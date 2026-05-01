Rosszul öregedő mondatok Magyar Péter szájából: „Nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink egy családi részvénytársaságban nőjenek fel” (VIDEÓ)

Tiszás nepotizmus: Magyar Péter saját ügyvédjét és sógorát ülteti az igazságügy élére
Magyar Péter saját sógorát és ügyvédjét emelte miniszteri székbe, ezzel már a rajt előtt megjelent a nepotizmus és a korrupciós kockázat a Tiszánál.
„Uram-bátyám világ”.
„Ha nem akarjuk azt, hogy a mi gyerekeink egy családi részvénytársaságban nőjenek fel, akkor érdemes ezen változtatni” – mondta Magyar Péter az első Partizán-interjúban, amire Bohár Dániel hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán.
Egy másik felvételen a leendő miniszterelnök azt mondta az országjárásán: „A mi ajánlatunk a magyaroknak a modern európai teljesítményalapú társadalom a jelenlegi uram-bátyám világ helyett”.
Magyar Péter mondatai igencsak rosszul öregednek, a minap ugyanis – mint megírtuk – a saját ügyvédjét és egyben sógorát, Melléthei-Barna Mártont nevezte ki igazságügyi miniszternek. Most erre mit lehet mondani? – tette fel a kérdést Bohár Dániel.
