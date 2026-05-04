Zavargásoktól tart a BBC: speciális kiképzésre küldik a labdarúgó vb-re utazó stábot

Elszabadultak az indulatok: halálos kimenetelű ICE-akció történt Minneapolisban
Egy bevándorlási razzia során lelőtt amerikai állampolgár halála után tömeges tiltakozások törtek ki Minneapolisban a szövetségi hatóságok ellen.
A BBC jelentős összegeket fordít arra, hogy felkészítse munkatársait az esetleges zavargásokra a 2026-os FIFA labdarúgó-világbajnokság idején. A döntés hátterében az Egyesült Államokban tapasztalható társadalmi feszültségek és biztonsági aggályok állnak.
A beszámolók szerint a csatorna minden, a tornára utazó alkalmazottja számára kötelezővé tette a speciális, közrendvédelmi tréninget. Egy ilyen képzés körülbelül 750 fontba kerül fejenként, így az összköltség több tízezer fontra rúghat – írja a The Telegraph.
A program során a résztvevők valósághű szituációkban gyakorolnak: például ellenséges tömegeket szimulálnak, és akár művérrel is „fokozzák” a helyzetek realitását.
A 2026-os foci-vb különleges lesz, hiszen három ország – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – közösen rendezi meg. Ugyanakkor mindhárom helyszínhez kapcsolódnak biztonsági aggodalmak.
Az Egyesült Államokban az utóbbi időszakban erősödtek a tiltakozások és zavargások, részben az ICE bevándorlási intézkedései miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy bevándorlási razzia során lelőtt amerikai állampolgár halála után tömeges tiltakozások törtek ki Minneapolisban a szövetségi hatóságok ellen.
A lap azt írja, hogy jogvédő szervezetek már korábban figyelmeztettek arra, hogy a bevándorlási szigorítások és az ezekhez kapcsolódó fellépések feszültséget kelthetnek a világbajnokság idején is.
Mexikóban szintén növeli a kockázatot az erőszakos bűnözés és a közelmúltbeli kartellkonfliktusok, míg a több helyszínt érintő rendezés önmagában is logisztikai és biztonsági kihívásokat jelent.
A BBC hangsúlyozta, hogy a tréning nem egy konkrét eseményre adott reakció, hanem általános biztonsági protokoll része nagy nemzetközi sportesemények esetén. Hasonló felkészítést már korábban is alkalmaztak, például a 2010-es dél-afrikai világbajnokság előtt.
A műsorszolgáltató emellett költségcsökkentési okokból a stúdióműsorok egy részét nem a helyszínen, hanem az Egyesült Királyságban készíti majd, legalább a torna kezdeti szakaszában.
A döntés ugyanakkor vitát is kiváltott: egyesek szerint indokolt elővigyázatosság, mások viszont túlzónak találják.
Nyitókép: Octavio JONES / AFP