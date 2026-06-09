Ma eldőlhet a Szuverenitásvédelmi Hivatal sorsa, a jövőben kevesebb politikai plakáttal találkozhatunk – folytatja munkáját a parlament

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A keddi ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal az Országgyűlés kedden, e heti kétnapos ülésének második napján.
A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint
az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.
A képviselők elkezdik az általános vitáját a Melléthei-Barna Márton (Tisza) által benyújtott, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatnak. A 2024-ben létrejött hivatalt azért szüntetnék meg, mert tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozásának valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Ez a tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciába –áll az előterjesztés preambulumában.
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De azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártunk, nem fognak eltűnni.
Megvitatják továbbá három tiszás képviselő által a parlamentnek beterjesztett, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is.
Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence javaslata meghatározza a tiltott politikai reklámok körét, továbbá meghosszabbítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer működését, valamint ismét a VIII. kerületi önkormányzat tulajdonába ad korábban államosított lakóingatlanokat.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt