Milyen Ukrajna jön a háború után? Zelenszkijnek egyre kevesebb választása maradt

Az első forgatókönyv szerint Ukrajna tartósan ütközőzónává válik Oroszország és a Nyugat között. Ez a modell egy befagyott konfliktuson alapul, ahol a frontvonalak stabilizálódnak, de politikai értelemben nem születik végleges rendezés. Az ACAPS 2026-os forgatókönyvei szerint ebben az esetben:

a harcok intenzitása csökken, de nem szűnik meg teljesen,

a határ mentén folyamatos katonai jelenlét alakul ki,

az ország egy része de facto elveszett marad.

A GLOBSEC elemzése szerint ez a helyzet hosszú távon is fennmaradhat, mivel egyik fél sem képes döntő győzelmet elérni, ugyanakkor egyik sem hajlandó teljes kompromisszumra. Az ilyen típusú állapot nem béke, hanem menedzselt instabilitás, amely állandó geopolitikai feszültséget jelent.

Ebben a modellben Ukrajna funkciója lényegében az, hogy elválassza és tompítsa a nagyhatalmi konfliktust, miközben saját szuverenitása korlátozott marad.

Protektorátus – függés stabilitásért cserébe

A második forgatókönyv egy nyugati protektorátus jellegű berendezkedés, ahol Ukrajna formálisan megőrzi államiságát, de működése erősen függ külső támogatástól. A GLOBSEC és az ACAPS elemzései szerint ez több dimenzióban jelenne meg:

gazdasági függés : az állam működése külső hitelekre és támogatásokra épül,

katonai függés : a hadsereg fenntartása és modernizációja nyugati forrásoktól függ,

: a hadsereg fenntartása és modernizációja nyugati forrásoktól függ, politikai integráció: fokozatos közeledés az EU-hoz, de teljes tagság nélkül.

Ez a modell bizonyos értelemben stabilabb, mert biztosítja az ország működését és védelmét, ugyanakkor korlátozza a döntéshozatali autonómiát. Ukrajna ebben az esetben egyfajta előretolt védelmi zónává válik, amely Európa biztonsági rendszerének része, de nem teljes jogú tagja.

Hibrid modell – a szürkezóna intézményesülése

A harmadik – és egyre gyakrabban említett – forgatókönyv egy hibrid állapot, amely a két előző modell elemeit ötvözi. Ebben az esetben:

Ukrajna bizonyos területeken integrálódik a Nyugathoz (gazdaság, hadiipar, technológia),

más területeken viszont megmarad a geopolitikai bizonytalanság,

a biztonsági helyzet nem rendeződik véglegesen.

Az ACAPS szerint ez a modell különösen valószínű, mert a konfliktus egyik fél számára sem zárható le teljesen, ugyanakkor mindkét oldal érdekelt egy részleges stabilizációban. A GLOBSEC ezt egyfajta „szürkezóna-állapotként” írja le, ahol Ukrajna:

nem része teljesen a nyugati intézményrendszernek,

de már nem is tartozik az orosz befolyási övezethez,

folyamatos geopolitikai alku tárgya marad.

Európa új szerepe, a végkimenetel logikája

A háború Európát is új pályára állította. Az amerikai támogatás visszahúzódásával a kontinens gyakorlatilag magára maradt Ukrajna finanszírozásában, és egyre inkább abba a helyzetbe kerül, hogy saját forrásból tartsa életben a konfliktust. A 90 milliárd eurós hitelcsomag és a hadiipari integráció azt mutatja, hogy Brüsszel már nem átmeneti segítségben gondolkodik, hanem hosszú távon is kész finanszírozni egy elhúzódó háborút.