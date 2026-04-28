Ruszin-Szendi Romulusz nekiment a szolgálatot visszautasító sportolónak

Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó nemrég a Mandiner műsorában járt, ahol úgy fogalmazott: „Nem biztos, hogy én olyan embereket szeretnék szolgálni, akik most vezetik ezt az országot.”

Ruszin-Szendi a Facebookon reagált Bárdosi szavaira. Arról írt, hogy az egyenruhában nincs celeb és nincs „civil sztár”, egyenruhában mindenki egyforma, ugyanazt az esküt teszi le, ugyanazt a zászlót szolgálja, és ugyanazért a hazáért áll helyt. A miniszterjelölt szerint az igazi katona nem pártot, nem politikust szolgál, hanem a hazát – írta. Hitelességét némiképpen árnyalja, hogy éppen pár órával e poszt előtt jelentette be, hogy kivezényli a hadsereget a Magyar Péter megválasztását ünneplő rendezvényre.