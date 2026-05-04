Zavargásoktól tart a BBC: speciális kiképzésre küldik a labdarúgó vb-re utazó stábot

A beszámolók szerint a csatorna minden, a tornára utazó alkalmazottja számára kötelezővé tette a speciális, közrendvédelmi tréninget. Egy ilyen képzés körülbelül 750 fontba kerül fejenként, így az összköltség több tízezer fontra rúghat – írja a The Telegraph.

A program során a résztvevők valósághű szituációkban gyakorolnak: például ellenséges tömegeket szimulálnak, és akár művérrel is „fokozzák” a helyzetek realitását.