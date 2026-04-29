Most több százmilliárd forint és a Tisza Párt jövője a tét
Budapesten nagyon sok a kérdőjel, de ezen is múlhat Magyar Péter alakulatának jövőbeli sorsa.
„Az újonnan felhatalmazást kapott politikai erő és annak miniszterelnök-jelöltje kijelentette, hogy nem számol a Szuverenitásvédelmi Hivatal további működésével.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható. De azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártunk, nem fognak eltűnni. A külföldi nyomásgyakorlás, a politikai befolyásszerzés és az idegen akarat rákényszerítésének kísérlete a mindenkori magyar kormányzatra és társadalomra továbbra is jelen marad.
Az elmúlt két évben munkatársaimmal azért dolgoztunk, hogy bemutassuk és jelezzük: a magyar demokratikus folyamatokba történő külföldi beavatkozás létező valóság.
A szuverenitás védelme és így a Hivatal is a kezdetektől támadás alatt állt.
Nem véletlenül.
A Hivatal működése veszélyforrást jelentett mindazok számára, akik Magyarországot nem szuverén államként, a magyarokat nem önrendelkező nemzetként kezelik.
A támadások ellenére szisztematikusan feltártuk a rendszerváltástól napjainkig tartó befolyásszerzés és nyomásgyakorlás hátterét, módszereit és intézményi logikáját. Bemutattuk azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely Magyarországon belül aktívan alakította és alakítja ma is a belpolitikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat. Ez a nyomás és befolyás kiterjedt a sajtóra, a szakpolitikai döntéshozatalra, a politikai erők belső működésére, a választási kampányok tartalmára, üzeneteire és technológiai hátterére is.
Ennek tényét április tizenkettedike után már azok közül is többen elismerték, akik korábban szándékosan tagadták vagy elhallgatták ezt.
A választást követő napon egy – immár kormánypárti – portál egyik cikkében így fogalmaznak:
»Nyilvánvalóvá vált, hogy Szijjártót titkosszolgálati eszközökkel hallgatta le valamelyik külföldi állam titkosszolgálata vagy titkosszolgálatai, az így kinyert beszélgetést pedig fegyverként használták fel Orbán külügyminisztere ellen.«
Egy másik, ugyanerre az ügyre vonatkozó, a külföldi befolyásszerzésben kulcsszereplőnek számító személy pedig így fogalmazott:
»Kívülről jött. Tudom, ki tette — vagy legalábbis ki végezte el a munka egy részét —, de nem mondhatom el. Kívülről jött. És ez évek óta így megy.« Ez nyílt beismerése annak, hogy külföldi érdekcsoportok tevőlegesen részt vettek a magyarországi kampányban.
Le akarták törni a közép-európai nemzetek szuverenitásküzdelmét. Meg akarták mutatni, hogy aki ellenáll, azt politikai, média-, gazdasági és titkosszolgálati eszközökkel is nyomás alá lehet helyezni.
Ettől a ponttól kezdve csak a magyarokon – rajtunk – múlik, hogy a sikerük átmeneti vagy végleges lesz.
A jövőben is minden magyar állampolgárnak, minden állami intézménynek és minden felelős politikai szereplőnek kötelessége marad Magyarország önrendelkezésének védelme.
Isten óvja Magyarországot!”
