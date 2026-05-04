Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
bbc egyesült államok ICE

Zavargásoktól tart a BBC: speciális kiképzésre küldik a labdarúgó vb-re utazó stábot

2026. május 04. 06:48

A BBC jelentős összegeket fordít arra, hogy felkészítse munkatársait az esetleges zavargásokra a 2026-os FIFA labdarúgó-világbajnokság idején. A döntés hátterében az Egyesült Államokban tapasztalható társadalmi feszültségek és biztonsági aggályok állnak.

2026. május 04. 06:48
null

A beszámolók szerint a csatorna minden, a tornára utazó alkalmazottja számára kötelezővé tette a speciális, közrendvédelmi tréninget. Egy ilyen képzés körülbelül 750 fontba kerül fejenként, így az összköltség több tízezer fontra rúghat – írja a The Telegraph

A program során a résztvevők valósághű szituációkban gyakorolnak: például ellenséges tömegeket szimulálnak, és akár művérrel is „fokozzák” a helyzetek realitását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Feszültségek a világbajnokság előtt

A 2026-os foci-vb különleges lesz, hiszen három ország – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – közösen rendezi meg. Ugyanakkor mindhárom helyszínhez kapcsolódnak biztonsági aggodalmak.

Az Egyesült Államokban az utóbbi időszakban erősödtek a tiltakozások és zavargások, részben az ICE bevándorlási intézkedései miatt. 

Ezt is ajánljuk a témában

A lap azt írja, hogy jogvédő szervezetek már korábban figyelmeztettek arra, hogy a bevándorlási szigorítások és az ezekhez kapcsolódó fellépések feszültséget kelthetnek a világbajnokság idején is.

Mexikóban szintén növeli a kockázatot az erőszakos bűnözés és a közelmúltbeli kartellkonfliktusok, míg a több helyszínt érintő rendezés önmagában is logisztikai és biztonsági kihívásokat jelent.

Nem példa nélküli lépés

A BBC hangsúlyozta, hogy a tréning nem egy konkrét eseményre adott reakció, hanem általános biztonsági protokoll része nagy nemzetközi sportesemények esetén. Hasonló felkészítést már korábban is alkalmaztak, például a 2010-es dél-afrikai világbajnokság előtt.

A műsorszolgáltató emellett költségcsökkentési okokból a stúdióműsorok egy részét nem a helyszínen, hanem az Egyesült Királyságban készíti majd, legalább a torna kezdeti szakaszában.

A döntés ugyanakkor vitát is kiváltott: egyesek szerint indokolt elővigyázatosság, mások viszont túlzónak találják. 

Nyitókép: Octavio JONES / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!