„Ha már vagyonnyilatkozat: Az kiderült már, hogy miért Magyar maradt egyedül a három lakás egybenyitásából kialakított 220 négyzetméteres kútvölgyi villában, és miért Juditnak kellett onnan elmennie a három gyerekkel? Ehhez mit szólnak a tiszás feministák?

(Tudom, ugyanazt, mint amikor a Bruti nevű szörnyeteg alázza a kinézetük miatt a nem tiszás nőket: semmit, lapítanak, mint szar a fűben.)