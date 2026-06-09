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bmw radnai magyar vagyonnyilatkozat

Ha már vagyonnyilatkozat

2026. június 09. 15:54

Hogy ezek után ki nézi hülyének a saját szavazótáborát, azt a képzeletre bízom.

2026. június 09. 15:54
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Mandula Viktor
Mandula Viktor
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„Ha már vagyonnyilatkozat: Az kiderült már, hogy miért Magyar maradt egyedül a három lakás egybenyitásából kialakított 220 négyzetméteres kútvölgyi villában, és miért Juditnak kellett onnan elmennie a három gyerekkel? Ehhez mit szólnak a tiszás feministák? 

(Tudom, ugyanazt, mint amikor a Bruti nevű szörnyeteg alázza a kinézetük miatt a nem tiszás nőket: semmit, lapítanak, mint szar a fűben.)

Az is szép, hogy Radnai állítólag ajándékba kapott egy lakást és két BMW-t a szüleitől, Magyar meg egy másik lakást egy idegen nénitől, mert megdicsérte a virágait. 

Hogy ezek után ki nézi hülyének a saját szavazótáborát, azt a képzeletre bízom…”

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Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

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konzekvencia
2026. június 09. 16:58
"Ehhez mit szólnak a tiszás feministák? " Semmit. El vannak foglalva azzal, hogy peti teátrálisan vonaton utazik, szemléltetve, hogy kizárja a luxust. Közben meg luxizik a 200 négyzetméteres kéróban. A "függetlenobjektív" klubrádióban is persze az elmúlt 16 évvel foglalkoznak, hiszen a peti tökéletes, nincs rajt mit kritizálni. Ja, hallom hogy közben a közmédiában is elkezdődött a "tisztogatás". Szépen kezdik visszaállítani a 2010 előtti állapotokat, amikor a közmédiában csak a jobboldalt szabadott szidni.
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dundi-fan
2026. június 09. 16:53
Mindenki, azaz mindenki. Az elmúlt 16 évben mondjuk főleg azok, akik szerint a dundi nem foglalkozik üzleti ügyekkel, így aztán sejtelme sincs, hogy lett az ország leggazdagabb embere a fénanalfabéta pajtása, és az ország top10-ese a veje. Vagy azok, akik szerint koptertóni feltaláló, így aztán jogosan jut neki havi 25 milka. Vagy azok is, akik szerint petiminiszter sem foglalkozik üzleti ügyekkel, így aztán halvány gőze sincs, hogy lett 3 év alatt becses felesége (nem a dzsuzsi...) üzletasszony zseni, aki évente 4-500 milliókat vesz ki osztalékként a cégéből, ami amúgy nem rendelkezik semmilyen publikus elérhetőséggel, így aztán rejtély, kik fizethetnek ilyen jól. Vagy azok, akik szerint a batidai lézer, aki világ életében politikus volt, de csak összegürizett magának pár milliárdot a fidesz 16 éve alatt. Na, szóval maradjunk annyiban, hogy higgyük inkább azt el, hogy szucsgabi influenszer, akkora tehetség, hogy egyetem utáni pályakezdő 5 évében csak elvétve keresett 1 millió alatt...
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FeketeFehér
2026. június 09. 16:46
"kukasmacskaFeketeFehér 2026. június 09. 16:08 Te pedig nem túl elegánsan félrelököd a jogos kérdéseket" Na, mesélj, milyen "jogos kérdéseket" vetett fel Mandula Viktor?
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nyugalom
2026. június 09. 16:34
Ez a bolond aljas, hazug, minden negativ jelzőt magan visel!
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