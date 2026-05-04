Eszkalálódik a konfliktus: Trump haditengerészeti műveletet jelentett be a Hormuzi-szorosnál

Irán elárulta a feltételeit, egy hónapot adott Trumpnak a háború lezárására
A Hormuzi-szoros megnyitása is szóba került a háttérben zajló egyeztetéseken.
Az amerikai elnök figyelmeztetett, hogy a művelet megzavarását erővel fogják megakadályozni.
Az Egyesült Államok haditengerészete hétfőn kíséretet biztosít azoknak a semleges országokhoz tartozó hajóknak, amelyek az Arab-öböl térségében rekedtek, és a Hormuzi-szoroson szeretnének áthaladni.
Donald Trump az internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a „Szabadság Projekt” nevű művelet helyi idő szerint hétfő reggel veszi kezdetét. Hozzátette, hogy az amerikai tárgyalódelegáció biztató egyeztetéseket folytat Iránnal, amelyek akár minden fél számára kedvező eredményt hozhatnak.
Az elnök hangsúlyozta: a tengeri kíséretet olyan országok kérésére indítják, amelyek nem részesei a közel-keleti konfliktusnak, csupán annak következményeit viselik. Mint fogalmazott, utasította képviselőit, hogy tájékoztassák ezeket az államokat: az Egyesült Államok mindent megtesz annak érdekében, hogy hajóik és legénységük biztonságban átkelhessen a szoroson.
Trump azt is jelezte, hogy az érintett hajók várhatóan nem térnek vissza a térségbe addig, amíg nem garantálható ismét a biztonságos hajózás. A kezdeményezést humanitárius lépésként írta le, kiemelve, hogy a szoros lezárása miatt az öbölben rekedt hajókon egyre nagyobb gondot okoz az élelmiszerhiány.
Ezzel párhuzamosan Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete közölte, hogy Washington és öböl menti partnerei mindent megtesznek a hajózás szabadságának biztosításáért.
A diplomata egy bejegyzésében elfogadhatatlannak és jogsértőnek nevezte, hogy Irán aknákat telepít a Hormuzi-szoros térségében, valamint díjat próbál felszámítani a kereskedelmi hajók áthaladásáért.
