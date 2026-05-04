Eszkalálódik a konfliktus: Trump haditengerészeti műveletet jelentett be a Hormuzi-szorosnál

Az elnök hangsúlyozta: a tengeri kíséretet olyan országok kérésére indítják, amelyek nem részesei a közel-keleti konfliktusnak, csupán annak következményeit viselik. Mint fogalmazott, utasította képviselőit, hogy tájékoztassák ezeket az államokat: az Egyesült Államok mindent megtesz annak érdekében, hogy hajóik és legénységük biztonságban átkelhessen a szoroson.

Trump azt is jelezte, hogy az érintett hajók várhatóan nem térnek vissza a térségbe addig, amíg nem garantálható ismét a biztonságos hajózás. A kezdeményezést humanitárius lépésként írta le, kiemelve, hogy a szoros lezárása miatt az öbölben rekedt hajókon egyre nagyobb gondot okoz az élelmiszerhiány.