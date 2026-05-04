hormuzi - szoros irán egyesült államok

Eszkalálódik a konfliktus: Trump haditengerészeti műveletet jelentett be a Hormuzi-szorosnál

2026. május 04. 07:27

Az amerikai elnök figyelmeztetett, hogy a művelet megzavarását erővel fogják megakadályozni.

Az Egyesült Államok haditengerészete hétfőn kíséretet biztosít azoknak a semleges országokhoz tartozó hajóknak, amelyek az Arab-öböl térségében rekedtek, és a Hormuzi-szoroson szeretnének áthaladni.

Donald Trump az internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a „Szabadság Projekt” nevű művelet helyi idő szerint hétfő reggel veszi kezdetét. Hozzátette, hogy az amerikai tárgyalódelegáció biztató egyeztetéseket folytat Iránnal, amelyek akár minden fél számára kedvező eredményt hozhatnak.

Az elnök hangsúlyozta: a tengeri kíséretet olyan országok kérésére indítják, amelyek nem részesei a közel-keleti konfliktusnak, csupán annak következményeit viselik. Mint fogalmazott, utasította képviselőit, hogy tájékoztassák ezeket az államokat: az Egyesült Államok mindent megtesz annak érdekében, hogy hajóik és legénységük biztonságban átkelhessen a szoroson.

Trump azt is jelezte, hogy az érintett hajók várhatóan nem térnek vissza a térségbe addig, amíg nem garantálható ismét a biztonságos hajózás. A kezdeményezést humanitárius lépésként írta le, kiemelve, hogy a szoros lezárása miatt az öbölben rekedt hajókon egyre nagyobb gondot okoz az élelmiszerhiány.

Az amerikai elnök figyelmeztetett, hogy a művelet megzavarását erővel fogják megakadályozni.

Ezzel párhuzamosan Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete közölte, hogy Washington és öböl menti partnerei mindent megtesznek a hajózás szabadságának biztosításáért.

A diplomata egy bejegyzésében elfogadhatatlannak és jogsértőnek nevezte, hogy Irán aknákat telepít a Hormuzi-szoros térségében, valamint díjat próbál felszámítani a kereskedelmi hajók áthaladásáért.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

pulsarito
2026. május 04. 09:16
Nehogy a többi ország is ellesse ezt és a saját tankereiket hadihajókkal kísértessék át az amerikai blokádon, pl. Kína. Mint ahogy az oroszok tették a Kubába küldött olajjal. A britek meg csak pislogtak mint hal a szatyorban, amikor a két tanker az orosz hadihajó kíséretében áthajózott a La-Manche csatornán!
OszkárOszi
2026. május 04. 08:10
Humanitárius okokból már egy lányiskolát is lerakétáztak.Kb. 200 gyermek halt meg.
OszkárOszi
2026. május 04. 08:05
Ravasz húzás, akár sikeres is lehet.Kérdés, hogy hadászatilag kivitelezhető-e, és hogy közvélemény mennyire dől majd be ennek a vakításnak.
counter-revolution
2026. május 04. 08:04
"A diplomata egy bejegyzésében elfogadhatatlannak és jogsértőnek nevezte, hogy Irán aknákat telepít a Hormuzi-szoros térségében" Hát a kurva anyád, zsidó geci.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!