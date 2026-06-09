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Ursula von der Leyen Oroszország szankciók Európai Bizottság Európai Unió

Von der Leyen beszámolt a legújabb tervéről: oroszok százezreit tilthatják ki az Európai Unióból

2026. június 09. 14:58

Az Európai Bizottság elnöke a 21. szankciós csomag részleteit ismertette.

2026. június 09. 14:58

Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kripovaluták piacát célozza, és további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben – tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben kedden.

Ursula von der Leyen közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.

„Először javasoljuk az Európai Unióba való belépés tiltását mindazoknak, akik a háború kezdete óta az orosz fegyveres erőkben szolgáltak” – közölte az uniós bizottság elnöke.

(MTI)

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 32 komment

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grrrgo
2026. június 09. 16:57
Nem tudom, mit szarakodik ez a német "nyanya". Ismerhetné a német megoldást: 22. szankciós csomag: Endlösung der RussischeFrage A térképekről Oroszországot kiradírozni, az orosz írók könyvét elégetni, orosz ajkú lakosokat deportálni. Áh, ezek a németek is kezdenek elpuhulni. Mit szólna az SS-es nagyapó, ha meglátná a dédunokáját, hogy szép egyszínű (barna) viselet helyett mindenféle csiricsáré szivárványszínű tüll ruhában parádézik?
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0
0
zakar zoltán béla
2026. június 09. 16:48
Nazico Barbarico
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2
0
nzoltan-818
•••
2026. június 09. 16:45 Szerkesztve
Azoknak az orosz nemzetiségű EU-s állampolgároknak és esetleg vegyes házasságban élőknek, akiket nem lehet egyből kiutasítani, mert előbb az állampolgárságuktól kéne megfosztani őket, mikortól teszik Ursuláék kötelezővé az EU országaiban a megkülönböztető jel viselését, mondjunk a vörös csillagot? Gettókat és koncentrációs táborokat mikor szándékoznak felállítani, mert azok üzemeltetésében Ursula ősei nagy tapasztalatokkal rendelkeznek ? És még mondja valaki, hogy nem ismétlődik a történelem..., különösen, ha a németek és a franciák diktálnak!
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3
0
google-2
2026. június 09. 16:26
Gonosz boszorkány, lámpással keresi a bajt! Azt értem, hogy a Pfizernél a férje révén érintett volt, de a hadiiparban is van részesedésük? Nő létére tehetne jót is: állhatna a megegyezés, a béke oldalán is!
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