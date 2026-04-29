Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
04. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szuverenitásvédelmi Hivatal Tisza Párt Lánczi Tamás

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható

2026. április 29. 13:16

De azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártunk, nem fognak eltűnni.

2026. április 29. 13:16
null
Lánczi Tamás
Lánczi Tamás
Facebook

„Az újonnan felhatalmazást kapott politikai erő és annak miniszterelnök-jelöltje kijelentette, hogy nem számol a Szuverenitásvédelmi Hivatal további működésével.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható. De azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártunk, nem fognak eltűnni. A külföldi nyomásgyakorlás, a politikai befolyásszerzés és az idegen akarat rákényszerítésének kísérlete a mindenkori magyar kormányzatra és társadalomra továbbra is jelen marad.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az elmúlt két évben munkatársaimmal azért dolgoztunk, hogy bemutassuk és jelezzük: a magyar demokratikus folyamatokba történő külföldi beavatkozás létező valóság.

A szuverenitás védelme és így a Hivatal is a kezdetektől támadás alatt állt.

Nem véletlenül.

A Hivatal működése veszélyforrást jelentett mindazok számára, akik Magyarországot nem szuverén államként, a magyarokat nem önrendelkező nemzetként kezelik.

A támadások ellenére szisztematikusan feltártuk a rendszerváltástól napjainkig tartó befolyásszerzés és nyomásgyakorlás hátterét, módszereit és intézményi logikáját. Bemutattuk azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely Magyarországon belül aktívan alakította és alakítja ma is a belpolitikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat. Ez a nyomás és befolyás kiterjedt a sajtóra, a szakpolitikai döntéshozatalra, a politikai erők belső működésére, a választási kampányok tartalmára, üzeneteire és technológiai hátterére is.

Ennek tényét április tizenkettedike után már azok közül is többen elismerték, akik korábban szándékosan tagadták vagy elhallgatták ezt.

A választást követő napon egy – immár kormánypárti – portál egyik cikkében így fogalmaznak:

»Nyilvánvalóvá vált, hogy Szijjártót titkosszolgálati eszközökkel hallgatta le valamelyik külföldi állam titkosszolgálata vagy titkosszolgálatai, az így kinyert beszélgetést pedig fegyverként használták fel Orbán külügyminisztere ellen.«

Egy másik, ugyanerre az ügyre vonatkozó, a külföldi befolyásszerzésben kulcsszereplőnek számító személy pedig így fogalmazott:

»Kívülről jött. Tudom, ki tette — vagy legalábbis ki végezte el a munka egy részét —, de nem mondhatom el. Kívülről jött. És ez évek óta így megy.« Ez nyílt beismerése annak, hogy külföldi érdekcsoportok tevőlegesen részt vettek a magyarországi kampányban.

Le akarták törni a közép-európai nemzetek szuverenitásküzdelmét. Meg akarták mutatni, hogy aki ellenáll, azt politikai, média-, gazdasági és titkosszolgálati eszközökkel is nyomás alá lehet helyezni.

Ettől a ponttól kezdve csak a magyarokon – rajtunk – múlik, hogy a sikerük átmeneti vagy végleges lesz.

A jövőben is minden magyar állampolgárnak, minden állami intézménynek és minden felelős politikai szereplőnek kötelessége marad Magyarország önrendelkezésének védelme.

Isten óvja Magyarországot!”

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2026. április 29. 13:55
akitiosz 2026. április 29. 13:50 "és felszámolható", ami elvárható" - persze hogy elvárható zsótika egy olyan bagázstól, amely arra szerződött hogy feladja a szuverenitást. Költői a kérdés; vajon a moslékbaloldal (most épp a poloskaszekta) miért szorul rá mindig egy külső, idegen birodalmi támogatásra?
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. április 29. 13:50
"A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható", ami elvárható.
Válasz erre
0
2
ekeke1
2026. április 29. 13:49
"A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható" Sok hasznát nem láttuk az hétszentség. Miközben panyiszabolcsok, political capitalok grasszáltak, a "kiűzött" CEU vígan működött, Münchenben február elején elhatározták az olajblokádot....
Válasz erre
2
1
kistv
2026. április 29. 13:46
Köszönjük meg Lánczi Tamásnak, hogy hathatós munkájával hozzájárult az Orbán rendszer bukásához.
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!