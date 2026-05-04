Az egyetemisták egy része is a frontra kerülhet Ukrajnában

A TASZSZ arról ír, hogy Ukrajnában tovább szigorítják a mozgósítást: az orosz biztonsági szervek úgy tudják, a területi toborzóközpontok felkeresik azokat a vállalkozásokat, ahol tartalékosok dolgoznak,

az ukrán védelmi minisztérium pedig felülvizsgálja az egyetemisták halasztási jogát, hogy több embert lehessen bevonni a katonai szolgálatba.

A mozgósítási bizottságok ellenőrzik majd a nagykövetségek és konzulátusok közelében tartózkodó ukrán férfiak dokumentumait is a tervek szerint, és ahogy megírtuk korábban, az edzőtermekben is razziákat tartanak – viszik tehát a gyúrósokat is.