági eredményei kiemelkedőek voltak,
míg az Európai Bizottság most gyors támogatást ígér Budapestnek – ezért azonban engedelmességet vár el Magyartól. A szerző szkeptikus: nem lát valódi rendszerbeli reformokat, csak ideológiai különbségeket és kozmetikai változásokat érzékel.
Nyitókép: Facebook / Magyar Péter
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.