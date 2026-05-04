Szabó Tímeánál elgurult a gyógyszer: a pestisjárványnál is nagyobb pusztítást lát
Nem bír leállni a parlamentből kihullott baloldali politikus. Hosszú posztban sorolta fel a NER-rel szembeni vádjait és NAV-os vegzálásokat követelt.
Szabó elvtársnőnek és vele együtt a Párbeszédnek nem osztottak lapot.
„Most pedig a Párbeszéd bukott politikusa, Szabó Tímea kezdett kárörvendeni, majd örömtáncot lejteni azon, hogy állítólag a Megafonnál leépítések kezdődtek:
»Csodálatos dolog minden nap valami jó hírre ébredni! Leépítés kezdődött a Megafonnál, bizonytalan a Fidesz legfontosabb szócsövének jövője.«
A mindig hangosan toporzékoló, üvöltöző politikusnőnek ugyanazt tudom javasolni, mint amit korábban a többi Magyar Péter kegyéért ácsingózó, saját szerepét túlgondoló levitézlett figurának.
Egyelőre csupán egy dolog biztos, Szabó elvtársnőnek és vele együtt a Párbeszédnek nem osztottak lapot.
Ennyi!”
