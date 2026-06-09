Milliárdos vagyon, kisebb autóparkok és balatoni nyaralók – nincs okuk panaszra a Tisza vezető politikusainak
Orbán Viktor és Rogán Antal is leadta záró vagyonnyilatkozatát.
Hogy ezek után ki nézi hülyének a saját szavazótáborát, azt a képzeletre bízom.
„Ha már vagyonnyilatkozat: Az kiderült már, hogy miért Magyar maradt egyedül a három lakás egybenyitásából kialakított 220 négyzetméteres kútvölgyi villában, és miért Juditnak kellett onnan elmennie a három gyerekkel? Ehhez mit szólnak a tiszás feministák?
(Tudom, ugyanazt, mint amikor a Bruti nevű szörnyeteg alázza a kinézetük miatt a nem tiszás nőket: semmit, lapítanak, mint szar a fűben.)
Az is szép, hogy Radnai állítólag ajándékba kapott egy lakást és két BMW-t a szüleitől, Magyar meg egy másik lakást egy idegen nénitől, mert megdicsérte a virágait.
Hogy ezek után ki nézi hülyének a saját szavazótáborát, azt a képzeletre bízom…”
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Orbán Viktor és Rogán Antal is leadta záró vagyonnyilatkozatát.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt