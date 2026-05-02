facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
melléthei - barna márton magyar dilemma

Már a Politico is arról ír, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek

2026. május 02. 08:37

„A brüsszeli tisztviselők elvárják Magyarországtól, hogy tartsa magát a közös uniós irányvonalhoz Ukrajna kérdésében” – írja a Politico.

A Politico szerint Magyar Péter megvédte döntését, amellyel sógorát, Melléthei-Barna Mártont jelölte az igazságügyi miniszteri posztra. A leendő miniszterelnök elismerte, hogy a rokoni kapcsolat „komoly dilemmát” okozott számára, és a kormányzati csapaton belüli családi összefonódásokkal kapcsolatos aggodalmakat érthetőnek tartja. 

A brüsszeli lap azt is megjegyezte, hogy Magyar bejelentette: húga, Melléthei-Barna Anna Ilona lemond bírói tisztségéről, hogy a hatalmi ágak összefonódásának még a látszata se merülhessen fel. A Tisza Párt vezetője hangsúlyozta, hogy a döntés nem politikai számítás, hanem objektív szakmai választás volt. Érvelése szerint Melléthei-Barna a mozgalom kezdeteitől jelen van, és felkészültsége, valamint a jogállamiság iránti elkötelezettsége alkalmassá teszi a Fidesz-kormányzás utáni „jogbiztonság helyreállítására”.

A kormányzati névsor véglegesítése mellett Magyar Péter már a nemzetközi porondon is megkezdte az egyeztetéseket: a héten Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyalt „a jogállamisági aggályok” miatt blokkolt uniós források felszabadításáról. 

„A brüsszeli tisztviselők elvárják Magyarországtól, hogy továbbra is tartsa magát a közös uniós irányvonalhoz Ukrajna kérdésében, és érdemi haladást mutasson fel a demokratikus normák terén” – írja a Politico.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 1 komment

hernadvolgyi-2
2026. május 02. 08:52
"A Politico szerint Magyar Péter megvédte döntését, amellyel sógorát, Melléthei-Barna Mártont jelölte az igazságügyi miniszteri posztra. " Van aki így szívatja a sógorát.
