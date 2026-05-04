Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Zelenszkij Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország béketárgyalás Trump ütközőzóna

Milyen Ukrajna jön a háború után? Zelenszkijnek egyre kevesebb választása maradt

2026. május 04. 05:29

A frontok megmerevedtek, a veszteségek nőnek, a politikai célok pedig fokozatosan elmosódnak. Ukrajna jövője egyre inkább arról szól, milyen kompromisszumok mentén zárható le a háború, és mi marad az országból egy olyan világban, ahol a nagyhatalmi alkuk felülírják a korábbi célokat.

2026. május 04. 05:29
null
Wiedermann Béla

Négy év háború után Ukrajna története egyre kevésbé írható le a hagyományos győzelem–vereség kategóriáival. A konfliktus, amelyet sokan 2022-ben rövid lefolyásúnak hittek, mára a modern európai történelem egyik legelnyújtottabb és legösszetettebb háborújává vált. A washingtoni CSIS és a Foreign Policy elemzései szerint a konfliktus nemcsak katonai értelemben, hanem a globális hatalmi viszonyok szempontjából is korszakhatárt jelent.

Ukrajna háború utáni képe már most kirajzolódik a pusztításban, de az igazi változás a következő döntésekben rejtőzik
Ukrajna háború utáni képe már most kirajzolódik a pusztításban, de az igazi változás a következő döntésekben rejtőzik
Forrás: Genya SAVILOV / AFP

A frontvonalak megmerevedtek, a veszteségek mindkét oldalon óriásiak, a politikai célok pedig folyamatosan módosulnak. A háború első szakaszában még egyértelműnek tűnt a nyugati stratégia: Oroszország visszaszorítása és Ukrajna teljes szuverenitásának helyreállítása. Ma azonban egyre több jel utal arra, hogy a hangsúly áthelyeződött.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajna és a realitások visszatérése

Friedrich Merz német kancellár egyértelművé tette, hogy a béke ára területi engedményekkel is járhat. Szavai szerint:

Egy bizonyos ponton Ukrajna aláírja a tűzszüneti megállapodást; egy bizonyos ponton – remélhetőleg – békeszerződés születik Oroszországgal. Akkor pedig lehetséges, hogy Ukrajna területének egy része megszűnik ukrán lenni.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a kijelentés nem pusztán egy politikai vélemény, hanem annak a felismerése, hogy a orosz–ukrán háború lezárása nem történhet meg a maximális ukrán célok teljesülésével. A teljes területi integritás helyreállítása egyre inkább stratégiai célból politikai aspirációvá válik. A washingtoni Carnegie kutatóintézet elemzése szerint a tárgyalások egyik központi eleme éppen ez a kérdés: milyen mértékű területi kompromisszum fogadható el. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Moszkva nemcsak területi engedményeket követel, hanem politikai feltételeket is, köztük a vezetés átalakítását.

A Kreml számára ugyanis – ahogy az elemzés fogalmaz – a cél nem pusztán a Donbász, hanem Ukrajna szuverenitásának korlátozása.

Az orosz–ukrán háború elején a Nyugat egységesnek tűnt. Négy év elteltével azonban a kép jóval összetettebb. A Brookings Institution szerint a tárgyalások mögött már nem egy klasszikus diplomáciai logika húzódik meg, hanem egy üzleti jellegű alku, amelyben a felek igyekeznek maximalizálni nyereségüket. Fiona Hill elemző szerint a legfontosabb kérdés nem az, hogyan zárul le a háború, hanem hogy lesz-e olyan megállapodás, amely garantálja, hogy Oroszország nem támad újra:

Európa stabilitása, sőt őszintén szólva a globális biztonság érdekében szükség van egy megdönthetetlen, szilárd megállapodásra, amely garantálja, hogy Oroszország nem folytatja ezt a háborút.

Az Egyesült Államok egyre inkább gyors megállapodást sürget, míg Európa igyekszik időt nyerni és stabilabb feltételeket kialakítani. Az amerikai stratégia változása mögött részben belpolitikai tényezők, részben globális prioritásváltás áll. A washingtoni Carnegie egyik 2026-os elemzése szerint az amerikai külpolitika egyre kiszámíthatatlanabbá vált, ami jelentős bizonytalanságot okoz Európában, mivel a döntések és irányváltások megbontották az Egyesült Államok stratégiai következetességét.

Miközben Washington gyors lezárást sürget, Európa inkább időt próbál nyerni
Miközben Washington gyors lezárást sürget, Európa inkább időt próbál nyerni
Forrás: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Zelenszkij mozgástere szűkül

A Chatham House részletesen elemzi Zelenszkij helyzetét, amely az elmúlt időszakban jelentősen romlott. A korrupciós botrányok, az energiaszektor problémái és a katonai helyzet egyaránt gyengítették az elnök pozícióját. A személycserék – például Kirilo Budanov kinevezése – egyszerre szolgálják a hatalom stabilizálását és a felelősség megosztását. Az elemzés szerint ez lehetőséget ad arra, hogy egy esetleges kedvezőtlen békemegállapodás politikai következményeit ne kizárólag az elnök viselje.

A társadalmi nyomás azonban továbbra is jelentős. A lakosság többsége elutasítja a területi engedményeket, miközben a háború folytatása is egyre nagyobb áldozatokkal jár.

Ez a kettősség egy olyan politikai csapdát hoz létre, amelyből nincs jó kiút. A katonai helyzet sem kínál egyértelmű megoldást. Az ECFR szerint a nemzetközi támogatás csökkenése és az orosz nyomás növekedése egyre nehezebb helyzetbe hozza Ukrajnát.

A számok beszédesek: a katonai segítség 2025 második felében mintegy 43 százalékkal csökkent, miközben Oroszország fokozta offenzíváját a keleti fronton.

A washingtoni ISW és a Foreign Policy elemzései szerint a háború jelenleg klasszikus felőrlő konfliktussá vált. Az orosz előrenyomulás lassú, de folyamatos, miközben az ukrán védelem is egyre nagyobb erőfeszítéseket igényel. A Brookings szerint Oroszország napi mintegy 1500 fős veszteséget szenved el, mégis hajlandó fenntartani a háborút, mert stratégiai szinten kifizetődőnek tartja.

Ez a dinamika azt eredményezi, hogy egyik fél sem tud döntő előnyt szerezni, de egyik sem képes feladni a harcot.

A tárgyalások zsákutcája

A washingtoni Carnegie februári elemzése szerint a béketárgyalások több különálló szálon zajlanak – katonai, politikai, gazdasági és biztonsági dimenziók mentén –, de ezek nem állnak össze egységes megállapodássá . A dokumentum rámutat: a katonai kérdésekben ugyan történik előrelépés, de a területi és politikai kérdésekben továbbra is mély a szakadék.

Oroszország ragaszkodik a Donbász teljes megszerzéséhez, Ukrajna viszont csak a jelenlegi frontvonalak mentén hajlandó tárgyalni. A biztonsági garanciák kérdése pedig még ennél is bonyolultabb, mivel egyik fél sem bízik a másikban.

A New Eastern Europe szerint az elmúlt évek béketervei – Isztambultól a Trump-féle javaslatokig – mind ugyanabba a problémába ütköztek: a felek céljai összeegyeztethetetlenek. A háború egyik legfontosabb következménye, hogy újraértelmezte Ukrajna szerepét a nemzetközi rendszerben. A ZOiS szerint az országot hosszú ideig „határvidékként”, „hídként” vagy „ütközőzónaként” írták le. A háború azonban megváltoztatta ezt a képet: 

Ukrajna aktív szereplővé vált, amely képes befolyásolni a regionális dinamikát.

Ugyanakkor ez a szerep paradox módon vissza is vezethet a korábbi logikához. A New Eastern Europe szerint Oroszország célja továbbra is egy olyan ütközőzóna létrehozása, amely korlátozza Ukrajna szuverenitását.

A diplomáciai erőfeszítések ellenére a konfliktus lezárása nem került közelebb
A diplomáciai erőfeszítések ellenére a konfliktus lezárása nem került közelebb
Forrás: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Három lehetséges jövőkép

A különböző elemzőintézetek – köztük az ACAPS és a GLOBSEC – forgatókönyvei alapján nem egyetlen végkimenetel rajzolódik ki, hanem több, egymással részben átfedő pálya. Ezek nem egymást kizáró modellek, hanem inkább különböző hangsúlyokkal működő állapotok, amelyek akár egyszerre is jelen lehetnek.

Ütközőzóna – a befagyott konfliktus logikája

Az első forgatókönyv szerint Ukrajna tartósan ütközőzónává válik Oroszország és a Nyugat között. Ez a modell egy befagyott konfliktuson alapul, ahol a frontvonalak stabilizálódnak, de politikai értelemben nem születik végleges rendezés. Az ACAPS 2026-os forgatókönyvei szerint ebben az esetben:

  • a harcok intenzitása csökken, de nem szűnik meg teljesen,
  • a határ mentén folyamatos katonai jelenlét alakul ki,
  • az ország egy része de facto elveszett marad.

A GLOBSEC elemzése szerint ez a helyzet hosszú távon is fennmaradhat, mivel egyik fél sem képes döntő győzelmet elérni, ugyanakkor egyik sem hajlandó teljes kompromisszumra. Az ilyen típusú állapot nem béke, hanem menedzselt instabilitás, amely állandó geopolitikai feszültséget jelent.

Ebben a modellben Ukrajna funkciója lényegében az, hogy elválassza és tompítsa a nagyhatalmi konfliktust, miközben saját szuverenitása korlátozott marad.

Protektorátus – függés stabilitásért cserébe

A második forgatókönyv egy nyugati protektorátus jellegű berendezkedés, ahol Ukrajna formálisan megőrzi államiságát, de működése erősen függ külső támogatástól. A GLOBSEC és az ACAPS elemzései szerint ez több dimenzióban jelenne meg:

  • gazdasági függés: az állam működése külső hitelekre és támogatásokra épül,
  • katonai függés: a hadsereg fenntartása és modernizációja nyugati forrásoktól függ,
  • politikai integráció: fokozatos közeledés az EU-hoz, de teljes tagság nélkül.

Ez a modell bizonyos értelemben stabilabb, mert biztosítja az ország működését és védelmét, ugyanakkor korlátozza a döntéshozatali autonómiát. Ukrajna ebben az esetben egyfajta előretolt védelmi zónává válik, amely Európa biztonsági rendszerének része, de nem teljes jogú tagja.

Hibrid modell – a szürkezóna intézményesülése

A harmadik – és egyre gyakrabban említett – forgatókönyv egy hibrid állapot, amely a két előző modell elemeit ötvözi. Ebben az esetben:

  • Ukrajna bizonyos területeken integrálódik a Nyugathoz (gazdaság, hadiipar, technológia),
  • más területeken viszont megmarad a geopolitikai bizonytalanság,
  • a biztonsági helyzet nem rendeződik véglegesen.

Az ACAPS szerint ez a modell különösen valószínű, mert a konfliktus egyik fél számára sem zárható le teljesen, ugyanakkor mindkét oldal érdekelt egy részleges stabilizációban. A GLOBSEC ezt egyfajta „szürkezóna-állapotként” írja le, ahol Ukrajna:

  • nem része teljesen a nyugati intézményrendszernek,
  • de már nem is tartozik az orosz befolyási övezethez,
  • folyamatos geopolitikai alku tárgya marad.

Európa új szerepe, a végkimenetel logikája

A háború Európát is új pályára állította. Az amerikai támogatás visszahúzódásával a kontinens gyakorlatilag magára maradt Ukrajna finanszírozásában, és egyre inkább abba a helyzetbe kerül, hogy saját forrásból tartsa életben a konfliktust. A 90 milliárd eurós hitelcsomag és a hadiipari integráció azt mutatja, hogy Brüsszel már nem átmeneti segítségben gondolkodik, hanem hosszú távon is kész finanszírozni egy elhúzódó háborút.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanakkor ez új függőségeket is teremt. Ukrajna egyre inkább a kontinens keleti védvonalává válik, ami meghatározza jövőbeli mozgásterét.

A háború ötödik évére egyre világosabb, hogy a konfliktus nem egyetlen döntő eseménnyel ér véget. Inkább egy hosszú, fokozatos átalakulásról van szó, amelyben a katonai, politikai és gazdasági tényezők egyszerre formálják a végeredményt. A bécsi oiip politikai intézet ezt nevezi a „2026-os igazság pillanatának”: amikor a feleknek szembe kell nézniük azzal, hogy a maximális célok elérhetetlenek.

A végső kérdés így már nem az, hogy ki nyer, hanem az, hogy mi marad.

Ukrajna nem fog eltűnni, de nem is marad érintetlen. Egy olyan állam képe rajzolódik ki, amely egyszerre katonailag tapasztalt, gazdaságilag sérülékeny és geopolitikailag kulcsszereplő. A háború vége nem lezárás lesz, hanem egy új korszak kezdete.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
franciscofranco
2026. május 04. 07:35
mysstes 2026. május 04. 07:20 SZIMPIBETTI REGGEL RÁÜL A GÉPRE ÉS ONTJA MAGÁBÓL A GYŰLÖLKÖDŐ KOMMENTEKET ARRÓL, HOGY A FIDESZ MILYEN GYŰLÖLKÖDŐ. A JÓZAN EMBER MEG NÉZ, MINT A MOZIBAN. 141-52 Ehhez az eredményhez te is tevékenyen hozzájárultál.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2026. május 04. 07:34
Mipetink alázatosan megkérte Dr Miniszterelnök urat, hogy tartsa fenn a benzinre a hatósági ára és a vészhelyzeti kormányzást. NEm szól már a ruszkik haza Finom lesz majd Putyin fasza.
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. május 04. 07:33
Már lövik a toborzóikat is ha elég TISZArost be tudnak innen rántani, akkor 1-2 hónapot nyernek ahhoz a 6 hónaphoz , ami múlva az oroszok leállnak a pufferzónáknál és elkezdik gőzerővel Kijevet földig lőni. Utána USA-val megosztott bábkormány. Valahogy igy lehet véget vetni a háborúnak , amiben a Zselé nevű harcikoboldnak még aláírási joga sincs, legalább is épeszű ember nem fogadja el.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2026. május 04. 07:31
szimpibetti 2026. május 02. 11:05 "PL kaletával bese gerivel és semjénnel elküldjük a gyerekeidet egy kiképzőközpontba.😁👍" #pedotisza mandiner.hu/belfold/2026/05/orban-viktor-levelet-irt-sulyok-tamasnak-a-magyar-kormany-nem-hajtja-vegre-az-europai-birosag-donteset#kommentek
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!