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szuverenitásvédelmi hivatal Tisza Párt melléthei - barna márton plakát országgyűlés reklám napirend Fidesz

Ma eldőlhet a Szuverenitásvédelmi Hivatal sorsa, a jövőben kevesebb politikai plakáttal találkozhatunk – folytatja munkáját a parlament

2026. június 09. 07:25

A keddi ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

2026. június 09. 07:25
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A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal az Országgyűlés kedden, e heti kétnapos ülésének második napján.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint

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 az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

A képviselők elkezdik az általános vitáját a Melléthei-Barna Márton (Tisza) által benyújtott, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatnak. A 2024-ben létrejött hivatalt azért szüntetnék meg, mert tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozásának valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Ez a tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciába –áll az előterjesztés preambulumában.

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A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható

De azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártunk, nem fognak eltűnni.

A jövőben kevesebb politikai plakáttal találkozhatunk

Megvitatják továbbá három tiszás képviselő által a parlamentnek beterjesztett, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is.

Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence javaslata meghatározza a tiltott politikai reklámok körét, továbbá meghosszabbítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer működését, valamint ismét a VIII. kerületi önkormányzat tulajdonába ad korábban államosított lakóingatlanokat.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Gintonic68
2026. június 09. 07:56
Nagyon gyenge a törvényelőkészítési folyamat! Most egy hivatal sorsáról megy a politikai vita? Alibi az egész, hogy ne kelljen érdemi dolgokkal foglalkozni! 😵‍💫
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0
Gintonic68
2026. június 09. 07:46
Nagy segítség ez a magyar családoknak!
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1
0
OszkárOszi
2026. június 09. 07:43
Nem tudom, Focistafeleség be mer-e menni ma is a kamuállásába.Ha veszi a bátorságot, megint torkán forr valami hazugság.Mint tegnap Szűcs Gáborral szemben.Aztán jöhetnek ide sírni a fasiszto-komcsi trollok.Parancsba van nekik adva, hiszen a Fidesz kevesebb létszámmal is erősebb, összeszedettebb és felkészültebb, mint Pötyike és az ő prolik és csőcselék pártja.
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Magyarorszag-elveszett
2026. június 09. 07:36
A tisza feladta a szuverenitást, akkor minek is a hivatal?
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1
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